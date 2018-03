Ralf Fücks und Marieluise Beck in der „Welt“ über Russland unter Putin Politmediale Borniertheit, Dummheit und Ignoranz vergrößern die Lücke zwischen geistig Arm und Reich

20. März 2018

Wie das katastrophale Niveau des hiesigen politmedialen Lügenkomplexes zu einer Renaissance der Aufklärung führen könnte...

von Axel B.C. Krauss

Woran es im Einzelfall liegt, dass ein Artikel zu zeitgenössischen Themen, zu diversen Krisen und Problemen der Gegenwart besonders negativ auffällt, lässt sich nur schwer sagen. In manchen Fällen stecken politische, also „von oben“ verordnete Maulkörbe dahinter, die es tatsächlich gibt, und das nicht nur in Russland; manchmal auch simpler ...