Anknüpfungspunkte Der (a)soziale Arbeitsmarkt

Nach 20 Jahren ermüdender Betriebsamkeit in der digitalen Bohème der Hauptstadt wechselte Benno Ohm nach Abklingen der Jahrtausendwende ins katholische Landleben. Seither pendelt er in aller Ruhe zwischen Bibliotheken und Seminarräumen hin und her und fördert bürgerliche Traditionen, wo er nur kann.