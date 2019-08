Der „Weltklimarat“ und seine wissenschaftlichen Helfer Die Berechnung der Klimakatastrophe

12. August 2019

Physiker als Prediger einer Weltuntergangssekte

von Joachim Kuhnle

„Was trägt CO2 wirklich zur globalen Erwärmung bei?“ ist der Titel eines Büchleins aus dem Jahr 2011. Der Autor Hermann Harde ist Professor der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg. Der Physiker gilt als Kritiker der Klimaalarmisten und möchte mit seinen fundierten Rechnungen zur Entwarnung beitragen. Mit großer Sorgfalt berücksichtigt er die genauen Spektren der sogenannten Treibhausgase Wasserdampf, Kohlenstoffdioxid, Methan und Ozon. Die Erde und ihre Atmosphäre werden in sinnvolle Zonen unterteilt, und die Strahlungsausbreitung wird mit den einschlägigen physikalischen Gesetzen modelliert. Alles ist nachvollziehbar und überzeugend dargelegt. Im Ergebnis kommt der Professor auf eine globale Erwärmung um 0,62 Grad bei einer Verdopplung des heutigen Kohlendioxidgehalts.

Gerhard Kramm, Professor für Theoretische Meteorologie, also ein Fachmann zum Themenkomplex, kritisierte Harde scharf. Man dürfe nicht die Strahlungsflüsse isoliert betrachten, denn das System Erde reagiere auf Änderungen der Strahlungsverhältnisse. Eine einfache Umrechnung in eine globale Erwärmung widerspreche damit der Physik und sei unzulässig. Kramms Argumente sind nicht von der Hand zu weisen. Wie in meinem letzten Artikel („Politiker, die das Wetter beherrschen wollen, sind größenwahnsinnig“) erläutert, kann man in einem einfachen Modell annehmen, dass der wachsende Strahlungsbilanzüberschuss durch Konvektion wieder ausgeglichen wird, ohne dass sich die Oberflächentemperaturen auf der Erde ändern. Harde räumt in seinem Buch ein, dass die Konvektion seine Berechnungen beeinflusst, und schätzt den Fehler seines Ergebnisses auf bis zu 30 Prozent. Einen Beweis dafür, dass Kohlendioxid überhaupt erwärmend wirkt, gibt es nicht und wird es vermutlich nie geben. Doch dieses Detail soll in diesem Artikel nicht das Thema sein. Vielmehr soll es um die Frage gehen, warum wir gemäß heiliger Greta und ihren Jüngern unbedingt in Panik geraten sollen, wenn es lediglich um die Erhöhung einer Durchschnittstemperatur von ein paar Zehntelgrad geht, und dies auch erst, wenn sich der Kohlendioxidanteil verdoppelt, also in mindestens 140 Jahren? Vorausgesetzt, der exponentielle Anstieg der letzten 30 Jahre setzt sich unbeirrt und kontinuierlich fort. Zum Vergleich: Die Temperaturen ändern sich an einem einzigen Tag manchmal um 20 Grad. Es gibt seit eh und je Temperaturstürze, Hitzewellen und vieles mehr, und die Natur einschließlich Menschen kommt prima damit zurecht. Änderungen von 0,62 Grad kann ein Mensch ohne technische Messgeräte überhaupt nicht wahrnehmen. Daraus eine Panik abzuleiten, ist geradezu lächerlich.

Harde geht auch auf das Thema Rückkopplungen ein. Der Wasserdampf ist in seinen Berechnungen bereits enthalten. Unklar bleibt lediglich das Thema „Wolkenbildung“. Dieser Aspekt ist der umstrittenste in der Kontroverse um die globale Erwärmung. Gemäß der Lehre der Klimakirche führt mehr Kohlendioxid zu einer reduzierten Wolkenbildung und verstärkt damit den behaupteten Erwärmungseffekt drastisch etwa um den Faktor fünf. Die Verdopplung des Kohlendioxids soll somit eine Temperaturerhöhung um etwa drei Grad bewirken. Eine physikalische Begründung für die positive Wolkenrückkopplung gibt es nicht. Sie wird in den für das IPCC (International Panel for Climate Change, „Weltklimarat“) relevanten Modellen einfach als Parameter angenommen. Begründet wird dies mit realen Beobachtungen, denn die Wolkenbedeckung hat in den vergangenen Jahrzehnten tatsächlich abgenommen, während der Kohlendioxidanteil der Luft zugenommen hat. Die Kausalität ist aber höchst fragwürdig. Möglicherweise hat die Abnahme der Wolkenbildung ja ganz andere Ursachen, beispielsweise kosmische Strahlung. Ob man dem Kohlendioxid noch eine erwärmende Wirkung zuschreibt oder nicht, würde dann keine Rolle mehr spielen.

