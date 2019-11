Vortrag von Ulrich Wille (ef-TV)War Stirner libertär?

01. November 2019

Annäherungen an einen Unverstandenen

Ulrich Wille referierte am 29. Oktober 2019 vor dem Hayek-Club und Voluntaristen-Kreis Düsseldorf in Mülheim an der Ruhr über Max Stirner und die Fragen, inwiefern der umstrittene Philosoph ein Libertärer war und wie er überhaupt verstanden werden kann.