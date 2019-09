Liberaler Einwurf Sonderwirtschaftszonen

21. September 2019

Für alle!

von Sascha Tamm

Im Zusammenhang mit dem staatlich verordneten Ausstieg aus der Kohleförderung fordern verschiedene Politiker sogenannte „Sonderwirtschaftszonen“, etwa in der Lausitz und in anderen Regionen. Lassen wir mal die Tatsache beiseite, dass die Kohleförderung immer ein Sektor mit hoher staatlicher Interventionsdichte, von Subventionen bis zu Enteignungen, war. Betrachten wir nur die Situation, dass das Ziel verfolgt wird, in einer Region Arbeitsplätze zu schaffen und wirtschaftliche Aktivität anzulocken: Sind dann Sonderwirtschaftszonen etwas Vernünftiges?

Sie sind durch zwei wesentliche Merkmale gekennzeichnet: Steuersenkungen und Regulierungserleichterungen, etwa bei Genehmigungsverfahren. Schauen wir uns zuerst die Regulierungserleichterungen an. Hier gilt: Wenn die Erleichterungen möglich sind, gibt es keinen Grund, sie nicht auf das ganze Regulierungsgebiet auszudehnen, also das ganze Land diesbezüglich zur Sonderwirtschaftszone zu machen. Sonderwirtschaftszonen könnten so ein Ort für Deregulierungsexperimente sein. Doch der Wegfall beziehungsweise die Lockerung von Regulierungen und Verfahren sollte dann so schnell wie möglich überallhin ausgedehnt werden. Ansonsten hätten wir es mit einer unfairen Benachteiligung anderer Regionen zu tun.

Was die Steuern betrifft, ist die Lage in Deutschland aus zwei Gründen komplizierter. Es gibt in Deutschland keinen wirklichen Steuerwettbewerb, da mit wenigen Ausnahmen die Steuersätze bundesweit festgelegt werden. Hinzu kommen die extrem verantwortungsfeindlichen Umverteilungsmechanismen zwischen den Bundesländern. Das politische Ziel sollte deshalb sein, allen Ländern die Möglichkeit zu geben, auch auf steuerlicher Ebene Sonderwirtschaftszonen einzurichten oder gleich selbst welche zu werden, aber nicht auf Kosten der anderen Länder. Das geht nur dann, wenn gleichzeitig die Länder selbst Steuersätze festlegen können und die Ausgleichsmechanismen zwischen ihnen auf ein Minimum reduziert werden. So könnte es etwa eine Bundes-Einkommens- und Unternehmenssteuer mit einem für ganz Deutschland einheitlichen Satz geben, zu der eine bundeslandspezifische hinzukommt, die frei festgelegt werden kann. Damit würde Wettbewerb entstehen und nicht etwa sogenanntes „Steuerdumping“. Die Länder könnten selbst entscheiden, wie viele Steuern sie für welche staatlichen Leistungen verwenden wollen. Unternehmer könnten Gesamtpakete aus Steuerbelastung, Infrastruktur und weiteren Faktoren vergleichen und Entscheidungen treffen.

Richtig, es würde wahrscheinlich auch Gebiete geben, in die sich massive Investitionen nicht lohnen – doch die Chancen würden die Probleme bei weitem überwiegen. So würde ganz Deutschland zu einer Sonderwirtschaftszone, in der Leistungen und Steuerzahlungen in einem engeren Zusammenhang als heute stehen.

