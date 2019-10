Bedrohung der Freiheit durch die Klimasekte „Extinction Rebellion“ „Klimaschutz“ führt zwangsläufig in die Tyrannei

10. Oktober 2019

Warum eine Klimapolitik konsequent abgelehnt werden sollte

von Joachim Kuhnle

Nachdem ein schwedisches Kind, dessen „Heldentat“ das Schwänzen des Schulunterrichts ist, kurz nach der Verleihung des Alternativen Nobelpreises bald auch den originalen Friedensnobelpreis erhalten wird, ist nichts mehr, wie es in der guten alten Zeit einmal war. Früher wurden unterschiedliche Sichtweisen zumindest noch wahrgenommen. Heute gibt es nur noch eine legitime Meinung (Rezo), die gleichzeitig auch die alternative Sichtweise ist, also alternativlos für die Ewigkeit, göttlich und gleichzeitig gottlos, konservativ und gleichzeitig progressiv, den Machthabern gefällig und gleichzeitig rebellisch. Darf man da noch ausscheren? Es scheint ausgeschlossen. Während die Greta-Party endlos weitergefeiert wird, hat eine perfekt durchorganisierte und finanziell bestens versorgte Kampftruppe das Feld der Straßen und das der Hauptstrommedien übernommen. Die Organisation nennt sich „Extinction Rebellion“, abgekürzt „XR“, übersetzt „Weltuntergangs-Rebellen“. Unklar ist noch, ob der Weltuntergang verhindert oder herbeigeführt werden soll. Vermutlich beides. Die sektenähnliche Gemeinschaft setzt auf bekannte gruppenpsychologische Kniffe. Als Abzeichen dient ein Kreuz, mit Kappen oben und unten, so dass zwei gleichseitige Dreiecke sich mit der Spitze in der Mitte berühren. Das Symbol soll eine Sanduhr darstellen, die der Weltuntergangssekte verdeutlicht, dass die Zeit bis zum Klimakollaps des Planeten sehr bald abläuft. Die Mitglieder kreuzen symbolisch gerne die Arme vor dem Körper, um das „X“ zu zeigen. Die gleiche Geste wurde bereits im Hollywood-Film „1984“ (nach George Orwell) gezeigt. Ziel der jetzigen totalitären Bewegung ist es, dreieinhalb Prozent der Menschen in einem Land zu mobilisieren. Das würde theoretisch (eine schlagkräftige Organisationsstruktur vorausgesetzt) zur Machtergreifung ausreichen.

Roger Hallam, der britische Gründer und Anführer von XR, machte jüngst im Rahmen eines Vortrags deutlich, wohin die Reise gehen soll: „Wir werden die Regierungen zum Handeln zwingen. Und wenn sie nicht handeln, dann werden wir sie stürzen und eine Demokratie erschaffen, die tauglicher ist für unseren Zweck. Und ja, manche könnten in diesem Prozess sterben!“ Mit anderen Worten: XR möchte diejenigen, die an den Schalthebeln des staatlichen Gewaltmonopols sitzen, zu Handlungen an ebendiesen Hebeln zwingen. Den Bürgern soll erhebliches Leid zugefügt werden, was zur Planetenrettung in Kauf genommen werden muss. Und wenn die Regierungen nicht spuren, also nicht das machen, was die Organisation als „richtig“ bewertet, dann wird Blut fließen, dann kommt es zum Krieg, zum gewaltsamen Putsch. Dann wird eine völlig neue Art der Demokratie eingeführt werden, also eine Diktatur. Der Zweck heiligt alle Mittel, und die Ziele der selbsternannten Rebellen stehen noch über den Menschenrechten. Was für eine gruselige Drohung! Im Internet ist das Video mit der deutlichen Botschaft Hallams mit einem Kommentar überschrieben: „Wenn das der Onkel Gauland bei Anne Will sagen würde…(?)“.

Apropos ARD und ZDF. Im staatlichen Zwangsgebühren-Fernsehen wird praktisch rund um die Uhr für die XR-Aktivisten Werbung gemacht. „Warum bin ich da nicht dabei?“, fragt der WDR-Propagandist Jörg Brunsmann laut und vorwurfsvoll gegen sich selbst. Eigentlich wollte er sagen: „Warum machst du bei XR nicht mit?“ Wer verhindern möchte, dass uns „das Klima um die Ohren fliegt“ (original Wortwahl!), muss etwas tun, so das Fazit des WDR. Die Sache ist in sich schlüssig. Der angeblich drohende Weltuntergang soll in etwa zehn Jahren nicht mehr zu stoppen sein. Da das deutsche Volk (wie alle anderen auch) das offensichtlich nicht ernst genug nimmt, ist die Staatsmacht gefragt. Sie soll die Untertanen zu drastischen Einschränkungen in der Lebensqualität zwingen. Die Regierung hat durchaus den Willen, dem Wunsch nach totaler Machtausübung nachzukommen. Problem: In der Demokratie gibt es immer wieder diese blöden Wahlen, bei denen die geschröpften Wähler die Regierung abwählen könnten. In der Praxis macht das Wahlvolk davon erstaunlicherweise bisher keinen Gebrauch, aber das könnte auch daran liegen, dass die Daumenschrauben so langsam angezogen werden, dass der einfach gestrickte Wähler das der Regierung nicht anlastet. Bisher geht es vielen Deutschen immer noch gut. Die Zahl der Autos, die der Flugreisen, der Kreuzfahrten und so weiter nimmt (noch) zu. Klimaschutz nein danke, sagen die Bürger, auch wenn durch die Politik die Sprit- und Strompreise weiter ansteigen. Jetzt fordern die Untergangsfanatiker endlich drastische Maßnahmen, die auch wirken. Das geht aber nicht, denn dann könnte der Michel aufwachen. Oder wie schon Alt-Bundespräsident Joachim Gauck formulierte: „Nicht die Elite, sondern das Volk ist das Problem.“ Man könnte auch sagen, die Demokratie sei das Problem. Folglich benötigen wir dringend eine ganz andere Art von „Demokratie“. Die Volksrepublik China könnte ein gutes Beispiel sein. Bei so pseudowichtigen Projekten wie dem „Klimaschutz“ wäre die chinesische Verfassung dem deutschen Grundgesetz turmhoch überlegen. Wer so denkt, hat recht. Allerdings gibt es in China keine „Klimaschutz“-Politik, denn der große und bevölkerungsreiche Staat möchte weiter aufsteigen und plant keinen Abstieg Richtung Not und Elend. Eine chinesische Volksdemokratie, also eine Diktatur, die ihre Bürger zu immer mehr Einschränkungen und Verzicht zwingen möchte (was zwangsläufig Widerstand auslöst), führt automatisch zu einer grausamen Tyrannei, die diesbezügliche historische „Höchstleistungen“ in den Schatten stellen könnte. Wer für sich, für seine Kinder oder für seine Enkelkinder eine solche Zukunft wünscht, soll der Klimakirche beitreten. Alle anderen sollten jede „Klimaschutz“-Politik konsequent ablehnen und dagegen aufstehen. Ein Klima-Weltuntergang ist genauso wie eine weltweite Kohlendioxidreduzierung in den nächsten Jahren ausgeschlossen, eine Tyrannei leider nicht. Das ist die reale Gefahr.