Mathias Döpfner in der „Welt“ zum Attentat in Halle und dem „Rechtsstaat“ Drollige Dissonanzen

15. Oktober 2019

Oder ist das schon kognitiver Kollaps?

von Axel B.C. Krauss

Zunächst mal zum Erfreulichen, wenn auch – was ich hier positiv meine – eigentlich „Obligatorischen“ an dem Artikel „Nie wieder ‚nie wieder‘“ von Mathias Döpfner in der „Welt“ zum Attentat in Halle: Dass eine „offene Gesellschaft“, eine freiheitliche, friedliche, liberale und so weiter sich selbstverständlich betroffen und empört zeigen sollte, wenn in ihr solche Taten verübt werden, also das sollte sich nun wirklich von selbst verstehen. Meine Meinung dazu: Nur Herzlose oder Idioten (oder beides) würden angesichts solcher Anschläge mit den Schultern zucken oder sie schlimmstenfalls sogar noch begrüßen, solchen Irrsinn (in welcher Weise auch immer) entschuldigen oder zu rechtfertigen versuchen.

Wogegen ich mich allerdings vehement wehre, ist Döpfners unzulässige, vor allem aber bedenkliche Verallgemeinerung, indem er eben dieser „offenen Gesellschaft“ gleich ein „Systemversagen“ attestiert. Wovon keine Rede sein kann. Ein einzelner Mann hat diese Tat verübt, nicht die ganze „Gesellschaft“; Döpfers Folgerung, diese habe sich hier quasi als Ganzes mehr oder weniger mitschuldig gemacht und „versagt“, ist völlig überzogen, weil es suggeriert, es sei ihre Aufgabe gewesen, solche Spinner rechtzeitig zu erkennen und dingfest zu machen. Wie das gehen soll, diese Frage beantwortet er allerdings nicht. Wäre auch schwierig. Denn es würde im Prinzip bedeuten, dass jeder jeden rund um die Uhr „überwacht“ und bei entsprechenden „Alarmzeichen“ sofort tätig wird, sprich den Gang zu den Behörden geht. Das ist natürlich illusorisch.

Richtig drollig aber ist es, wenn Döpfner schreibt: „Wir brauchen jetzt keine Demonstrationen mehr. Sondern die Durchsetzung des Rechtsstaates.“

Wobei erst mal zu fragen wäre, wie Döpfner einen „Rechtsstaat“ definiert: juristisch oder politisch? Was Letzteres betrifft, ist es schließlich eine Tatsache, dass die rechte beziehungsweise Neonazi-Szene ohne die äußerst liebevolle Fürsorge eines – also im politischen und schwarzhumorigen Sinne jetzt – rechts-staatlichen Organs, nämlich des Verfassungs-„Schutzes“, überhaupt nicht das wäre, was sie heute ist. Diese braune Sub-„Kultur“ ließe sich mit einigem Sarkasmus auch als „Wimmelbild“ bezeichnen, da es dort von V-Männern, Agents Provocateurs beziehungsweise „Maulwürfen“ des Verfassungs-„Schutzes“ nur so wimmelt. Ich könnte auch noch mal an den „NSU“ erinnern, an das fröhliche Aktenschreddern im Verlauf des Zschäpe-Prozesses und so weiter, die bereits aufgedeckten Ungereimheiten, was den angeblichen Selbstmord von Böhnhardt und Mundlos betrifft, die Verstrickung ausländischer Geheimdienste in diesen Fall, und so weiter und so fort. Worüber ein Mantel des Schweigens gehüllt wurde. Schade eigentlich, denn von einem – jetzt im juristischen Sinne – Rechtsstaat sollte man doch eigentlich erwarten können, dass er solche Schweinereien so gründlich wie möglich, günstigstenfalls restlos, aufdeckt und die Verantwortlichen die „Härte der Justiz“ spüren lässt.

Einer „rechtsstaatlichen“ Justiz, die heutzutage nicht selten üble Vergewaltiger aus, naja, kulturspezifischen Gründen erstaunlich milde davonkommen lässt und in der so mancher Richter aus Angst vor Holischmeinebrüder auch mal ein Auge zudrückt – oder gar beide. Einer (hierzulande übrigens weisungsgebundenen) Justiz, die – Verzeihung – gar nicht mehr die Eier zu haben scheint, sich gegen staatlich, also per gesetztem Recht, verordnetes Unrecht zu wehren, um dadurch Schlimmeres zu verhindern.

