Dankschreiben an die Satirikerin Ferda Ataman Wer zu spät kommt, der lacht mit dem „Spiegel“

26. August 2019

Antifaschismus wieder bürgerlich machen?

von Axel B.C. Krauss

Sehr geehrte Frau Ataman,

zunächst mal möchte ich Ihnen ganz herzlich für Ihre köstlichen Kolumnenbeiträge auf „Spiegel Online“ danken. Sie haben sich überaus positiv auf mein Medienbudget ausgewirkt, da ich dank Ihrer superlustigen Analysen keine Comedy-Serien mehr auf Netflix streamen muss.

In Ihrem aktuellen Beitrag vom 22.08.2019 („Macht den Antifaschismus wieder bürgerlich“) schrieben Sie mit viel Sinn für historisch gesättigten Humor: „Viele glauben, der Faschismus sei heute keine Gefahr mehr. Dabei lehrt uns die Geschichte, wie leicht er an die Macht kommen kann. Und aus ihr zu lernen, bedeutet: Es darf keine Koalition mit der AfD geben.“

Was habe ich gelacht! Einfach klasse, wie Sie Ihren Lesern die Aberwitzigkeit des heutigen „Antifaschismus“ vor Augen führen, indem Sie ihn über seine eigene Geschichtsvergessenheit und hochdefizitäre politische Bildung stolpern lassen. Sehr subtil! Bravo!

Denn wie jeder geschichtlich und politisch gebildetere Mensch natürlich längst weiß, lehrt uns die Geschichte in der Tat, wie leicht er an die Macht kommen kann: Das Böse triumphiere dadurch, wie Edmund Burke einmal schrieb, „dass die Guten nichts tun“. Oder nichts wissen. Oder nicht genug. Oder sich unwissend stellen. Oder sich lernunwillig zeigen. Wie auch immer. Was übrigens nicht nur für den Faschismus gilt, sondern zum Beispiel auch für den Sozialismus oder gar den Kommunismus, der erst neulich auf dem Kinderkanal der Zweiten Deutschen Fehlleistung, ZDF, den Kleinen als dufte Sache angepriesen wurde – trotz der von ihm gezeitigten, in humanitärer Hinsicht nicht ganz so erfreulichen Resultate für das zwischenmenschliche und gesamtgesellschaftliche Zusammenwirken. Aber das kommt eben dabei heraus, wenn echte journalistische Qualität zu lange nicht nur nichts tut, sondern sich auch noch qua gesetzten „Rechtes“ ausrauben lässt, damit das Blöde – oder historisch Verblödete – solcherart triumphieren kann. Beziehungsweise auf der Grundlage einer „Demokratie-Abgabe“ Kinder historisch und politisch verblöden darf.

Nun kommt es freilich auch darauf an, wie man Faschismus überhaupt definieren will. Manche Politikwissenschaftler sind der Meinung, eine exakte Definition sei unmöglich. So zum Beispiel der Faschismusforscher Roger Griffin: „Da die Definition auf den ideologischen Kern zielt statt auf die konkreten historischen Erscheinungsformen (Führerkult, Paramilitarismus, Politik des Spektakels und so weiter), mit anderen Worten: da sie Faschismus genau wie andere generische politische Ideologien (Liberalismus, Sozialismus, Konservatismus) behandelt, wird es einsichtig, ein politisches Phänomen auch dann als faschistisch zu betrachten, wenn es nur im embryonalen Zustand im Kopf eines Ideologen und ohne Ausdruck in einer politischen Partei, geschweige denn einer Massenbewegung, existiert. Darüber hinaus mag es sinnvoll sein, eine Form politischer Energie als faschistisch zu erkennen, selbst wenn sie auf die Absicht verzichtet, als parteipolitische und/oder paramilitärische Kraft zu operieren, und stattdessen einem Ansatz folgt, der eher mit politischem Quietismus denn mit revolutionärem Fanatismus zu tun zu haben scheint.“ (Roger Griffin, „Völkischer Nationalismus als Wegbereiter und Fortsetzer des Faschismus: Ein angelsächsischer Blick auf ein nicht nur deutsches Phänomen“, in: Heiko Kauffmann, Helmut Kellershohn, Jobst Paul (Hrsg.): „Völkische Bande. Dekadenz und Wiedergeburt – Analysen rechter Ideologie“.)

Ich halte obiges Exzerpt ehrlich gesagt für das in solchen Kreisen übliche Geschwurbel, mit Ausnahme des Führer- beziehungsweise Personenkultes vielleicht, wie er von der hiesigen Presse schon seit Jahren um Angela Merkel regengetanzt wird. Führerkulten haftet etwas Archaisches, ja Barbarisches und urtümlich Primitives an, egal ob nun Merkel, Putin, Trump, wer auch immer – ich für meinen Teil fühle mich unbehaglich, wenn ich daran glauben soll, ein einzelnes Männlein (oder Weiblein) solle nun quasi erlösergleich die Probleme von Millionen Menschen und ganzer Gesellschaften sogar auf internationaler Ebene lösen. Irgendwie lächerlich, dieser Glaube. Andererseits, so viel ist ja klar und hatte ich auch schon des Öfteren erläutert, erleichtert er denjenigen, die solche Kasperlefiguren auf die Bühne stellen, das „Massenmanagement“: Fokussiere das Bewusstsein der „Masse“ auf einzelne Figuren, da es die massenpsychologische Steuerung stark vereinfacht. Es würde den Rahmen dieses bescheidenen Kolumnenbeitrags sprengen, daher bescheide ich mich damit, zu sagen, es handele sich im Wesentlichen um – wie Griffin richtig bemerkte – einen Kult, eine Art Sekte mit religiösen Zügen, die zuweilen ins Fanatische abgleiten könne.

