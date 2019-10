Amoklauf mit zwei Toten in Halle Tara, die Nazis sind jetzt wieder da. Oder?

16. Oktober 2019

Historische Verharmloser auf beiden Seiten des Grabens

von Joachim Kuhnle

Am 9. Oktober 2019 kommt es in Halle in Sachsen-Anhalt zu einem Ereignis. In den Radiomeldungen ist zunächst von einer Schießerei die Rede. Zwei Tote sind zu beklagen. Auf einen jüdischen Friedhof soll der Täter eine Handgranate geworfen haben. Aha, ein Judenhasser, also ein arabischer Mohammedaner, so der erste Gedanke. Kurze Zeit später wird der Täter gestellt. Ein 27-jähriger Deutscher. Martin Sellner, Kopf der deutsch-österreichischen Identitären, meldet sich als Erster zu Wort. Bei dem Täter handelt es sich seiner Meinung nach eindeutig um einen Neonazi, also um einen Nationalsozialisten. Das klingt erstaunlich, denn die braunen Sozialisten sind seit 1945 verboten. Folglich kann es solche im 21. Jahrhundert gar nicht geben. Wo ist der Fehler?

Natürlich ändert ein Parteienverbot nicht schlagartig die Ansichten, Einstellungen und Gesinnungen der Menschen. Von den vielen, die dem selbsternannten Führer damals zugejubelt hatten, waren nicht wenige ernüchtert und schockiert und wendeten sich mit Ekel von der braunen Ideologie ab. Andere wollten ihre Irrungen nicht einsehen und hielten das Alien aus Braunau immer noch für einen im Krieg gefallenen Helden. Ihrer Meinung nach war die Ideologie gut und richtig. Zu verdammen seien die Feinde Deutschlands, Kommunisten, Juden, Engländer und so weiter, die das schöngetrunkene Dritte Reich zerschlugen. Mit standhaften Kameraden, gemeint sind Gleichgesinnte, traf man sich in geschlossenen Veranstaltungen oder auch ganz privat. Andere Mitglieder der nationalsozialistischen Partei machten nach dem Krieg Karriere. Manche wurden Richter, Behördenleiter, Ministerpräsident, Bundeskanzler oder Bundespräsident. Das Volk war weniger nachtragend. Irgendwie musste es ja weitergehen. Steht nicht schon in der Bibel, dass wir unseren Schuldigern vergeben?

Mit dem Altern und dem langsamen Aussterben der schuldigen Generation begann das Vergessen. Das, was damals wirklich geschehen war, wird bis heute bis zur Unkenntlichkeit verklärt. Schon der Wahnsinn, den braunen Sozialismus als „rechtsradikal“ oder „rechtsextrem“ zu bezeichnen, war im Sinne der Aufklärung keine gute Idee. „Rechts“ ist ja das Gegenteil von „links“, und wenn links der Kampf gegen das Eigentum geführt wird, suggeriert man, dass der Schutz des Eigentums, die Marktwirtschaft, der Kapitalismus oder gar das Eintreten für bürgerliche Freiheitsrechte etwas mit dem Nationalsozialismus zu tun habe. Nein, Hitler und seine Schergen hatten die Kampfschriften von Karl Marx genau studiert und auch die brutalen Praktiken der Kommunisten und Bolschewisten eins zu eins kopiert. Die braunen hatten nur mehr Geldgeber überzeugen können, dass man den roten Sozialisten mit Macht den Garaus machen müsse. Dass das ein Schritt vom Regen in die Traufe war, konnte man vorher ahnen, und im Nachhinein war es ein brutaler Erkenntnisgewinn.