Einer Justiz, die – leider! – nicht auf die Barrikaden geht (was sie schon aus Sorge um die Zukunft der eigenen Angehörigen tun sollte), wenn die Politik sich für massenhafte Zuwanderung von Leuten ausspricht, die bezüglich ihrer Glaubensinhalte dem Täter von Halle zuweilen verblüffend ähneln.

Also von welchem offenbar nur noch rudimentär vorhandenen „Rechtsstaat“ phantasiert Döpfner?

Leider nicht mehr lustig, sondern bestenfalls tragikomisch wird es aber, wenn Döpfner schreibt: „Vor allem 15- bis 30-Jährige sind es, die beispielsweise in dem so wichtigen Kampf gegen eine verantwortungslose Klimapolitik aktiv werden und Verantwortung übernehmen. Eine schöne Geste wäre es da gewesen, wenn am Tag von Halle die Demonstranten der Extinction-Rebellion-Bewegung, als es um wirkliche Extinction ging, ihre Zelte am Potsdamer Platz abgebaut hätten und geschlossen zur Mahnwache vor der Synagoge in der Oranienburger Straße gelaufen wären. Ich hoffe, es war nur eine durch Zufall verpasste Chance.“

Ich für meinen Teil hoffte bei der Lektüre dieser Zeilen auch auf eine qua Zufall verpasste Chance auf Seiten Döpfners. Nämlich die Chance, seinen Job als (ehemaliger) Journalist und Chef eines der größten Pressehäuser Deutschlands ordentlich zu machen, um eigentlich kinderleicht recherchieren zu können, wofür diese fremdgesteuerte und ‑finanzierte Bewegung eigentlich steht. Extinction Rebellion ist nämlich – und das ist keineswegs übertrieben – ein regelrechter Todeskult. Da wird dann auch schon mal verlautbart, und zwar öffentlich, zur Rettung des „Weltklimas“ könne es erforderlich sein, dass ein paar Menschen das Zeitliche segnen. Die Parallelen beispielsweise zur maoistischen „Kulturrevolution“ mit ihrer Mobilisierung der Jugend sind klar erkennbar; in derselben Manier wurden damals Kinder und Jugendliche gegen ihre Eltern aufgehetzt, so wie sie heute wegen der „Klimasünden“ ihrer Erzeuger gegen diese aufgewiegelt werden sollen.

Obendrein steht diese Bewegung, eine Art radikalisierter, ja hochgradig und erschreckend fanatisierter Ableger der Fridays for Future (die man eigentlich „Kein Bock auf Bildung“ nennen sollte) der „offenen Gesellschaft“ komplett entgegen, da sie totalitäre Maßnahmen, ja eine „Ökodiktatur“ befürwortet. Wer sich über die Hintergründe des Extinction-Rebellion-Todeskultes informieren möchte, dem seien unter anderem die Artikel des verdienstvollen Blogs „Sciencefiles“ in dieser Sache empfohlen.

Und auf welcher vermeintlich „soliden“ und „konsensuellen“ naturwissenschaftlichen Grundlage der Kampf sowohl der FFF- als auch der ER-Truppen steht, darüber wurde nicht nur hier auf eigentümlich frei, sondern auch andernorts bereits ausreichend veröffentlicht, weshalb ich mir das hier sparen kann.

Also bitte in Zukunft nicht mehr den Teufel mit dem Beelzebub austreiben wollen. Ergibt herzlich wenig Sinn.

Und um es abschließend noch mal zu wiederholen, denn das ist nun mal ein sehr wichtiger Punkt: Es war so manche Politik des sogenannten „Rechtsstaates“ selbst, die seinen Status als solcher zunehmend untergraben, ja manchmal sogar ins Groteske und Lächerliche gezogen hat. Mit anderen Worten: Ein Rechtsstaat, der sich durchsetzen soll, sollte „seinen“ Bürgen schon das Gefühl geben, auch als solcher aufzutreten – nicht als Zerrbild, ja Karikatur seiner selbst.