Doch hier möchte ich mich lieber an diejenige Definition halten, die Faschismus auch als „Korporatismus“ bezeichnet, als enge Kooperation (macht‑) elitärer Zirkel beziehungsweise Schichten auf politischer und großwirtschaftlicher oder ‑industrieller Ebene. Ob das Sinn ergibt? Oder wäre es vielleicht besser, in solchen Fällen ganz einfach von „Nepotismus“ zu sprechen, also Vettern- oder Schattenwirtschaft, die ihre Machtposition vor allem auch aus dem Umstand bezieht, den „unteren“, regierten und beherrschten Schichten nichts über ihre nepotistischen, also korrupten Machenschaften, Absprachen, Allianzen, Zweckbündnisse et cetera zu verraten?

Nun, dann aber, liebe Frau Ataman, lebten wir längst – schon seit vielen Jahrzehnten sowohl jenseits des Atlantiks als auch hierzulande – tatsächlich in einem „faschistischen“ System. Ihre Warnung käme also, gelinde gesagt, etwas zu spät. Ich meine, werfen Sie mal einen Blick nach Brüssel.

Oder wenn ein Gesundheitsminister, der, bevor er diesen Posten erklomm, als Lobbyist für die Pharmaindustrie tätig war und, einmal ins Amt gelangt, rein zufällig Gesetze verabschieden möchte, die seinen ehemaligen (?) Arbeitgebern, von denen er schließlich reichlich profitierte, in die Hände spielen. Begleitet von einem Pressegebell, das sämtliche Gegner einer solchen „Impfpflicht“ mehr oder weniger als stumpfsinniges Gesindel hinzustellen versucht. Einem Pressegebell übrigens, dessen Lautstärke sich teilweise aus einer, naja, nepotistischen, also korporatistischen oder eben „faschistischen“ Vernetzung mit eben jenen Kreisen, Organisationen, Denkfabriken, Dachverbänden und hastenichgesehn erklärt, gegen die entschlossen vorzugehen Sie ja anmahnen, wenn Sie schreiben, Widerstand dagegen müsse endlich wieder bürgerlich werden.

Oder wenn eine Handvoll sogenannter „führender“ Journalisten des Landes nachweislich in Lobbyorganisationen und „Thinktanks“ sitzt, die großes Interesse an bestimmten Auslandseinsätzen haben, zum einen, weil daran prächtig verdient wird, zum anderen, weil dabei ein schier fanatischer geopolitischer „Gestaltungswille“ im Spiel ist. Solche Dinge halt.

Oder wenn die Kanzlerin sich von einem ranghohen Banker eines weltberühmten Falsch- beziehungsweise Kredit- oder Schuldgeldhauses beraten lässt, was mit der Tatsache, dass sie die „Rettung des Euros“ als „alternativlos“ bezeichnete, gewiss nichts zu tun hatte.

Sehen Sie, ich könnte Ihnen noch viele Beispiele für solche – nennen Sie es, wie Sie möchten – korpokratischen/korporatistischen, nepotistisch-hochkorrupten, vulgo „faschistischen“ (ausgehend von der berühmten Definition eines italienischen Diktators) Strippenziehereien nennen.

Und die gibt es – das ist doch der Punkt – eben nicht erst seit Gründung der AfD. Aber in Ihrem Fall, Frau Ataman, handelt es sich ja auch um eine satirische Enthüllung eben dieser Zustände mittels einer bewussten drastischen Verkürzung des politischen Phänomens auf eine einzelne Partei, obwohl es sich ja eher um einen gesamtsystemischen Fehler handelt.

Besonders aber, und an dieser Stelle habe ich mich vor Ihnen verneigt, bewundere ich Ihren Mut, Dinge anzusprechen, die sonst so gut wie niemand offen anzuschneiden wagt: „Die Etymologie des Wortes ‚fascio‘ wird meist abgeleitet vom lateinischen ‚fasces‘. Diese Rutenbündel waren Machtsymbole zu Zeiten des Römischen Reiches, die die Liktoren vor den höchsten römischen Beamten, den Konsuln, Prätoren und Diktatoren, hertrugen.“

Respekt, Frau Ataman. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Sie wissen, wie viel Wahrheit in diesen Worten steckt. Bis heute. Dazu kann ich mich jetzt allerdings nicht detailliert auslassen.

Vielleicht als abschließender Tipp: Schauen Sie sich zum Beispiel die Innenausstattung des US-Kongresses mal etwas genauer an. Wünsche viel Erkenntnisgewinn.

„Spiegel Online“: „Macht den Antifaschismus wieder bürgerlich“