Podcasts Audiobibliothek für die Hosentasche

28. September 2019

Der neue Trend der Hörer-Unterhaltung und des Wissenstransfers

von Luis Pazos

Manche Dinge sind wie ein guter spanischer Rotwein – bis zur Entfaltung des vollen Potenzials müssen sie viele Jahre ruhen! Ein Beispiel hierfür ist der Podcast, der in Deutschland derweil den Übergang vom Dornröschenschlaf zur Morgendämmerung erlebt. Zu Recht, denn das Format hat das Zeug, die Art und Weise der Produktion, des Angebots, der Nachfrage und des Konsums von Informationsangeboten zu verändern – in Summe zum Positiven, versteht sich!

Was ist überhaupt ein Podcast? Letztlich nichts anderes als eine digitalisierte Sprachaufnahme und damit im Grunde ein alter Hut, seit Chichester Bell und Charles Tainter im Jahr 1885 den Phonographenzylinder für Tonaufzeichnungen erfanden – nur, dass die Mechanik der Digitaltechnik gewichen ist. Der lange Anlauf zum Erfolgsmedium ist indes frei nach Hayek das lupenreine Ergebnis einer spontanen Ordnung, die auf dem Zusammenspiel dreier Faktoren beruht.

Zum einen bedurfte es der Überwindung der physischen Knappheit des Mediums, des jederzeitigen Zugriffs auf Inhalte von überall auf der Welt. Mit der Verbreitung des Internets in den 1990er Jahren war dafür die notwendige, allerdings keinesfalls hinreichende Voraussetzung geschaffen. Denn zum zweiten bedurfte es eines standardisierten und ressourcenschonenden Audiocodes, der einen effektiven Datentransfer ermöglichte. Dies geschah durch den Rückgriff auf das bereits 1991 ISO-normierte MP3-Format, an dessen Entwicklung die Fraunhofer-Gesellschaft maßgeblichen Anteil hatte. Die zunächst für die illegale Verbreitung von Musik beliebte Kodierung beschränkte sich auf die Speicherung des für Menschen wahrnehmbaren Tonspektrums, was bei kaum wahrnehmbaren Qualitätsverlusten eine Reduktion des Datenaufkommens um den Faktor zehn erlaubte.

Doch erst Mitte der 2000er begann sich das „Audioblogging“ als eigenständiges Medium zu etablieren, und es bedurfte eines Visionärs vom Schlage eines Steve Jobs, um dessen ganzes Potenzial zu erkennen und auszuspielen. Dies gelang nämlich mit der Markteinführung des Ipods und später des Iphones sowie deren Verknüpfung mit der kostenlosen, internetbasierten Software Itunes zur Medienverwaltung. Die überragende Bedeutung des Unternehmens Apple für das Medium wird nicht zuletzt daran deutlich, dass der Podcast begrifflich seither als Zusammenziehung aus „Ipod“ und „Broadcast“ firmiert. Die mobilen Abspielgeräte mit angeschlossenem Mediencenter stellten als dritter Faktor die einfache Benutzbarkeit („usability“) sicher, zuvor mussten die entsprechenden Seiten aufgesucht, die Podcastdateien heruntergeladen und auf ein Abspielgerät transferiert werden; ein Unterfangen, das in der Regel nur hartgesottene Fans auf sich zu nehmen bereit waren. Dem weltweiten Siegeszug des Smartphones folgt daher auch konsequenterweise der Siegeszug integrierter Medien.

Hier lässt sich nun analog zum Henne-Ei-Problem trefflich darüber streiten, ob das Angebot der Nachfrage oder die Nachfrage dem Angebot folgt. So oder so, die den Konsum der Informationsinhalte beflügelnde Infrastruktur fegte ebenso die monetären wie technischen Markteintrittsbarrieren für Anbieter hinweg. So lässt sich eine Sprachaufnahme in vertretbarer Qualität mit der Diktierfunktion eines jeden gängigen Smartphones aufnehmen. Ein Mikrophon für Aufnahmen in Studioqualität am heimischen Computer oder Laptop ist ab etwa 100 Euro erhältlich, so beispielsweise Geräte von Rode oder Sennheiser. Mehr als einstöpseln ist nicht erforderlich.

