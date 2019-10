Der politische Kampf gegen Airbnb und Wohnungseigentümer Kommunistische Propaganda

24. Oktober 2019

Psychologische Manipulation der Masse

von Sven Edelhäuser

Was sich momentan in Deutschland im Bereich des Immobilieneigentums von Vermietern abspielt, ist nichts anderes als eine schleichende Vergemeinschaftung von Wohneigentum. Sie wird nicht nur schlimme Folgen für die Vermieter haben, sondern auch für deren Mieter. In Berlin wurde erst kürzlich der Ruf nach Enteignungen von großen Immobilienunternehmen laut, und jetzt, am Dienstag dieser Woche, hat der Berliner Senat einen Mietendeckel für die Dauer von fünf Jahren beschlossen, der etwa 1,5 Millionen Mietwohnungen betrifft. Dies sei alternativlos, so Katrin Lompscher, eine Senatorin von der Berliner Linken, und Geschichte würden sie auch schreiben damit. Dazu das kommende neue Gesetz zur Grundsteuer, das bei vielen Eigentümern voraussichtlich zu höheren Steuerabgaben führen wird. Und da das natürlich alles noch nicht reicht, wird nun sogar Jagd auf Airbnb-Vermieter gemacht, und dabei handelt es sich in Berlin um gerade einmal 10.000 Wohnungen. Die „Süddeutsche Zeitung“ titelt dazu: „Wer Airbnb-Wohnungen bucht, nimmt der Gemeinschaft etwas weg“.

Aber der Reihe nach. Am Tag zuvor titelte dieselbe Zeitung: „Europas Städte verbünden sich gegen Airbnb“. Schon die Überschrift klingt, als sei Airbnb bei uns eingefallen und Europa müsse nun schnell die Verteidigungsgräben ausheben. Aber nein, es handelt sich um eine sogenannte „Sharing Economy“-Plattform, auf der Menschen ihre Wohnung für Touristen anbieten können, wenn sie diese gerade nicht bewohnen. Diese Menschen sind den Politikern aber eigentlich gar kein Dorn im Auge. Der Feind ist derjenige, der aus Stadtwohnungen eine permanente Ferienwohnung macht und diese bei Airbnb anbietet. Die Vorteile für beide Seiten dieses Geschäfts liegen dabei auf der Hand: Der Anbieter kann in der Regel mehr Geld mit seinem Eigentum verdienen, und die Nutzer dieses Angebots haben wesentlich geringere Kosten als in einem Hotel. Eine „Win-win-Situation“ nennt man so etwas. Nur sehen das nicht alle so. Da muss natürlich noch irgendwie so ein kollektives „Lose“ hintendranhalluziniert werden.

Paris, Amsterdam, Barcelona, Berlin und Lissabon gehören ab jetzt zu den sogenannten Anti-Airbnb-Städten und wollen unter der Führung von Ursula von der Leyen (CDU) auf der EU-Ebene die E-Commerce-Richtlinien aus dem Jahr 2000 abändern lassen. Wir wissen ja: Was von der Leyen in die Hand nimmt, wird am Ende immer die günstigste Lösung für alle Beteiligten. Konkret soll hierbei Airbnb selbst haftbar gemacht werden, wenn eine Vermietung von Stadtwohnungen durch einzelne Anbieter überhandnimmt, und auch die Daten von Vermietern sollen direkt an die Behörden übermittelt werden. München führt wegen Letzterem gerade ein Gerichtsverfahren gegen Airbnb. Die armen Beamten müssten jetzt tatsächlich wie Privatdetektive agieren und verlieren dabei völlig die Übersicht im total neuen Medium Internet. Das muss man sich mal vorstellen. „Schnüffelbürokraten“ nannte Roland Baader solche Exemplare der Staatsgattung, und das ist noch sehr höflich ausgedrückt.

Schon jetzt haben Deutschlands Städte unterschiedliche Regelungen, die keine ganzjährige Vermietung über dieses Portal erlauben. Das Sprachrohr dieses neuen Bündnisses scheint der Pariser Vizebürgermeister Ian Brossat zu sein. Er sei böse, so die „Süddeutsche Zeitung“. Und weiter: „Die politische Couleur ist da Nebensache. Brossat mag ein Frontmann der französischen Kommunisten sein – für seinen Kampf will er sich auch mit CSU-Politikern aus München verbünden.“ Die Logik des letzten Satzes lautet in etwa so: „Hitler mag zwar ein Nazi gewesen sein, aber er hat sich auch mit Nicht-Ariern verbündet.“ Aha. Dann sind ja alle Fronten geklärt; jeder ist von seiner Ideologie reingewaschen und hat dahingehend ganz sicher keine Intentionen. Alles zum Wohle der Menschheit!