Die extremen Roten wollten nach der braunen Niederlage den Spieß umdrehen. Der Nationalsozialismus, so ihre These, sei im Volk und im Kapitalismus unterbewusst immer präsent und müsse den Menschen nun mit aller Härte bis in jedes Kleinhirn ausgetrieben werden. Mit dem Kulturmarxismus der Frankfurter Schule und der Studentenbewegung der 60er und 70er Jahre wurde festgelegt, dass dies nur mit einer völlig neuen Gesellschaft gelingen kann. Der politische Kampf müsse die Zerschlagung der Familien ebenso einbeziehen wie den Kampf gegen das Eigentum. Plötzlich wurde ein Karl Marx wieder aus der Mottenkiste geholt, dessen geistige Ergüsse eigentlich schon komplett widerlegt waren. Neue Führer wie Mao Tse-tung oder Pol Pot, allesamt Massenmörder, waren jetzt in Mode. Auch brutale und rücksichtslose Kämpfer aus Südamerika wurden beliebt, weil sie das marktwirtschaftliche System des Westens ablehnten. Da muss man bei zwischenmenschlichen Untaten wie Mord und Totschlag auch mal ein Auge zudrücken, oder?

Unter den Jugendlichen in den 70er und 80er Jahren rief das eine Trotzreaktion hervor. Schüler betonten provokativ den Vorzug der Farbe Braun. Wer die Erwachsenen einmal so richtig ärgern wollte, stellte sich in einer Gruppe auf einen belebten Platz und sang das „Horst-Wessel-Lied“. Das gab im persönlichen Umfeld richtig Ärger, worüber man sich lustig machen konnte, obgleich es nicht lustig war. In der „Tagesschau“ erfuhr man von solchen Vorfällen nichts, was aus heutiger Sicht undenkbar erscheint. Es gab sogar eine Partei namens „Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei“, kurz „FAP“, in der sich sogenannte Neonazis sammelten. Nicht nur der Parteiname, sondern auch Abzeichen und Auftreten der Funktionäre sollten an die Zeit der braunen Sozialisten erinnern. Doch diese Gruppe hatte weder eine brauchbare Ideologie noch eine politische Relevanz. Das Verbot erfolgte still und leise, ohne dass sich ein Verfassungsgericht damit beschäftigen musste.

Mit der Vereinigung der alten Bundesrepublik mit der DDR tat sich für die bedeutungslosen „Neonazis“ eine Chance auf. Hier gab es Jugendliche, die familiär und sozial etwas verwahrlost waren und auch schon unter Honecker gegen den scheinheiligen „Antifaschismus“ rebellieren wollten. Es bildeten sich sogenannte Skinheads, deren martialisches Auftreten in Kleingruppen andere in Angst und Schrecken versetzen sollte. Vereinzelt kam es dann auch zu realen Gewalttaten, die schließlich dazu führten, dass diejenigen, die nur provozieren wollten, sich angewidert abwendeten. Seit etwa 20 Jahren gibt diese Szene nicht mehr. Im Gegensatz zum echten Nationalsozialismus gibt es auch keine Unverbesserlichen, die sich mit ihren Jugendsünden brüsten. Es ist eher peinlich. Mit echter Politik hatten die pöbelnden „Neonazis“ nie etwas zu tun. Überhaupt: Der vor 100 Jahren entstandene Nationalsozialismus ist nur aus dem historischen Kontext erklärbar, und die dahinterstehende Ideologie ist auf die heutige Zeit schlicht nicht anwendbar. In der heutigen jungen Generation wird man niemanden mehr finden, der die historischen braunen Sozialisten verehrt und das auch noch inhaltlich begründen kann.

