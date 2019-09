Fridays for Future, Klimapakete und Klimakabinette Wollt ihr den totalen Kampf gegen den Wandel des Klimas?

23. September 2019

Die Machtelite dreht am Rad – bis zum eigenen Untergang

von Joachim Kuhnle

„Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns überhaupt heute vorstellen können?“, fragte der braun-sozialistische Propagandaminister Joseph Goebbels die Menge am 18. Februar 1943 im Berliner Sportpalast. Es gab frenetische Zustimmung. In den folgenden zwei Jahren wurde der Weltkrieg tatsächlich brutaler und verlustreicher, als man sich das vorher ausmalen wollte. Haben die Deutschen das wirklich gewollt? Der Jubel in der Großstadt Berlin war mehr eine Reaktion von NS-Anhängern auf die geschickte Rhetorik des rheinischen Giftzwergs als der Wille der breiten Bevölkerungsschichten. Am Ende verloren viele Menschen ihr Leben, manche mussten ohne Ehemann, Vater, Bruder oder Sohn weiterleben. Auch Frauen, Kinder und Alte wurden Opfer im erbarmungslosen Bombenhagel der Städte oder auf der Flucht. Viele verloren ihre Heimat.

Heute (wir schreiben das Jahr 2019) läuft eine andere Medienpropaganda ab, die dank moderner Möglichkeiten und über Jahrzehnte aufgebauter linker Netzwerkstrukturen noch viel gewaltigere Dimensionen angenommen hat. Statt des gehbehinderten Männleins mit dem Klumpfuß verkündet heute ein autistisches Kind die Botschaften. „Ich möchte, dass ihr in Panik geratet!“, ruft sie fordernd, und aus der von der Propaganda benebelten Menge gibt es euphorischen Beifall. Die Worte des Mannes hinter dem Pult mit der Hakenkreuzfahne würde heute niemand mehr wählen wollen. Aber im Prinzip treffen die aktuellen Botschaften den gleichen übertriebenen Ton. Spaßeshalber könnte man es im Goebbels-Jargon wie folgt formulieren: „Wollt ihr den totalen Kampf gegen den Wandel des Klimas? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir uns das vorstellen können? Wollt ihr den bedingungslosen Klimaschutz, koste es, was es wolle?“

Verfolgt man die Hauptstrommedien, scheinen die deutschen Lemminge dem tatsächlich blind hinterherlaufen zu wollen. In der Realität ist die Stimmung eine andere. Ja, es gibt Volltrottel, 1943 wie 2019 und bis in alle Ewigkeit. Erstaunlicherweise gab und gibt es sogar erschreckend viele davon. Die Mehrheit ist allerdings sehr viel normaler und vernünftiger, als man glaubt. Bei der Analyse von Massenpropaganda und Medieninszenierungen vergisst man gerne einen entscheidenden Aspekt: Zwar galten die Goebbels-Ansprachen den Massen, aber bei vielen kam eher wenig an. Viel entscheidender ist die Wirkung der Propaganda auf den Machtapparat. Dieser bestärkt sich nämlich dadurch in dem Glauben, dass seine Handlungen nahezu göttlichen Charakter haben und die angebliche Zustimmung im Volk eine automatische Begleiterscheinung ist. Mit anderen Worten: Der Realitätssinn der Regierenden war und ist praktisch durch die über die Medien bestätigte Wichtig- und Richtigkeit vernebelt. Hitler und seine Mitstreiter glaubten tatsächlich, das Volk würde den totalen Krieg wollen, oder sie wollten, dass es ihn wollte. Und was man unbedingt will, muss irgendwie stimmen. Alles klar? Mit der großen Greta-Inszenierung hat sich eine polit-mediale Blase über die Herrschenden gelegt und sie gefangengenommen. Die Machthaber und ihre Gefolgschaft haben somit jeden Sinn für die Realität verloren. Der Punkt der Umkehrbarkeit ist schon überschritten, was bedeutet, dass der totale Krieg, Verzeihung, Kampf gegen den Klimawandel jetzt bis zum Untergang fortgesetzt werden muss. Zu gewinnen ist dieses absurde Spiel schon rein technisch nicht, unabhängig von der Frage, ob die Geschichte vom Klimakiller Kohlendioxid nur ein Märchen ist. Natürlich wird es keinen Weltuntergang und auch keinen Untergang Deutschlands geben. Untergehen wird nur die Klimakirche als Ideologie, so wie damals der braune Sozialismus zusammenbrach. Für die Protagonisten wird das extrem peinlich und beschämend werden. Bezahlen (es geht hier nicht um Kleinigkeiten) müssen freilich wieder alle.

Der Machtapparat hat ein riesengroßes Problem. Egal welche Maßnahmen das Merkel-Klimakabinett (oder ab 2021 ein Klimakabinett unter einem grün-schwarzen Kanzler) auch beschließen mag. Der Anteil des Kohlenstoffdioxids in der Luft wird sich weder vom Klimapaket eins noch vom Klimapaket zwei messbar beeindrucken lassen. Auch das 28. Klimapaket wird diesbezüglich nichts bewirken. Das Kriegskabinett, Verzeihung, Klimakabinett, sitzt damit, egal wer dazugehört, in der Falle, umzingelt von zwei Feinden. Auf der einen Seite werden die Weltuntergangspropheten auf den Straßen schreien, dass die Maßnahmen die Erde nicht retten. Sie werden dann immer mehr und immer drastischere Forderungen stellen. Auf der anderen Seite droht das Volk unter der finanziellen und freiheitseinschränkenden Last der sinnfreien Klimapakete zusammenzubrechen. Die Verelendung wird irgendwann ein Ausmaß annehmen, das in einen Zorn gegen die Regierenden umschlagen kann. Dass im Jahr 2019 der Klimawahnsinn solche Blüten treibt, war nicht vorherzusehen. Bei den anderen großen Themen, bei der Zuwanderungspolitik und bei der Währung, wird ebenfalls permanent Öl ins Feuer gegossen. Im Endeffekt beschleunigt das alles die Zeitabläufe, und der große Knall kommt früher als erwartet. Noch sitzt der Machtblock fest im Sattel, aber die Erosionen sind bereits deutlich erkennbar. Die AfD, die sich klugerweise deutlich gegen den Klimawahn stellt, wird dann als einzige relevante Kraft des jetzigen Parteienspektrums übrig bleiben. Ob die Partei an die Machthebel kommt, ist allerdings offen, denn ich sage hiermit voraus, dass sich mehrere neue und erfolgreiche Gruppierungen bilden werden, von denen man heute noch gar nichts ahnt. Es bleibt spannend.