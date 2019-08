Kämpfchen gegen „Rundfunkgebühren“ Was jeder tun kann

28. August 2019

Man sollte sich zumindest damit befassen

von Florian Müller

Das soll kein Artikel im Sinne von „Ich schaue kein Fernsehen – ich zahle auch keine GEZ-Gebühr“ werden. Dergleichen wurde schon zu oft geschrieben und gelesen. Stattdessen folgt ein kurzer Bericht über mein Kämpfchen – ein Kampf ist bei weitem etwas anderes und echten Dissidenten und Staatsgegnern vorbehalten. Nachdem ich vor ungefähr sechs Jahren in meine erste eigene Wohnung gezogen war, ließen auch die kriminellen GEZ-Fritzen nicht lange auf sich warten. Als armer Schlucker verkonsumierte ich aber die Bafög-Zahlungen unseres lieben Staates und war von der Rundfunkgebühr befreit. Damals war ich politisch noch relativ unbedarft, hatte aber eine angeborene Abneigung gegenüber Zwängen. Fremdbestimmten Zwängen – das war auch der ausschlaggebende Grund, der mich in letzter Konsequenz in die Arme dieser libertären Zeitschrift trieb.

Aber: Einmal kurz mit dem Kopf geschüttelt, geseufzt, und Bafög-Nachweis abgeschickt. Es folgten drei Jahre harmonische Ruhe, fast ohne Fernsehen. Ich besaß lediglich für Sport und Kultur eine DVB-T-Antenne (wurde das System eigentlich schon abgeschaltet?), die aber auch immer weniger genutzt wurde. Mein nächster Umzug stand an, ich begann, auf Master zu studieren. Prompt kam die Forderung nach meiner Rundfunkgebühr. Da ich in dieser Zeit nicht über einen Sack Gold gestolpert war, war ich als Bafög-Staatsprofiteur natürlich weiter befreit. Aber diese Penetranz passte mir einfach nicht – zumal ich nach und nach politisch freier wurde, der Staatsfunk tiefer in die Propagandakiste griff und ich auf dergleichen allergisch reagiere. Also folgten, obwohl ich von Rechts wegen keinen Cent bezahlen musste, Widersprüche auf Widersprüche. Formlose Schreiben, das „Vergessen“ der Bearbeitungsnummer, Zerreißen der Briefe, fehlerhafte Aussagen zu eigenen Schreiben: „Ich habe ihnen am xten xten doch einen Brief geschickt.“ Ich hatte überhaupt kein Konzept, was die Sache anbelangte. Und ich glaube, das war, rückwirkend betrachtet, das beste Konzept.

Ich hatte keinen Bock, mich in irgendwelchen „Myask“-Foren zum Hobbyjuristen auszubilden, keinen Bock, einen teuren Anwalt zu kontaktieren oder mir sonstige Strategien der GEZ-Gegner durchzulesen. Im Freundeskreis knickten zu dieser Zeit mehr und mehr Leute ein, die zuvor auch als Trotzköpfe nichts GEZahlt hatten. Das Credo: „Lass es, du verlierst sowieso.“ Aber darum geht es in meinen Augen nicht. Verlieren kann man am Ende immer noch – solange man es nur anders versucht. Zumal dieser urdreiste Rundfunkmüll auf psychologischem Druck und Herrschaft basiert.

Also reizte ich die Mahnungen der Rundfunkkriminellen so weit aus wie nur irgendwie möglich, warf mir zugestellte Briefe in beliebige Briefkästen und versuchte, so viel Chaos wie irgend möglich zu verursachen. Ich verwies auf Schreiben, die ich nie geschrieben hatte, „vertippte“ mich bei meiner „Kundennummer“. Irgendwann wurde mir dann doch etwas mulmig. Man darf sich als Verbrecher niemals über den Stand der Ermittlung und die Konsequenzen informieren. Die Polizei, oder eben die Rundfunkkriminellen mit ihrer medialen Partnerschaft, bauen auf abschreckende Beispiele. Die erste Frau landete im Gefängnis, und eine Handvoll Leute hatte Parkkrallen an ihrem Auto. Also schickte ich, nachdem die Forderungen ein paar Hundert Euro betrugen, meinen Bafög-Wisch ein. Natürlich zuerst den alten abgelaufenen Bescheid (ups!) und nach weiterer Korrespondenz dann den aktuellen. Tatsächlich: Die Forderungen wurden fallengelassen.

Pünktlich nach Ablauf des Bewilligungszeitraums flatterte ein neuer Brief rein. „Schon GEZahlt?“ Das Ganze ging, wenn auch mit weniger Intensität und schwächelnder verschwörerischer Energie, von neuem los. Glücklicherweise folgte der nächste Umzug nach Abschluss des Studiums, und im Eifer des Gefechts vergaß ich doch tatsächlich, mich umzumelden. Wo war ich nur mit meinen Gedanken...

Natürlich musste ich auch einen Nachsendeauftrag einrichten, da es unmöglich war, jedem die Adresse rechtzeitig mitzuteilen. Also kamen die neuen GEZ-Forderungen als Weiterleitung mit gelbem Zettel der Deutschen Post. Ab in die Tonne.

