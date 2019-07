Martin Sellner und das patriotische Mosaik Ein Gegenvorschlag

10. Juli 2019

Plädoyer für das libertäre Minimum

von André F. Lichtschlag

Martin Sellner, der Kopf der deutschsprachigen Identitären Bewegung, macht sich in einem Beitrag für die „Sezession“ (Link siehe unten) vom 13. Juni Gedanken über „das patriotische Mosaik“. Sellner greift mit der „Mosaik-Rechten“ einen Ausdruck seines Mitstreiters bei der „Sezession“ Benedikt Kaiser auf und konkretisiert dessen Überlegungen, „das bürgerlich-konservative Lager und das widerständige Milieu als ein Mosaik zu begreifen, das erst in seiner Gesamtheit ein vollständiges Bild“ abgebe.

Sellner nun erörtert, wer denn da „zum rechten Mosaik“ noch dazugehört. „Was ist rechts?“, fragt er sich, was „neurechts“ und was nicht? Und ganz konkret unter anderem auch: „Wie steht es mit Zeitschriften wie eigentümlich frei?“ Oder überhaupt mit „den Libertären“?

Sellner geht es bei seinen grundsätzlicheren Überlegungen nicht um „eine kleine, aber sehr aktive Twitter-Fraktion“, die „Abweichler gezielt attackiert“. Die zuletzt sehr persönlichen und emotionalen Streitereien Dritter hielten auch den Autor dieser Zeilen davon ab, in der aufgeheizten Stimmung auf Sellner rasch zu antworten, denn auch hier soll es nicht um reine Polemik oder billige „Distanzierung“ – und schon gar nicht um Politik oder den Streit um Einfluss auf eine Partei oder Stiftung – gehen.

Warum auch, gehören doch allgemein die Libertären und die Neuen Rechten und speziell die Zeitschriften eigentümlich frei und „Sezession“ gemeinsam zur heterogenen Gruppe der Opposition in diesem Land und speziell auch zum bunten Segment der „alternativen Medien“. Dazu kommt, dass Martin Sellner und anderen zuletzt vom Staat besonders übel mitgespielt wurde, und hier kann er auf Solidarität von Libertären und auch in eigentümlich frei immer zählen.

Ganz abgesehen davon sind einige Autoren der „Sezession“ besonders lesenswert, ganz unabhängig davon, ob man ihre Meinung teilt oder nicht. Und last but not least sind Charakter und persönliche Integrität ohnehin wichtiger als jedwede Weltanschauung.

Noch etwas: Mit Bezug auf das vielzitierte Links-rechts-Schema von Erik Maria Ritter von Kuehnelt-Leddihn zählen die Libertären natürlich zur Rechten – aber, und hier beginnen dann eben doch auch die Gegensätze, neben ausgewiesen Reaktionären und traditionsorientierten Christen wohl nur wenige andere. Jene zum Beispiel, die sich „Neue Rechte“ nennen, erscheinen unter Kuehnelt-Leddihns Schablone doch recht deutlich der ewigen Linken zugehörig.

Aber dieser Streit um unterschiedlich ausgelegte Worte wie „links“ oder „rechts“ lohnt ohnehin nicht wirklich, wurde auch an anderer Stelle bereits ausgefochten, und dankenswerterweise wird Sellner sehr konkret. Er meint, dass die eigentliche „Trennlinie heute zwischen Globalisten und Patrioten verläuft“. Und was er unter Letzterem versteht, macht er auch gleich deutlich mit einem „patriotischen Minimum“, dem „Erhalt der ethnokulturellen Identität“.

Sellner glaubt, mit einem solchen „Minimum“ zum Beispiel „Libertäre, Sozialisten und Christen“ unter einen neurechten Schirm zu bekommen, solange jene sich seinem Postulat beugen. Das mag aus seiner Sicht strategisch Sinn machen. Allein: Für Libertäre gibt es keinen Grund, sich einem willkürlichen, an libertären Überlegungen völlig vorbeizielenden Minimum zu fügen.

„Ethnokulturelle Identität“? Ja, das kann auch einigen Libertären ein Anliegen sein, andere lehnen es ab, und für wieder andere ist die Frage schlicht nicht wichtig. Libertären geht es um etwas anderes, nämlich das Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Und für Libertäre ist auch die Massenmigration nicht das zentrale Problem, sondern nur ein aktuelles Symptom, hervorgerufen durch den bekannten Problembär namens „Staat“ und seine Interventionsspiralen als Zwangsmonopolist.

