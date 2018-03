Der Aufstieg des imperialen amerikanischen Präsidenten Diktator auf Lebenszeit

13. März 2018

Wir sollten aufhören, unsere Hoffnungen auf einen politischen Erlöser zu richten

von John W. Whitehead

„Die Präsidentschaft wird überleben. Die wahre Frage ist, was amerikanische Präsidenten in imperalistische Versuchung führt. Wenn die amerikanische Präsidentschaft sich selbst so versteht, zur Rettung der Welt berufen zu sein, in der tödliche Gefahr schnelle und unaufhörliche Entsendung von Menschen, Waffen und Entscheidungen hinter einer Mauer der Geheimhaltung erfordert, hechtet ...