Passende Softwarelösungen wie beispielsweise Audacity sind sogar kostenlos erhältlich. Mit ihnen lassen sich die produzierten Audioaufnahmen bearbeiten, optimieren, schneiden und in beliebige Formate konvertieren. Für Diskussionen oder Interviews greifen Podcaster gerne auf in der Grundversion ebenfalls kostenlose und zudem einfach zu bedienende Internetdienste wie beispielsweise Skype oder Zoom zurück, die neben Audio- auch Videoaufnahmen erlauben.

Gleiches gilt im Prinzip auch für das Bereitstellen der Inhalte im Netz, das sogenannte Hosting. Hierfür ist noch nicht einmal eine eigene Seite erforderlich, auch das erledigen Dienstleister respektive Hoster, die ihre Leistung bisweilen gratis anbieten. Podcastern mit professionellem Anspruch sei dennoch ein kostenpflichtiger Anbieter empfohlen, der dafür je nach Tarif wenige Euro pro Monat in Rechnung stellt. Internationales Schwergewicht ist hier Libsyn, im deutschprachigen Raum erfreut sich völlig zu Recht das Berliner Unternehmen Podigee zunehmender Beliebtheit. Der Hoster kümmert sich nicht nur um Optik und Technik, sondern auch um den Versand der Inhalte an beliebte Distributoren wie Itunes, Spotify oder Deezer, wo die Nutzer die Inhalte herunterladen oder bei ausreichender Bandbreite direkt abspielen („streamen“) können.

Das schließt die Verwaltung der Podcasts aus Seiten der Nutzer mit ein. Und selbstverständlich ist auch die mittlerweile denkbar einfach. Über sogenannte Podcatcher, kostenlose Programme für Smartphones und Tablets wie beispielsweise Antennapod, Castbox oder Podcast Republic, lassen sich Podcasts abonnieren und abbestellen – freilich gibt es ebenso kostenpflichtige Programme. Abonnenten bekommen automatisch eine Mitteilung, wenn neue Folgen verfügbar sind. Diese lassen sich entweder bequem online anhören oder für internetfreie Zonen herunterladen. Damit der Speicher des Telefons nicht überquillt, können gehörte Folgen automatisch gelöscht werden. Ebenso lassen sich beliebte Folgen markieren und bleiben so zum mehrmaligen Hören erhalten, alternativ lassen sich diese natürlich händisch erneut herunterladen. Hier eröffnet sich also dem Nutzer eine (Audio-) Bibliothek universalen Ausmaßes als perfekter Begleiter vor allem für ansonsten „tote“ Zeiten wie Bügeln, Gartenarbeit, Kochen, Sport sowie im Auto als Alternative zum Radioprogramm.

Was nichts kostet, ist nichts wert, mag der Volksmund einwenden. Doch obwohl faktisch alle Podcasts kostenlos angeboten werden, überrascht doch immer wieder die bisweilen sehr hohe Qualität der Inhalte. Tatsächlich sind es oft ausgewiesene Kenner der Materie, die diese dem Publikum mit Leidenschaft gratis näherbringen. Sie agieren nach dem Grundsatz „Verschenke dein Wissen und verkaufe dessen Anwendung“ („Freemium-Modell“), nutzen wo möglich die gewonnene Reichweite und Reputation, um kostenpflichtige Angebote anzupreisen – die richtige Zielgruppe hört ihnen ja bereits zu. Damit pflegen Podcaster ein urfreiheitliches Prinzip, bei dem Trittbrettfahrertum ausdrücklich erwünscht beziehungsweise Teil des wirtschaftlichen Erfolges ist!

Dies haben natürlich auch schon längst die Weitsichtigen der Werbetreibenden quer durch alle Branchen erkannt. Podcast-Sponsoring schwillt derzeit parallel zu den Hörerzahlen massiv zu Lasten klassischer Kanäle an, ermöglicht es doch dem Werbepartner, gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Zum einen verknüpfen sie das beworbene Produkt unmittelbar mit der Reputation des Podcasters – vor allem, wenn dieser es selbst nutzt und die Bewerbung in eigenen Worten vornimmt –, zum anderen lassen sich Werbemaßnahmen ohne Streuverluste platzieren.

