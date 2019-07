Postsozialistisches Berlin Die Zukunft des Neu-Senegals

27. Juli 2019

Aus Verbitterung wird Seligkeit

von Larissa Fußer

Es regnet in Kreuzberg. Ich schaue aus dem Fenster. An die gegenüberliegende Hauswand ist eine Friedenstaube gesprayt. In der Ferne sehe ich einen Kirchturm mit Kreuz auf der Spitze. Ich öffne das Fenster und gucke nach rechts. Noch zwei Kirchtürme mit Kreuz, daneben leuchtet ein goldener Halbmond auf einem strahlend blau gestrichenen Türmchen. Alles umrahmt von grünen Baumkronen. Es sieht sehr friedlich aus. Doch irgendwer schreit schon wieder. Kein Kind, kein aufgeregter Touri – nein, es ist eine tiefe derbe Stimme: „Ihr mit eurem Scheißsystem bringt mich um!“

Ich bin das schon gewohnt, und trotzdem spannt sich alles in mir an. In meiner Straße wird gern geschrien. Neulich weckte mich: „Du Fotze, ich nehm‘ dir dein Scheißkind weg!“. Die Polizei habe ich noch nie gerufen. Die schafft es ja nicht mal, die Dealer dingfest zu machen, die offen auf der Straße ihr Gras verticken. Ich schließe das Fenster und versuche, mich abzulenken.

Wieso ändert sich nichts? 2016 hat rund ein Drittel meiner lieben Nachbarn in meinem Wahlkreis die uncharmante Marianne Burkert-Eulitz von den Grünen ins Abgeordnetenhaus gewählt. Aktuell setzt sie sich dafür ein, dass mein Kiez „autofrei“ wird. Mein kleiner Toyota und ich würden uns ja eher eine Bekämpfung der Drogenkriminalität und der steten Verlotterung der Straßen wünschen. Aber die meisten Kreuzberger haben eben andere Bedürfnisse. Das zeigt auch die „Parkrats-Wahl“ im Görlitzer Park. Die Idee: Jeder ab 14 Jahren darf sich als Parkrat vorschlagen und sich so in die Gestaltung des „Görli“ einbringen.

In meiner jungnaiven Art habe ich mich zunächst darüber gefreut. Ich dachte: Wer eine Wahl initiiert, muss ein Problembewusstsein haben. Leider weit gefehlt. Auf Youtube habe ich mir die Ideen der Parkrats-Kandidaten für den „Görli“ angehört. Alles ein Sermon: Engagement für Vielfalt, integrative Flüchtlingshilfe, freilaufende Hunde, freilaufende Kinder. Dass sich das widerspricht, merkt keiner.

Alle sind vereint, alle stehen zusammen. Kreuzberg ist solidarisch, feministisch, bunt und sozialistisch. Wahnhaft, blind und dämlich, dabei dreist und radikal. Grün eben. Manchmal denke ich, ich halte es nicht mehr aus. Mir ist unwohl, wenn mich jemand von außerhalb Berlins in meinem Kiez besucht. Die Gesichtsausdrücke meiner Freunde zeigen mir, was ich hier jeden Tag verdränge. Eine Freundin sagte treffend: „Ich fühle mich wie im Neu-Senegal.“ Mein Lachen ist mir im Hals stecken geblieben. Sie hat recht. Ich wohne in einem Problembezirk, der Görlitzer Park ist eine einzige „No-go-Area“. Und wenn man wie in meiner Straße alle paar Meter an einem Schwarzafrikaner vorbeiläuft, fühlt man sich wie in einem anderen Land.

Aber wie mein Philosophielehrer immer gesagt hat: „Panta rhei“ („alles fließt“). Ich träume oft davon, wie sich Kreuzberg zum Guten verändern könnte. Es hat durchaus Potential. Nicht ohne Grund versuchen die Kreuzberger regelmäßig, mit Beschwerden bei der Bezirksverwaltung gegen die „pösen pösen Miethaie“ vorzugehen. Sie monieren, dass die renovierten Wohnungen und höheren Mieten „den Kiez verändern“. Ja, ich bitte darum!

Beschleunigt wird der Prozess hoffentlich von niemand anderem als Google. Der Superkonzern will unweit vom „Görli“ seinen neuen Campus eröffnen. Schon jetzt gibt es regelmäßig Demos dagegen. Die Befürchtungen auch hier: Der neue Standort könnte viele Nicht-Berliner aus dem „Business“ anlocken. Die mit ihrem Geld um sich werfen, bereit sind, höhere Mieten zu bezahlen oder gleich selbst sämtliche Häuser der Umgebung aufzukaufen. Noch schlimmer: Wahrscheinlich wären plötzlich überall Amis, und die sind ja bekanntlich Kriegstreiber, Raubtierkapitalisten und schuld am Unglück aller Länder.