Die Verfasserin des Machwerks „Wer Airbnb-Wohnungen bucht, nimmt der Gemeinschaft etwas weg“, das am Tag darauf auf der Onlinepräsenz der „SZ“ erschien, ist Helena Ott, eine ausgebildete Journalistin, die Staatswissenschaften und Kommunikationswissenschaften studiert hat. Sie ist mal wieder ein Paradebeispiel für völlige ökonomische Ahnungslosigkeit. Das hält sie aber natürlich nicht davon ab, einen Artikel zu verfassen, der sich nicht an die Vermieter, sondern gleich direkt an diejenigen wendet, die bei Airbnb Wohnungen für einen Urlaub oder was auch immer buchen wollen.

„Aber auch der einzelne Tourist sollte sich zumindest die Frage stellen, ob er dieses System mitfinanzieren will. Sozial verträglich ist das Übernachten in dauerhaft als Ferienwohnung genutzten Airbnbs nicht“, so Ott in ihrem Artikel. Ott sollte sich lieber mal die Frage stellen, was sie dazu befugt, sich in das Leben anderer Menschen einzumischen. Scheint den Beruf verfehlt zu haben, diese verkappte Politikerin. Aber immerhin würde man laut ihr durch die Wahl einer solchen Wohnung nicht direkt den Klimawandel beschleunigen. Also sozusagen nur indirekt. Durch das Atmen oder Heizen der Räume vielleicht, was normale Mieter natürlich beides nicht machen. Die ersticken nämlich lieber, bevor die Wohnung anfängt, zu schimmeln.

Sie hat auch noch ein weiteres Ammenmärchen auf Lager, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte: Man würde damit auch nicht unbedingt schlechte Arbeitsbedingungen fördern, so als würde man, statt bei Airbnb zu buchen, irgendwo Billigklamotten kaufen. Also bedingt fördert man dann doch schlechte Arbeitsbedingungen, oder wie? Sie sehen schon: Es hat mal wieder überhaupt gar keinen Sinn, in diesem Text auch nur nach einem Hauch von Logik zu suchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das zur Grundausbildung von Journalisten oder zum Grundstudium in Kommunikationswissenschaft und Staatswissenschaften gehört. Vielleicht eine diffuse Verwirrung der guten Dame aus allen drei Gebieten.

Helena Ott und die ganzen anderen tollen Bündnispartner gegen Airbnb sollten sich eigentlich freuen, dass in dem einen oder anderen „Shithole“ Europas, Berlin, hust, Paris, hust, überhaupt noch irgendjemand Urlaub machen will. Dazu ist die unterschwellige Behauptung, dass ein Privateigentümer einer Immobilie der Gemeinschaft etwas wegnehmen würde, wenn er diese dem normalen Mietmarkt entzieht, geradezu grotesk. Erstens ist Privateigentum per Definition die Abgrenzung zu öffentlichem Eigentum, und zweitens kann man niemandem etwas wegnehmen, das ihm oder ihr gar nicht gehört hat. Der Satz „Wer Airbnb-Wohnungen bucht, nimmt der Gemeinschaft etwas weg“ grenzt dagegen sogar an psychologische Manipulation der Masse, und wegnehmen kann so ein Urlauber erst recht niemandem etwas, außer die Innenausstattung der Wohnung vielleicht.

Ott ist anscheinend nicht klar, dass unser Kasperletheater namens Bundesregierung seit 2015 viele Menschen ins Land hat strömen lassen, was durch das Gesetz von Angebot und Nachfrage automatisch zu höheren Preisen führt, denn die Häuser vermehren sich schließlich nicht spontan und von alleine je nach Menschenaufkommen. Und noch dazu kommt die EZB-Geldpolitik mit Nullzins und Geldschwemme, die immer und überall zu einer höheren Nachfrage nach Immobilien als Sachwerten führt (steigende Mieten sind hier die logische Folge), und gleichzeitig wird durch die Überregulierung des Wohnungsmarktes, die massiv in die Eigentumsrechte eingreift (Berliner Mietendeckel, Mietpreisbremse als Reaktion auf die steigenden Mieten), der Anreiz für Neubauten und Sanierungen geradezu vernichtet. Welcher Großinvestor ist denn jetzt noch so verrückt und plant als Nächstes einen Neubau oder eine Sanierung von Bestandsimmobilien in Berlin, wo man sogar schon damit rechnen muss, dass diese Neubauten unter Rot-Rot-Grün enteignet und damit verstaatlicht werden.

Die Probleme sind, wie immer, hausgemacht, und die Politiker und Hofschreiberlinge hetzen von einem dieser Probleme zum anderen und machen an jeder Ecke einen neuen Feind aus, obwohl sie schon der Auslöser des allerersten Problems dieser Kette an Eingriffen in den freien Markt waren. Wer über Airbnb vermieten will, hat lediglich noch ein lukrativeres Schlupfloch außerhalb dieses ganzen Wahnsinns gefunden und versucht nur, das Bestmögliche aus seinem Eigentum herauszuholen. Das können die Politiker und Helena Ott aber natürlich nicht erlauben. Wo kommen wir dahin, wenn jemand noch versucht, in Deutschland Geld zu verdienen...

