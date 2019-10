Randnotizen Contrepreneurship

12. Oktober 2019

Krypto-Unternehmertum

von Rahim Taghizadegan

Die dezentralen Datensätze und Vermögenswerte des neuen Bereichs „Blockchain“ beziehungsweise „Kryptowährungen“ scheinen naheliegende Möglichkeiten für dezentrales Unternehmertum und Investment zu bieten. Doch nicht alles ist Gold, was glänzt. Dieser Bereich ist voll von Missverständnissen, Täuschungen und Irrwegen. Die Bezeichnungen „Blockchain“ und „Krypto“ führen eher in die Irre, da sie am funktionellen Kern vorbeigehen. Kryptographie ist eine allgemeine Technik, Blockchain eine spezielle. Klarer als die Aufzählung von technischen Mitteln ist die Bezeichnung des technischen Zwecks – und dieser wird am besten getroffen durch das Akronym „DLT: Distributed Ledger Technology“. Es geht um verteilte Datenbanken – eben dezentrale Datensätze.

Kopien von Datensätzen zu verteilen und zu vergleichen, zu verschlüsseln und in eine Blockchain zu fassen, erschwert die Manipulation. Datensätze sind bloß Aufzeichnungen, die sich leicht ändern lassen. DLT soll die nachträgliche Änderung schwierig bis unmöglich machen.

Je weniger Vertrauen nötig ist, desto leichter die Kooperation zwischen Fremden. Doch DLT erspart nur eine sehr enge Art von Vertrauen: das Vertrauen in die Sorgfalt und Zuverlässigkeit von Aufzeichnungen. Für die meisten Kunden ist dieses Vertrauen nicht sonderlich relevant. Es scheint im Vertrauen enthalten zu sein, das die Grundlage des Geschäfts ist, nämlich Vertrauen, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung den versprochenen Nutzen bietet. Wenn dieses Vertrauen nicht erfüllt wird, ist es egal, ob in diesem Unternehmen zudem auch Datensätze nachträglich verändert werden.

Da DLT, insbesondere Blockchain, teuer ist und die Effizienz beträchtlich mindert, gibt es für den B2C-Bereich, also für den Endkunden, kaum sinnvolle Anwendungen. Die bislang einzige Anwendung, die sich in diesem Bereich bewährt hat, ist Kryptowährung. Hierbei ermöglicht Verschlüsselung die fungible Übertragbarkeit von Guthaben. Diese Guthaben werden in der Kryptowährung mit der bisher längsten und weitesten Absatzfähigkeit, Bitcoin, algorithmisch wie bei einem Sachgeld beschränkt. DLT erlaubt hier das Vertrauen, dass diese Beschränkung nicht hintergangen wird. Die Absatzfähigkeit ist allerdings noch immer recht eingeschränkt im Vergleich zu staatlich privilegiertem Zeichengeld.

Die Fungibilität wird durch Pseudonymität erreicht. Fungibilität bedeutet die praktische Gleichbehandlung von Einheiten, was Teilbarkeit und Übertragbarkeit bedeutet. Dies ermöglicht die Währungsfunktion. Eine Bedeutung von Währung ist die völlige Eigentumsübertragung bei Zahlungen, so dass die Zahlungskette keine Anspruchskette bedeutet. Wem Währung gestohlen wird, der hat nur einen Anspruch gegen den Dieb, nicht gegen weitere Zahlungsempfänger. Pseudonymität bedeutet die Maskierung der Träger und Nutzer durch übertragbare Schlüssel, wobei allerdings alle Transaktionen durch das Blockchain-Prinzip (wie es bei Bitcoin umgesetzt ist) offen einsehbar bleiben – um eben Manipulation zu erschweren.

Als Alternativen zu Bitcoin werden oft Altcoins genannt. Diese sind Versuche, den beschränkten Anwendungsbereich von Bitcoin zu erweitern. Ein Aspekt, und vermutlich der bislang brauchbarste, ist die Erweiterung der Fungibilität durch stärkere Anonymisierung der Zahlungen. Der bislang wirtschaftlich bedeutendste Aspekt jedoch ist ein anderer: die Finanzierung von Unternehmen durch ein ICO – Initial Coin Offering.

Dezentrale Finanzierung von Unternehmen ohne Bankenkartell und abseits des teuren und für den Investor oft nachteiligen „Compliance“-Aufwands wäre in der Tat eine wichtige Funktionalität von großer Bedeutung für das dezentrale Unternehmertum. Doch die Neuigkeit des Feldes und schlechte Anreize haben zu falschen Ansätzen geführt. Der größte Wert der meisten Altcoins ist ihr Neuigkeitswert. Neuigkeit aber ist auf dynamischen Märkten nicht sehr nachhaltig.

Die Regulierungsfurcht führte dazu, dass fast alle Altcoin-Finanzierungen auf Basis eines Utility Token erfolgten. Dabei handelt es sich um digitale Gutscheine anstelle von Aktien. Kaum ein Gutschein-Geschäftsmodell ist sinnvoll. Das Problem reicht aber noch tiefer. Unternehmen ohne fertiges Produkt vergeben Gutscheine. Das ist, als würden Unternehmen ohne Umsatz Wechsel ausgeben.

Tatsächlich wird in den meisten Fällen Forschung und Entwicklung finanziert. Das dreht die logische Reihenfolge um: Eigentlich sollten Forschung und Entwicklung durch Profite finanziert werden, sonst ist aufgrund der Ungewissheit der Kapitalverbrauch zu wahrscheinlich. Die unternehmerisch relevanteste Form der Forschung und Entwicklung ist kleinteilige, schrittweise Verbesserung bestehender Produkte mit realer Marktnachfrage. Im Gegensatz dazu steht die Grundlagenforschung, deren Anwendung noch völlig ungewiss ist. Die Finanzierung von Grundlagenforschung würde auf Märkten eher philanthropisch erfolgen.

Tatsächlich haben sich nahezu alle ICOs als langfristig unrentabler Mittelaufbrauch erwiesen. Die Mittelverwendung war nicht sinnlos, sondern hat den neuen Bereich der DLT finanziell interessant und somit für die meisten erst relevant gemacht: über Jobs, kurzfristige Arbitragemöglichkeiten mit grandioser Geldvermehrung bei gutem Timing, Nachrichtenwert und Weiterbildungsmöglichkeiten. Doch hat sich der Bereich eben das Attribut „Vermögensanlage“ noch nicht verdient. Gier und Ahnungslosigkeit führten letztlich zu ähnlichen Resultaten wie reiner Idealismus: Das vermeintlich angelegte Geld ging als Spende an die Entwickler.

Neben Crowd-Finanzierung für eher idealistische Projekte und Kryptowährungen scheint das wichtigste Feld für DLT eher im B2B-Bereich zu liegen, in der dezentralen Koordination und Kooperation zwischen Unternehmen. Deren Vertrauensproblem ist insbesondere außerhalb des geschützten Bereichs der Compliance groß. Ein Ansatz könnte sich an dem Ausgleich gegenseitiger Schulden (Settlement) bei den alten Messen orientieren. Dies würde unmanipulierbares gegenseitiges Anschreiben erfordern, erweitert um Möglichkeiten, Verlässlichkeitsreputation (Kredit) digital festzuhalten.