Ach, ich wünschte manchmal, die Berliner wären etwas amerikanischer. Dann könnte ich auf einen Umschwung hoffen, wie es ihn in den 1980er Jahren in New York gegeben hat. Damals war der Big Apple Kriminalitätshochburg. Aus städtischen Parks wurden morgens Leichensäcke gezogen, in die U-Bahn trauten sich New Yorker nur noch mit Waffen am Leib. Das änderte sich 1994: Polizeichef Bill Bratton und Bürgermeister Rudy Giuliani verkündeten den New Yorkern den Kampf gegen die Kriminalität. Sie setzten auf eine harte Linie, erhöhten die Zahl der Polizisten drastisch und schafften es so, von den 80ern bis zum Ende der 90er die Zahl schwerer Straftaten um 70 Prozent zu reduzieren. New York gilt seitdem wieder als sicher.

Kreuzberg 2019 befindet sich auf dem besten Weg zum New York der 1980er. Doch im Moment würden die Kreuzberger ein derartiges Eingreifen der Polizei gar nicht zulassen. Sie hassen die Polizei und beschimpfen die Beamten schon dafür, dass sie einen Dealer nach seinem Ausweis fragen. Es geht ihnen noch zu gut, und von den täglichen „Einzelfällen“ lesen sie in der „taz“ nichts. Selbst in meinem Problemkiez herrscht die Meinung vor, dass die Kriminalität zurückgehe. Diese linke Verblödung wird hoffentlich eher früher als später an der Realität scheitern.

Geht es um ihr Zuhause, wagen die Linken schon jetzt ein Umdenken: Der Plan des Bezirks, auf dem Gelände einer linksautonomen Wohnwagensiedlung eine Flüchtlingsunterkunft zu errichten, ist auf regen Protest der Siedlungsbewohner gestoßen. Zwar hat die grüne Bezirksbürgermeisterin versprochen, dass „niemand gehen muss“. Doch mit ihrem eigenmächtigen Vorschlag des Geländes für das Bauvorhaben hat sie ihr Vertrauen verspielt. Die Linken demonstrieren gegen Verdrängung, haben dabei aber „natürlich nichts gegen Geflüchtete“. Für mich klingt das nach einem verschwurbelten „Ich habe ja nichts gegen Flüchtlinge, aber…“. Und schon bald brüllen meine Nachbarn und ich im Chor: „Nicht in meinem Vorgarten!“

Gibt es also Hoffnung für den Neu-Senegal? Mit etwas Glück bewirkt eine fortschreitende Gentrifizierung Kreuzbergs eine Entwicklung hin zu einem zweiten Prenzlauer Berg. Der ist zwar auch Grün regiert und auch sehr nervig, aber dort sind die Straßen sauber, die Wohnungen werden verkauft statt vermietet, und nachts schreit niemand außer den Zwillingsbabys nebenan.

Ich stelle es mir so vor: In 20 Jahren laufe ich durch meine Straße und kaufe mir beiläufig für umgerechnet 20 Euro einen Cappuccino, für den in der Produktion mindestens ein Mensch und eine Kuh gestorben sind. Dazu esse ich einen Muffin, der allein aus Weizenmehl, Zucker und Butter besteht und mit kristallisierten Kindertränen dekoriert ist. Einen Keks mit Echtgoldglasur gebe ich meinem Kind, als ich es von der Privatschule abhole. Gemeinsam mampfend setzen wir uns in den Görlitzer Park. Kein Dealer spricht uns an, sie sind umgezogen, als das Geschäft nicht mehr lukrativ war. Kein Obdachloser zieht an uns vorbei, sie fühlten sich im renovierten „Schickimicki-Park“ nicht wohl. Mein Kind rennt zu seinen Schulkameraden, und ich unterhalte mich mit ihren schwäbischen, bayrischen und englischsprachigen Eltern über alles außer Politik. Denn die Anwälte, Ärzte und Architekten lesen schon länger nur noch Lifestyle-Magazine auf ihren Tablets. Es gibt nichts mehr, um das wir uns sorgen könnten.

Sie erzählen mir von den geplanten Spendenaktionen für Flüchtlinge, die in den Randbezirken Berlins untergebracht sind. Meine Nachbarn und ich waren uns stets einig, dass eine Flüchtlingsunterkunft in unserem Bezirk „nicht so passt“. Wie üblich entschließen wir uns, auch diesmal ein paar D-Mark für den Ausbau der 20 Kilometer entfernten Unterkünfte dazuzugeben.

Als der Vater meines Kindes dazukommt, fängt es an zu regnen. Wir machen uns auf den Weg in unser Penthouse und sind schon kurz vor der Haustür, da entdecke ich auf der Kühlerhaube meines Landrover-Diesels etwas Vogelmist. Verärgert gucke ich nach oben und entdecke eine weiße Taube, die sich auf einem Fenstersims niedergelassen hat. Aus ihrem Schnabel ragt ein Olivenzweig. Ich will sie fotographieren, doch mein Kind und mein Mann schreien nach Essen, und wir gehen rein.

