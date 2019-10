DeutschlandBrief Verbrauchtes Paradigma

19. Oktober 2019

Die Börsen in der Spätphase einer langen Hausse

von Bruno Bandulet

Warten auf den Tod

Vor mir liegt das Buch eines Autors, der allen Lesern bekannt sein dürfte. Er beschreibt einen „politischen Masterplan“, der darauf abzielt, den Einsturz des Finanzsystems mit weiteren astronomischen Geld- und Kreditsummen aufzuhalten, unhaltbare Produktions- und Finanzstrukturen auf Kosten effizienterer Unternehmen zu konservieren, sinnlose Tätigkeiten zu subventionieren und die schleichende Sozialisierung der Wirtschaft voranzutreiben. Er beklagt den Ruin privater Vorsorgevermögen zugunsten korrupter „Polit-Finanz-Komplexe“ und warnt vor einem Marsch in den totalen Staat.

Alles sehr aktuell, nur kam das Buch schon 2010 heraus, kurz vor dem Beginn der Euro-Krise. Der Titel: „Geldsozialismus“. Der Autor: Roland Baader. Sieben Jahre später erschien „Der Draghi-Crash“ von Markus Krall, in dem untersucht wird, warum der Einsturz so gut wie unvermeidlich ist.

Tatsächlich verringern sich Wirkung und Grenznutzen mit jeder neuen Zinssenkung, mit jedem neuen Gelddruckprogramm der Europäischen Zentralbank. Die EZB zerstört das Geschäftsmodell der Banken. Sie ist hauptverantwortlich für eine furchterregende Blase an den Anleihemärkten. In einem Aufsatz vom vergangenen August rechnete Manfred Hübner, Geschäftsführer der Analysefirma Sentix, vor, dass Käufer von zehnjährigen Bundesanleihen selbst bei einer Inflation von lediglich ein bis zwei Prozent real 15 bis 20 Prozent verlieren werden und die Besitzer von 30-jährigen „Bunds“ circa 36 Prozent. „Warten auf den Tod“, so beschrieb er die Lage am Markt für Staatsanleihen.

Die EZB unter Christine Lagarde könnte das Spiel für eine gewisse Zeit verlängern, zusätzlich zu den Staatspapieren ungesicherte Bankanleihen und schließlich auch Aktien in die Bilanz nehmen. Sie könnte sogar Helikoptergeld verteilen, das aus dem Nichts geschaffen und direkt den Konten von Unternehmen und Privaten gutgeschrieben wird – eine sichere Methode zur Zerstörung der Währung.

Warum Amerika vorne liegt

Nachdem sich der letzte DeutschlandBrief mit dem Goldmarkt befasst hat, soll in dieser Kolumne überlegt werden, wie der Aktienanleger mit den eben beschriebenen Risiken umgehen kann. Denn die in früheren Konjunkturzyklen erprobte Risikominimierung durch Umschichtung in Anleihen ist diesmal nicht möglich.

Dabei ist der Blick auf die Leitbörse der Welt, auf die Wall Street, unerlässlich. Während der Kurs-Dax (ohne Dividenden) und der Euro Stoxx 50, der Index für die Euro-Zone, immer noch weit unter dem Stand von 2000 notieren und damit im Verlauf von zwei Jahrzehnten nicht vorangekommen sind, befand sich der repräsentative amerikanische Index, der S&P 500, in diesem Herbst immer noch im Aufwärtstrend. Verglichen mit dem S&P waren europäische Aktien seit 70 Jahren nie so billig wie heute! Ihre relative Stärke ist miserabel.

Dass die EU und Amerika derart weit auseinanderdriften konnten, hat viele Gründe. Für das schlechte Abschneiden der südeuropäischen Aktienmärkte ist der Euro verantwortlich, für den relativ schwachen Dax auch die Regierung Merkel. Sie hat das traditionelle Geschäftsmodell der Versorger und der Autokonzerne zerstört. Sie handelt so, als sei sie von einer fremden Macht beauftragt, Deutschland zu deindustrialisieren. In den USA erklärt sich die Verlängerung der seit 2009 laufenden Aktienhausse zum großen Teil damit, dass Trump die Steuern gesenkt hat und dass sich die Unternehmen verschuldet haben, um eigene Aktien zurückzukaufen.

Den S&P kostengünstig als börsengehandelten Fonds (ETF) in das Portfolio zu nehmen, war in diesem Jahrzehnt ein gutes Geschäft. Der Index profitierte von der hohen Gewichtung innovativer Wachstumsaktien wie Google und Amazon. Ohne diese Schwergewichte, die in Europa fehlen, wäre er nicht so gut gelaufen. Aber auch sie werden in einer generellen Baisse unter Druck geraten, ganz abgesehen davon, dass sie wegen ihrer monopolartigen Stellung von der EU-Kommission und amerikanischen Behörden ins Visier genommen werden.

