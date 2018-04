Freistaat Fiume Wenn Faschisten versehentlich ein Anarchistenparadies errichten

18. April 2018

Gabriele D’Annunzio kombinierte Militarismus mit Freiheit

von Michael Kumpmann

Seit letztem Jahr diskutiert man sowohl in der Alt-Right als auch in libertären Kreisen den hypothetischen Begriff eines „Anarcho-Faschismus“. Es ist möglich, einige theoretische Konzepte und Gruppierungen wie die Nationalbolschewisten um den russischen Schriftsteller und Politiker Eduard Limonow da einzusortieren. Interessanter in diesem Zusammenhang ist jedoch der italienische „Freistaat Fiume ...