Die Neue Rechte im Umfeld der „Sezession“ glaubt, der Staat habe im Bereich der Migration „die Kontrolle verloren“. Das Gegenteil ist richtig: Die Massenmigration ist eine direkte Folge starker und stärkster staatlicher Anreize. Die Knacknuss-Migranten werden vom deutschen Steuerzahler vollversorgt mit Wohlstand, den sie selbst mit viel Arbeit im eigenen Land kaum gewinnen würden. Auch die Schlepperschiffe im Mittelmeer zum Beispiel sind direkt oder indirekt vom Staat geschützt, gesteuert und finanziert. Gegenüber durchaus arbeitswilligen und leistungsbereiten Migranten etwa aus China ist die staatliche Grenze auch nicht offen, sondern sehr effektiv geschlossen. Nirgendwo hat der Staat wirklich die Kontrolle verloren, leider. Im Gegenteil: Staat und Politik haben es „wunderbar“ geschafft, Millionen von denen einzuschleusen, die auch zielgerichtet eingeschleust werden sollten. Ist diese Massenmigration politisch irgendwann nicht mehr erwünscht, wird sie von heute auf morgen staatlich unterbunden werden. Ungarn oder Russland machen vor, dass dies ohne jeden „staatlichen Kontrollverlust“ auch in die andere Richtung umsetzbar ist.

Mit einer also dermaßen an der Wirklichkeit vorbeizielenden Analyse kommen am Ende auch die Neuen Rechten nicht weiter, aber das ist deren Problem, so wie die immer lauteren Hardcore-Sozialisten und Herz-Marx-Etatisten in ihren eigenen Reihen, denen „die Liberalen und die Marktradikalen der eigentliche Feind“ sind. Warum sollten Libertäre willkürliche, von den eigentlichen Problemen noch stark ablenkende „Minima“ akzeptieren ausgerechnet von jenen, die sie und ihre Anliegen hassen wie sonst nicht mal den ethnokulturell Unidentischen?

Nein, unser absolutes Minimum fordert, dass, wer Partner von Libertären sein oder werden möchte, sich mit dem Wesen des Zwangsmonopols beschäftigen muss. Zwang ist moralisch problematisch, und Monopole sind immer unwirtschaftlich. Der eine oder andere wird am Ende dennoch in dieser oder jener Frage, trotz des zwangsmonopolistischen Dilemmas, nach dem Staat rufen. Doch wer nicht einmal dieses Dilemma erkennt, ja wer den Staat wie manche in Schnellroda noch anhimmelt wie ein höheres Wesen, der kommt als Mitstreiter nicht in Frage. Hier noch mal zur Erinnerung das Nietzsche-Zitat, das stolz ein Plakat des Instituts für Staatspolitik zierte: „Der Staat – ein Klang, bei dem wir uns vergessen, ein Schlachtruf, der zu zahllosen wahrhaft heroischen Taten begeistert hat, vielleicht der höchste und ehrwürdigste Gegenstand für die blinde und egoistische Masse, die auch nur in den ungeheuren Momenten des Staatslebens den befremdlichen Ausdruck von Größe auf ihrem Gesichte hat.“

Libertäre sind, nebenbei, auch nicht, was Sellner mit „patriotisch“ als stete Trias verbindet, nämlich per se „migrationskritisch“ und „antiglobalistisch“. Manche Leser von eigentümlich frei – und ich bin sicher: auch einige der „Sezession“ – sind aus Deutschland längst in andere Länder migriert. Was sollten sie gegen Aus- oder Einwanderung einwenden, die auf eigene Kosten stattfindet? Natürlich streiten wir als entschiedene Liberale, die wirtschaftlich eins und eins zusammenzuzählen gelernt haben, auch dezidiert für den freien Welthandel und gegen jeden stets wohlstandsvernichtenden Protektionismus. Klingt eher „globalistisch“ als „antiglobalistisch“, oder? Auf der anderen Seite argumentieren Libertäre gegen die Bestrebungen in Richtung Weltstaat und gegen den zunehmenden politischen Totalitarismus. Das aber meinen Neue Rechte nicht, wenn sie von „Globalismus“ sprechen, sonst würden sie selbst treffendere Begriffe verwenden.

Sellner glaubt, „alle“, die seinem patriotischen Minimum folgen, „arbeiten an der großen Frage, wie eine Reintegration der Gesellschaft und damit eine Legitimation des Politischen möglich sei“. Nö. Um dem Topf den passenden Deckel zu geben: So was wie „die Gesellschaft“ gibt es nicht. Und die Legitimation des Politischen ist das Problem und nicht die Lösung.

Nichts in diesem Land wird für die ausgebeuteten Nettosteuerzahler besser, wenn die regierenden Altrechtsneulinken durch neurechtsaltlinke Staatsprofiteure ersetzt werden. Patriotisches Minimum? Ist da, wo es nicht ohnehin im Kern links und antifreiheitlich ist, nicht wirklich durchdacht. Besser ist das libertäre Minimum. Martin Sellner, der anerkennenswert nach Gemeinsamkeiten in der Opposition sucht und „ideologische Reinheit“ durchaus mit Recht in Frage stellt, ist herzlich eingeladen, das libertäre Minimum für eigene Erkenntnisse zu entdecken und mitzutragen. Dann schauen wir weiter.

Martin Sellner: Das patriotische Mosaik – ein Vorschlag