Dann irgendwann: Wo ist denn der bekannte gelbe Zettel auf dem Brief? Und tatsächlich kam der neue Brief mit der richtigen Anschrift: Mahnung, Forderung, blabla. De facto heißt das allerdings (ich war immer noch nicht umgemeldet), dass die Rundfunkkriminellen tatsächlich auf die Weiterleitungsdatenbank der Deutschen Post zurückgreifen. Kann man dafür jemanden verklagen?

Weiterhin kein Grund, zu zahlen. Natürlich knickte meine liebe Freundin irgendwann ein und überwies den ersten Beitrag, ich konnte sie zumindest überzeugen, keinen Dauerauftrag einzurichten und die ersten Zahlungserinnerungen abzuwarten. Sie hatte nach der Ummeldung parallel eine neue Forderung erhalten, meine alten Forderungen blieben weiterhin offen. Wie auch immer, mein Auto hatte noch keine Parkkrallen, und auch der Gerichtsvollzieher kam mich noch nicht besuchen.

Neulich klingelt es an der Tür: Herr Müller-Meyer-Schmitt (tatsächlich ein Beamter; was bekommt der für Stundenlohn?) überbringt mir eine Vollstreckungsankündigung. Ich sage, ich wisse von nichts, dieser Haushalt bezahle schon GEZ. „Dann muss man die Datenbank abgleichen, da Ihre Freundin ja bezahlt“, meint er sehr freundlich. Wir verabschieden uns, ich lese mir den Brief durch. Sie wollen 217 Euro. Darunter fallen lediglich 50 Euro Säumnis- und Mahngebühren, Extrakosten und Zuschläge. Sie schicken ernsthaft für 170 Euro einen Vollstreckungsbeamten raus, der mich aufsucht? Ich hoffe, er hat auf einer Tour Dutzende Schuldner besucht, sonst rechnet sich das ganz und gar nicht, liebe Stadtkasse.

Ich ringe lange mit dem Gedanken, weiter zu verweigern, hole mir einige Infos. Der nächste Schritt ist das gepfändete Konto mit Vermögensauskunft. Möglich wäre auch der Weg ins Gefängnis, die Erzwingungshaft. Ich überlege einen Tag und überweise den Betrag mit der Anmerkung: „Unter Protest“.

Ich bin selbständig und habe viel zu tun. Der Kampf mit der GEZ verschlingt irgendwann zu viele Ressourcen und Gedanken, bereitet zu viele Sorgen und Ablenkung. Das hat in meinen Augen nichts mit Verlieren oder Einknicken zu tun, sondern ist ein gesundes Maß an zivilem Widerstand, der einen weder in existentielle Ängste treibt, noch Tage an Zeit vernichtet. Der Leviathan gewinnt, aber er trägt doch eine kleine Wunde. Die Kosten, die ich mit meiner zart-subversiven Art verursacht habe, die Angestellten, die gebunden wurden, die Ermittlungen, die Antwortschreiben, die Übergabe an die Stadtkasse, werden höher gewesen sein als die Zusatzzahlung, die ich jetzt geleistet habe. In diesem Sinne gehe ich als Gewinner aus dem Scharmützel hervor.

Ich will auch nicht die Leute dazu anstiften, es mir gleichzutun oder sogar noch mehr Energie in den Kampf gegen die GEZ zu stecken. Jeder muss selbst entscheiden, ob er einfach nur Einzelüberweisungen ausfüllt statt des gewünschten Dauerauftrages oder bis zum Europäischen Gerichtshof zieht. Dazwischen stehen alle Facetten und Spielarten offen, derer sich jeder nach eigenem Gutdünken bedienen kann. Was ich aber nicht leiden kann, sind Leute, die sich gar nicht damit befassen. Wenn man nach etwas Überlegung entscheidet, regelmäßig zu zahlen, weil andere Gründe und Motive wichtiger sind als ziviler Mini-Ungehorsam, ist das in Ordnung. Aber bitte nicht unbedacht dem Status quo hinterherlaufen. In Deutschland gab es 2018 2,2 Millionen säumige Zahler, die regelmäßig mit mehr oder weniger schlimmen Repressalien zu kämpfen haben. Nach anderen Angaben der „Welt“ zahlen aktuell zehn Prozent der „zahlungspflichtigen“ Haushalte keine Gebühren und zählen als „Schuldner“.

Solche kriminellen Agenturen wie der „Beitragsservice“ sind auf tönernen Füßen gebaut. Wenn es vier Millionen Schuldner sind, passiert vielleicht noch gar nichts – außer dass die Behörde aufgestockt wird und wiederum mehr Steuern verschwendet werden. Aber wer weiß, was nach vier Millionen und einem „Rebellen“ passiert? Solange man nur mutmaßt und sich nicht sicher ist, dass die Behörde im Zweifelsfall 40 Millionen „Kunden“ einsperren würde, um weiterhin öffentlich-rechtliche Propaganda auszustrahlen, lohnt es sich, als halbwegs freier Deutscher mehr als einen Gedanken daran zu verschwenden, tätig zu werden.

Und falls bei mir irgendwann die Muße und der richtige Zeitpunkt eintreffen, kann man sicherlich überlegen, noch einen Schritt weiter zu gehen. Die nächste Forderung kommt sicherer als das Amen in der Kirche.