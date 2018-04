Wolfsgeheul Der Bekenntniszwang

25. April 2018

Ich muss keine Signale geben

von Selina Wolf

In dem dystopischen Roman „Der Circle“ von Dave Eggers gibt es in naher Zukunft den Trend, sein Leben in jeder wachen Stunde live im Internet zu senden. Die Nutzer folgen somit nicht mehr nur einem Profil, auf dem hin und wieder was gepostet wird, sondern dem gesamten Dasein ihres abonnierten ...