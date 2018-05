Erster Mai in Berlin-Kreuzberg Alles Verrückte!

07. Mai 2018

Auf einen „Marxikaner“ im Görlitzer Park

von Larissa Fußer

Die meiste Zeit im Jahr kann ich in meinem Kiez in Berlin-Kreuzberg, nahe dem Görlitzer Park, sehr gut leben: Wenn ich an schwarzen Dealern und psychotischen Obdachlosen vorbeilaufe, binde ich mir schnell meine Jacke so um die Hüfte, dass sie alle Kurven versteckt, gucke streng ins Leere, schiebe Kiefer und ...