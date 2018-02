Roland-Baader-Treffen 2018 Kirrlacher G‘schichten zwischen der Schweiz und Amerika

19. Februar 2018

Demnächst muss wohl angebaut werden...

von André F. Lichtschlag

Der Jahreskalender für deutschsprachige Freiheitsfreunde wird zunehmend enger befüllt. Bereits Mitte Januar reist der Tross von eigentümlich frei für mehrere Tage quer durch Deutschland auf die Insel Usedom. Mitte Februar sehen sich so manche der Ostsee-Touristen bereits in einem kleinen Ort in Nordbaden wieder.

Am 14. Februar wäre der im ...