Professor Roy Spencer, führender Wissenschaftler im Bereich Wettersatelliten, also ein ausgewiesener Experte in der Atmosphärenphysik und Autor des allgemeinverständlichen Buchs „The Great Global Warming Blunder“ beschreibt die Sachlage wie folgt: „Der Weltklimarat nimmt an, die vom Menschen verursachten Kohlendioxidemissionen seien alles, was benötigt wird, um die globale Erwärmung zu erklären. Er ignoriert dabei den 400 Kilogramm schweren Gorilla im Raum, das Klima-Chaos und seine Quelle, die Wolken.“ Spencer zeigt anhand zahlreicher Beobachtungen und Messungen, dass der Bewölkungsgrad in der Regel regulierend wirkt, das heißt: Wenn es wärmer wird, nimmt die Bewölkung langfristig zu und führt damit wieder zu einer Abkühlung. Seine zentrale Veröffentlichung zu diesem Thema war ein großer Aufreger. Der Herausgeber der Fachzeitschrift wurde zum Rücktritt genötigt. Er entschuldigte sich, Spencers Arbeit veröffentlicht zu haben. Auch die Gutachter, die der Veröffentlichung zustimmten, wurden beschimpft. Der Vorgang zeigt, dass Spencer offenbar den Nerv der Klimakirche getroffen hat. Wie immer in solchen Fällen gab es keinerlei fachliche Widerlegungen, sondern ausschließlich persönliche Angriffe auf die beteiligten „Klimaleugner“.

Dass die Natur auf Störungen ausgleichend reagiert, entspricht in vielen Bereichen den Erfahrungen und ist auch logisch. Dass ausgerechnet das Klimasystem der Erde eine Ausnahme bilden soll, ist merkwürdig. Gemäß Alarmisten ist die Erdatmosphäre hochempfindlich, so dass kleinste Eingriffe der naturfeindlichen Menschheit automatisch eine Katastrophe auslösen sollen. Das klingt nicht nur komisch, es ist bizarr. Bohrt man weiter, wird es noch durchgeknallter. Selbst die mit verstärkender Wolkenrückkopplung vorhergesagten drei Grad in 140 Jahren wären harmlos gegenüber der Panik-Propaganda des IPCC. Die Klimakirche hat noch ein weiteres Ass im Ärmel, das in der öffentlichen Diskussion wenig Beachtung findet. Es nennt sich „Klima-Kohlenstoff-Rückkopplung“ und ist in den IPCC-Modellen „nur“ moderat berücksichtigt. Das Prinzip kann in etwa so beschrieben werden: Die durch Kohlendioxid mit Wolkenkopplung verursachte Temperaturerhöhung bewirkt eine zusätzliche Freisetzung von natürlichem Kohlendioxid, das dann zu noch mehr Erwärmung führt, und so weiter. Harald Lesch, Professor für Astronomie, Fernsehphysiker und führender staatlicher Klimaprediger, erklärte die Wirkung in einem kurzen Video: „Wenn es wärmer wird, bildet sich mehr Methan, mehr Wasserdampf und mehr Kohlendioxid, alles Treibhausgase. Diese führen dann zu einer weiteren Erwärmung, wodurch noch mehr Treibhausgase freigesetzt werden.“ Das sei ein „Teufelskreislauf“, so Lesch. Die Menschheit müsse also dringend das auf den Klimakonferenzen angepeilte Ziel, die Erderwärmung auf zwei Grad zu begrenzen, durchsetzen. Was soll man da noch sagen, wenn einem der „Teufel“ im Nacken sitzt? Benötigen wir eine strenge weltweite Diktatur, um den Weltuntergang zu verhindern? Wenn das stimmen sollte, könnte auch jede natürliche Klimaveränderung zu einer Katastrophe führen und alles Leben auf dem Planeten vernichten. Die Tatsache, dass es Leben gibt, spricht also schon gegen diese These.

Leider ist Lesch kein Einzelfall. Nur wenige Tage nach Gründung der Klimakirche in Villach im Jahr 1985 veröffentlichte der Arbeitskreis Energie der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) einen Ausatz mit der Überschrift: „Warnung vor einer drohenden Klimakatastrophe“. Der Begriff „Klimakatastrophe“ tauchte darin erstmals auf. Er ist also keine Erfindung von machtbesessenen Politikern oder sensationsgierigen Journalisten, sondern von Physikern. Unglaublich! Zitat aus dem DPG-Papier: „Nun sollten wir wissen, welche Klimaveränderungen uns bevorstehen und was in den nächsten 100 Jahren mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit erwartet werden muss. Groben Abschätzungen zufolge könnte die mittlere Temperatur der Erde von plus 15 Grad auf plus 30 Grad ansteigen. Dabei wissen wir nicht, ob sich dann ein Gleichgewicht einstellt oder ob die Temperatur noch weiter ansteigen wird. Möglicherweise kippt dann das Klima in einen Zustand um, der das Leben auf der ganzen Erde vernichtet.“ Die Absicht der Autoren, die in der Kernforschungsanlage (KFA) Jülich beschäftigt waren, war durchsichtig. Der Ausbau und die Weiterentwicklung von Kernkraftwerken sollten mit der Angst vor den Folgen der Kohleverstromung gepusht werden. Muss man dafür einen solchen Weltuntergansblödsinn verbreiten? Die DPG schämt sich bis heute nicht dafür. Kritik an der Klimapanik ist dort nach wie vor unerwünscht. Eine seriöse Physik geht anders.

