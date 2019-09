DeutschlandBrief Das Comeback des Goldes

21. September 2019

Ein neuer Zyklus – und worauf sich Investoren einstellen können

von Bruno Bandulet

Mit dem Euro begann vor 20 Jahren eine neue Zeitrechnung, auch für Gold

Jahrelang herrschten Ruhe und Desinteresse am Goldmarkt, bis sich der Unzenpreis plötzlich in Bewegung setzte und innerhalb von drei Monaten um 300 Dollar zulegte. Prompt meldete sich „FAZ“-Herausgeber Gerald Braunberger, ein systemkonformer Goldverächter, zu Wort und behauptete: „Totes Metall ist und bleibt totes Metall.“

Was soll das heißen? Dass es keine Funktion erfüllt als langfristiges Wertaufbewahrungsmittel? Aber das tut es doch seit ein paar Tausend Jahren. Oder dass es keine Zinsen bringt? Die hat die Europäische Zentralbank doch abgeschafft, und Mario Draghi lässt die ohnehin notleidenden Banken sogar Strafgebühren zahlen, wenn sie Gelder bei der EZB parken. Tatsächlich ist Gold am ehesten mit einem inflationsindexierten Zero-Bond zu vergleichen, der auch keine laufenden Zinsen zahlt, aber jederzeit veräußert werden kann, sofern der Gläubiger nicht insolvent wird. Letzteres wiederum kann dem Goldbesitzer nicht widerfahren, denn Gold stellt keinen Anspruch an einen Dritten dar und kann bekanntlich nie pleitegehen.

Oder will unser Goldfeind einen Vergleich mit den Aktienmärkten ziehen, wo immerhin in der Regel Dividenden ausgeschüttet werden? Dann vergleicht er Äpfel mit Birnen. Aktien bieten durchaus den Vorteil, dass sie mit der Wirtschaft und mit den Unternehmensgewinnen steigen – aber sie können sich auch für lange Perioden als schlechtes Investment herausstellen. In diesem Fall dient Gold der Risikostreuung. Es hat in vielen Rezessionen besser als der Aktienmarkt abgeschnitten.

Ein Plädoyer für Gold beinhaltet kein Plädoyer gegen die Aktie. In guten Zeiten ist der Anleger mit Dividendenpapieren bestens bedient. Nur weiß er oft nicht, wann sie enden. In den vergangenen 20 Jahren, in denen die Wirtschaft sowohl in den USA als auch in Deutschland wuchs, hat Gold erstaunlicherweise nicht nur den Dax, sondern auch den amerikanischen S&P 500 geschlagen. Und das, obwohl der Dax unter den Aktienindizes eine Ausnahme darstellt, weil er die Dividenden und ihre Wiederanlage berücksichtigt. Geradlinig verlief diese „Outperformance“ des Goldes freilich nicht. Bis zur letzten Goldpreisspitze 2011 schlug das Metall mit großem Abstand den S&P, bis 2018/2019 schlug der S&P Gold. Beide Anlageklassen durchlaufen ihre eigenen Zyklen. Das wird auch in Zukunft so sein.

Dass Gold in den vergangenen 20 Jahren erste Wahl für deutsche und europäische Anleger war, ist kein Zufall: Im Januar 1999 erblickte die Kunstwährung Euro das Licht der Welt. Zunächst als Buchgeld, das nur auf Bankkonten hin- und hergeschoben werden konnte, ab Januar 2002 auch als Bargeld. Mit dem Euro begann für hiesige Investoren eine neue Zeitrechnung. Sie endet, wenn er abgewickelt und durch eine neue Währungsordnung ersetzt wird. Bis dahin liegt er auf der Intensivstation und wird mit Hilfe von Nullzinsen, Negativzinsen und Geldinfusionen am Leben gehalten.

Damit sind wir zur eigentlichen, zur wichtigsten Funktion des Goldes vorgestoßen: Als alternative Währung schützt es gegen Verschlechterung und Ruin der Heimatwährung, die in beliebigen Mengen als staatlich verordnetes Zwangsgeld ausgegeben wird. Kapitalgewinne mit Gold sind aus dieser Sicht sekundär.