Disziplin, Risikostreuung, Verlustbegrenzung

Im DeutschlandBrief vom Januar/Februar 2018 wurden einige Vorschläge zur Risikostreuung und Verlustbegrenzung gemacht. Es wurden aktiv verwaltete Fonds vorgestellt, von denen nur der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen schlecht abgeschnitten hat. Man sollte eben, wenn man sich für Fonds entscheidet, nie auf nur einen setzen. Außerdem wurde auf den Comstage Alpha Dividende Plus hingewiesen, der eine Teilabsicherung vornimmt, die zwar Geld kostet, aber dafür sorgt, dass er in der Baisse weniger verliert (und in der Hausse weniger steigt). Er hat sich bei geringeren Schwankungen seitdem besser als der Dax entwickelt.

Langfristige technische und dabei sehr einfache Handelsstrategien funktionieren beim S&P 500 deutlich besser als bei europäischen Indizes. Erwähnt wurde Anfang 2018 die Methode, die Kauf- und Verkaufssignale des monatlichen MACD, eines der brauchbarsten Indikatoren, zu befolgen. Der Anleger muss dann jeweils nur zum Monatsanfang handeln, wenn überhaupt. Wer sich daran gehalten hat, musste bei Börseneröffnung am 3. Dezember 2018 den S&P verkaufen. Ein neues Signal zum Einstieg stand Ende September 2019 noch aus. Noch besser hat die Methode funktioniert, den S&P immer dann zu kaufen, wenn er per Monatsschluss über den 36-Monate-Durchschnitt steigt, oder ihn zu verkaufen, wenn er zum Monatsende unter diesen rutscht. Wer so vorgegangen ist, ist seit 2011 ohne Unterbrechung „long“. Der Durchschnitt lag zuletzt etwas über 2.600, der Index knapp unter 3.000.

Mit beiden Methoden blieb dem Investor der schlimmste Teil des Crashs von 2008/2009 erspart. Er stand abseits. Nach denselben Kriterien sind Gold, Silber und der Goldminenindex 2019 in einen Aufwärtstrend eingeschwenkt. Die Indikatoren lassen sich auf der Seite von stockcharts.com abrufen, auch auf barcharts.com.

Auch in Europa kann von homogenen Aktienmärkten keine Rede sein. Wer auf Konsumgüter, Gesundheit und Immobilien gesetzt und zyklische Branchen wie Banken und Autos gemieden hat, schlug die Indizes. In europäische Branchen statt in Länderindizes zu investieren, dürfte sich auch in Zukunft lohnen.

In der oben angeführten Reihenfolge können europäische Sektoren (einschließlich Schweiz und Großbritannien) mit folgenden börsengehandelten, passiven Fonds abgedeckt werden, alle bezogen auf den Stoxx Europe 600: Personal & Household Goods (ETF 073) zusammen mit dem Food & Beverage (ETF 067), Health Care (ETF 068), Real Estate (ETF 074). Auch Utilities (ETF 079) haben sehr gut abgeschnitten. Auf die Beobachtungsliste gehört zudem wegen seiner relativ hohen Dividendenrendite der Telecommunications (ETF 077). Sein Abwärtstrend ist noch ungebrochen. Weil im Zuge der börsenüblichen Rotation die Favoriten irgendwann wieder wechseln werden, sollten Sie alle europäischen Branchen im Auge behalten.

Alle Wertpapierkennnummern beziehen sich auf die Comstage-ETFs der Commerzbank. Sie schütten einmal im Jahr aus, womit die lästige Vorabpauschale vermieden wird, die bei thesaurierenden Fonds dem Konto jährlich belastet und von den Banken an den Fiskus abgeführt wird. Außerdem replizieren sie physisch, das heißt sie halten – im Gegensatz zu Swap basierten Fonds – tatsächlich die im jeweiligen Korb enthaltenen Aktien. Auch beim Branchenführer Ishares und bei Banken wie der UBS sind voll replizierende ETFs zu bekommen. Die Deutsche Bank hat zu lange auf synthetische Produkte gesetzt.

Weil konservative Anleger die Risiken nie weit genug streuen können, kommen auch aktiv verwaltete Fonds in Frage, deren Anlagestil überzeugt und die frühere Baissephasen gut überstanden haben. Ergänzung zum letzten DeutschlandBrief: Der Sektor Goldminen lässt sich mit einem ETF der Commerzbank (ETF 091) oder mit einem anders zusammengesetzten ETF der UBS (A1JVYP) abbilden.

Fazit: Wir befinden uns in der Spätphase der Börsenhausse, die nach dem Crash von 2008/2009 eingesetzt hat. Könnte sie auch noch 2020 überdauern? Ja, falls die US-Notenbank der Versuchung widersteht, mit einer straffen Geldpolitik Trump die Chance auf eine Wiederwahl zu vermiesen und falls der unberechenbare Präsident doch noch einen Handelsvertrag mit China aus dem Hut zaubert. Er weiß, dass er im Wahljahr eine gute Börse braucht. So oder so ist das Paradigma des ablaufenden Jahrzehnts, nämlich die Grundüberzeugung von der Allmacht der Notenbanken, nahezu verbraucht. Für das kommende Jahrzehnt zeichnet sich ein neues Paradigma ab: Stagflation, nämlich müdes Wirtschaftswachstum kombiniert mit wieder höheren Inflationsraten.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv dort publizierten Beiträgen in der November-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 197.