Das Problem liegt bei den vielen linken Organisationen, deren Sinn und Zweck ohne echte oder phantasierte Nationalsozialisten (egal ob alt oder neu) sich in Luft auflösen würde, die also auf ein Feindbild dringend angewiesen sind. In den vergangenen Jahren hat man den Hass auf die AfD umgeleitet, eine Partei, die mit den Nationalsozialisten weniger Gemeinsamkeiten hat als alle anderen Konkurrenten im Bundestag. Dass diejenigen, die ohne Nationalsozialisten nicht leben können, trotz moderner Bespitzelungsmöglichkeiten nichts „Besseres“ als die AfD finden, beweist, dass echte Nazis oder irgendwelche wichtigtuenden Neonazis nicht zu finden sind. Oder gibt es so etwas doch? Der Amokläufer von Halle soll tatsächlich ein waschechter Neonazi sein, sogar ein junger, der im wehrfähigen Alter und daher besonders gefährlich ist. Die terroristische Bluttat von Halle ist der Beweis. Bei der Viktoria-Denunzianto-Stiftung und in anderen lästigen antirechten Tugendterrororganisationen knallen die Sektkorken. Haben sie es nicht schon immer gesagt? Die rechte Gefahr, so die Behauptung, sei groß, und die rechte Gewalt soll ein weltweites, vor Macht nur so strotzendes Netzwerk bilden, das fast so bedrohlich sein soll wie der böse Klimawandel. Doch warum war der Name des Täters von Halle nicht schon längst Gegenstand der „Rechtsextremismusforschung“? Wo war der sogenannte Verfassungsschutz, als man ihn gebraucht hätte?

Natürlich ist das alles Humbug, und auch Martin Sellner und andere auf der rechten Seite des Grabens liegen falsch. Der Amokläufer ist kein „Neonazi“, das hat sein Anwalt noch einmal betont. Auch die Bezeichnung „rechts“ trifft hier ins Leere. Er ist einfach nur eine jämmerliche Gestalt, die mit dem eigenen Leben nicht zurechtkommt. Ein Idiot, der von niemandem geliebt wird, dem nichts gelingt, der unglücklich und unzufrieden ist und der dafür andere verantwortlich macht statt sich selbst. Sozialisten sind Gruppenkriminelle. Sie definieren sich immer als Kollektiv und vertrauen auf die Kraft der Masse. Das gilt nicht nur für rote, sondern auch für braune oder grüne Diebe. Der Mörder von Halle war ein frustrierter Einzelgänger, einer, der einmal im Leben Aufmerksamkeit erheischen wollte. Dass er für seinen Tag den hohen jüdischen Feiertag Jom-Kippur auswählte und dass er das Blutbad eigentlich in einer Synagoge anrichten wollte, könnte auch an dem Umstand liegen, dass man damit ein Mehrfaches an Medienwirksamkeit erreichen kann. Dass am Ende ein Kevin S. und eine Jana L. (beide keine Juden) getötet wurden, spricht dafür, dass es dem Amokläufer letztlich egal war, wer für seine bizarre Internet-Reality-Show sterben musste. Hauptsache welche abknallen, so seine Devise. Ideologisch motivierte Gewalttaten oder gar politische Terrorakte sehen anders aus.

Viele Politiker und Hauptstrommedien haben wie niederträchtige Lumpen reagiert. Also dieselbe Prozedur wie immer. Die Bundeskanzlerin reiste nach Halle, um sich einzuschleimen und um den Auftritt für ihre billigen politischen Zwecke (den Kampf gegen die Opposition) zu missbrauchen. Für die Toten und Verletzten und für deren Angehörige hat sie sich nicht interessiert. Wäre der Amokläufer nicht so dämlich gewesen, wäre er früher gekommen, als die Tür der jüdischen Gemeinde noch offen war, hätte es dort ein blutiges Desaster gegeben. Der Gedanke schockiert. Ein feines Mitgefühl ist zu begrüßen. Das Ereignis aber für die eigenen politischen Zwecke zu missbrauchen, ist weniger schön. Viele intellektuelle Nullen in Politik und Medien haben jetzt Hochkonjunktur. Als Unbeteiligter kann man nur den Kopf schütteln. Die politische Opposition wird von den Kartellparteien zum geistigen Brandstifter erklärt. Bei einem Amoklauf! Darauf muss man erst einmal kommen. Wie unterirdisch! Und das nur, weil man unbedingt in jedem Ereignis die Wiedergeburt des Nationalsozialismus erkennen möchte und muss. Historisch ist man damit ein Verharmloser. Diese gibt es leider auf beiden Seiten des Grabens. Nachahmer des Täters von Halle wissen jetzt, wie man auch als leere Flasche zu einer bedeutenden politischen Person aufsteigen kann. Traurig.