Warum Gold ungefähr alle acht Jahre ausverkauft wird und wie der neue Zyklus in Gang kam

Auch wenn das Edelmetall international in Dollar gehandelt und analysiert wird, sollte jeder Anleger, der in Euro oder in Schweizer Franken bilanziert, den Preisverlauf immer auch in seiner eigenen Währung im Blick behalten. Dann zeigen sich manchmal erhebliche Abweichungen von den Dollar-Preisen. In der US-Währung gerechnet folgte Gold seit den 70er Jahren zuverlässig einem Zyklus, der etwa alle 96 Monate ein Tief und damit das Ende eines Ausverkaufs erwarten lässt: 1976, 1985, 1993, 2001, 2008 und 2015. Nach einem Hoch bei 1.923,70 Dollar im Jahr 2011 (bezogen auf den US-Kontrakt) fiel das letzte zyklische Acht-Jahres-Tief Ende 2015 auf 1.045,40 Dollar. Es wurde seitdem nicht mehr berührt. Es folgten nach dem ersten Hausseschub zwei Schwächeperioden. Die erste führte Ende 2016 bis auf 1.124,30, die zweite 2018 bis auf 1.167,10 US-Dollar. Beide erfüllten den Zweck, Angst zu verbreiten und Gold von schwachen in starke Hände übergehen zu lassen.

Zum Jahreswechsel 2015/2016, als Gold sehr billig war, kam fast niemand auf die Idee, dass der Preis nach oben drehen könnte. Erst in diesem Sommer wuchs die Bereitschaft zu einer Neueinschätzung. Es handelt sich um ein typisches massenpsychologisches Phänomen: Die Anlegergemeinde steht – auch an den Aktienmärkten – immer lange im Bann von sehr niedrigen oder sehr hohen Preisen und begreift erst mit großer Verzögerung, dass sich der Wind gedreht hat.

Das ist auch ein Grund, warum die Finanzmedien den Goldpreis in anderen Währungen kaum beachtet hatten. Für Euro-Anleger war nur 2013 ein wirklich schlechtes Goldjahr. Das zyklische Tief stellte sich dann bereits Ende 2013 bei 866 Euro ein – und danach ging es im Trend aufwärts (siehe zu den Zyklen mein Interview vom 11. März 2015, nachzulesen auf bandulet.de). Im vergangenen August wurde der Spitzenpreis des Jahres 2012 mit knapp 1.400 Euro wieder erreicht.

Gemessen an den üblichen Kriterien ist der Goldpreis in diesem Sommer ungewöhnlich schnell gestiegen. Bei Preisen um 1.550 Dollar und 1.400 Euro war er übergekauft. In einer solchen technischen Verfassung wird er normalerweise konsolidieren oder korrigieren. Ein Anhaltspunkt sind frühere Zyklen. Auf das Preistief von 2001 folgte schon 2002 eine Korrektur um zehn Prozent (in Dollar gerechnet) und 2004 eine solche um knapp 15 Prozent. Bis sich der Aufwärtstrend fortsetzen konnte und die vorherigen Hochs wieder erreicht wurden, dauerte es Monate. Ähnlich verlief die Hausse ab 2008. Immer wenn sich der Preis vom gleitenden 40-Wochen-Durchschnitt auffällig weit nach oben entfernt hatte, kehrte er zu diesem für kurze Zeit zurück. Er unterschritt ihn erst 2011. Da war die Hausse zu Ende.

Auch der neue Trend wird, wie die Amerikaner sagen, eine Wand der Angst emporklettern. Besonders schmerzhaft können die Rückschläge der Goldminen ausfallen. Ihre Hebelwirkung darf nie unterschätzt werden. Beispiele: Schon 2001 musste man, gemessen am Goldminenindex HUI, vorübergehende Verluste von rund 25 Prozent hinnehmen, 2002 von 40 Prozent und 2003 von über 30 Prozent. Dennoch blieb der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Es lohnte sich, die Nerven zu behalten.