Damit lassen sich je nach Podcast, Produkt und Hörerschaft mehrere Hundert bis tausend Euro an Werbeeinnahmen erzielen – pro Folge. Hinzu kommen gegebenenfalls Umsatzprovisionen, sofern sich das Nutzerverhalten nachverfolgen („tracken“) lässt. Um hierfür einen Anreiz zu geben, werden bisweilen Sonderkonditionen eingeräumt, sofern eine entsprechende Verkaufsseite („landing page“) angesteuert wird, auf die im Rahmen der Werbung verwiesen wird. Die sogenannte Monetarisierung des eigenen Informationsangebots sollte bei jedem guten Podcaster allerdings am Ende und nicht am Anfang der Überlegungen stehen. Denn zum Aufbau von Reputation und Reichweite bedarf es eines langen Atems, sprich Fleiß und Disziplin, was ohne intrinsischen Antrieb kaum aufrechtzuerhalten ist, wie zahllose eingestellte Formate belegen.

Entscheidend für die Monetarisierung ist übrigens noch nicht einmal die absolute Anzahl von Hörern, sondern der klare Fokus beziehungsweise die abgegrenzte Nische. Und hier offenbart sich dem Interessenten ein Panoptikum an Themen, die so vielfältig sind wie das Leben – selbst Podcasts über das Podcasten finden sich in der Weite des Netzes. Nichtsdestotrotz lassen sich mit den weiten Feldern Beziehung, Finanzen und Gesundheit drei Schwerpunkte identifizieren, die sich durch die deutschen Top-100-Podcast-Charts von Itunes ziehen. Bedeutendster Maßstab ist hier tatsächlich die Apple-Plattform, was nebenbei erklärt, warum so viele Kollegen in ihren Sendungen um Fünf-Sterne-Bewertungen auf Itunes bitten.

Auf den vorderen Plätzen der Charts regelmäßig zu finden sind natürlich die unvermeidlichen Sex-Podcasts, die übrigens, ganz im Gegensatz zum Rest der Szene, eindeutig vom weiblichen Geschlecht dominiert werden – also was die Repräsentanz angeht, versteht sich, nicht inhaltlich. Immerhin hat sich (nicht nur) hier ein cleverer Matratzenhersteller thematisch passend als Werbepartner angedient. Der Erfolg der zum Teil anonym abgehaltenen Unterleibsformate war offensichtlich so groß, dass selbst der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht umhinkam, diese zu kopieren.

Ohnehin scheinen Podcasts mittlerweile zum Grundversorgungsauftrag von ARD und ZDF zu zählen, die beispielsweise über das Gemeinschaftsvehikel funk.net in der Szene wildern und das eine oder andere Format nebst Podcaster komplett vereinnahmt haben. Dies machte sich im Vorfeld der diesjährigen EU-Wahlen bemerkbar, als selbst in unpolitischen Podcasts plötzlich dezente Brüsseler Plattituden platziert wurden – was natürlich auch reiner Zufall sein kann.

Und selbstverständlich funkeln in der digitalen Audiobibliothek auch libertäre Leuchttürme hell auf, so etwa das sympathische „Herrengedeck“ mit Florian Müller und Arno Stöcker (an dieser Stelle bitte ich die zahlreichen Anglizismen in diesem Beitrag zu entschuldigen) oder „Asozial“, der marktradikale Kommentar von Sascha Tamm. Und auch bei Ben Weinand gibt es jeden Sonntag im Podcast „Ben spricht“ freiheitliche Gedanken auf die Ohren. In diesem Sinne, schnappen Sie sich Ihr Smartphone oder Tablet, installieren Sie sich eine Podcatcher-App, stöbern Sie in den Weiten des Internets nach passenden Angeboten und erfreuen Sie sich am Wissenstransfer – vorzugsweise bei einem Glas guten spanischen Rotweins.