Der Umgang mit Gold- und Silberminen, ein winziges Marktsegment im Vergleich zu anderen Branchen des Aktienmarktes, überfordert die Masse der Anleger. Zum einen wegen der Volatilität (Schwankungsbreite) und zum anderen, weil die Titelauswahl alles andere als leicht ist. Nur wenige Goldminengesellschaften verfügen über ein wirklich gutes Management, so die kanadische Agnico Eagle und Barrick Gold, die seit der Fusion mit Randgold Resources von Randgold-Gründer Mark Bristow geleitet wird. Überragend abgeschnitten haben die kanadische Franco-Nevada, ein absoluter Blue Chip, und die amerikanische Royal Gold. Sie lassen seit Jahren den Goldpreis hinter sich. Sie produzieren nicht selbst, sondern beteiligen sich an der Finanzierung neuer Projekte und erhalten dafür einen Anteil an der späteren Produktion. Trotz zwischenzeitlicher Kurseinbrüche in den vergangenen Jahren notierten sie im August höher als 2011, während Gold die damaligen Dollar-Preise noch nicht wieder erreicht hatte. Ihre Bewertung war zuletzt ziemlich ambitiös.

Richtiger Instinkt: Ab 2008 kehrten die Anleger in Deutschland an den Goldmarkt zurück

Bleibt die Frage, ob dem neuen Trend zu trauen ist. Dafür spricht, dass Gold seit den 70er Jahren positiv auf negative Realzinsen reagiert. Dann werden Anleihen zu Enteignungszertifikaten. Darüber hinaus schaffen negative Nominalzinsen, wie sie die EZB den Banken verordnet hat, ein geradezu ideales Umfeld für Gold. Der aus Liechtenstein operierende Alfons Cortés, einer der besten Markttechniker des deutschsprachigen Raums, meinte im August, der schnelle Anstieg sei vielleicht des Guten zuviel gewesen, aber „sehr wahrscheinlich“ hätten der Goldpreis und damit auch die Goldminenaktien einen primären Aufwärtstrend begonnen, der Jahre andauern werde. Erst einmal müsse die minimale Kapitalisierung des Goldminensektors anschwellen, und dann müsse sich die Kommunikation über den Sektor verändern. Sie müsse unkritisch werden und schließlich sehr hohe Bewertungen verteidigen, wenn es keine Argumente mehr dafür gebe.

So weit sind wir noch nicht. Der Mainstream der privaten und professionellen Anleger ist noch nicht investiert. Sie wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Noch vor kurzem empfahlen fast alle Schweizer Banken einen Null-Prozent-Anteil an Gold für ihre Musterportfolios. Die Nachzügler werden kaufen, sobald sich eine günstige Gelegenheit bietet.

Einen guten Instinkt hatten in Deutschland die oft belächelten kleinen und mittleren Anleger. Gegen den ausdrücklichen Rat ihrer Bankberater und gewisser Zeitungen zogen sie aus der Finanzkrise 2008 und der darauffolgenden Euro-Krise die richtigen Schlüsse. Sie akkumulierten mehr Gold als jede andere europäische Nation und ließen beim Golderwerb pro Kopf sogar Indien und China hinter sich, auf die zusammengenommen die Hälfte der weltweiten Goldnachfrage entfällt. Ihr Bestand an Barren und Münzen dürfte inzwischen in der Nähe von 5.000 Tonnen liegen und damit die Goldreserven der Deutschen Bundesbank weit übersteigen.

Weltweit wurden im vergangenen Jahr laut World Gold Council 4.345 Tonnen Gold nachgefragt. Davon entfielen 651,5 Tonnen auf Nettokäufe der Zentralbanken – der höchste Stand seit 1971, als US-Präsident Nixon den Dollar vom Gold löste. Größter Käufer war auch 2018 die russische Zentralbank. Die Russen haben ihre Konsequenzen aus dem von Washington angezettelten Wirtschaftskrieg gezogen und praktisch ihre gesamten Dollar-Reserven abgestoßen. Sie setzen auf Gold, nicht anders als die einer anderen Art von finanzieller Repression ausgesetzten Deutschen. Gold ist kein totes Metall, sondern Garant einer Unabhängigkeitserklärung gegenüber der amerikanischen Weltmacht, gegenüber ausbeuterischen Regierungen und gegenüber der EZB, die ein totes Pferd reitet.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Oktober-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 196.