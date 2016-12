Terroranschlag am Berliner Weihnachtsmarkt Willkommenskultur für Massenmörder

21. Dezember 2016

Die Welcome-Fraktion zieht ihre Agenda gnadenlos durch

Es war ein Attentat mit Ansage. Dass so etwas in Deutschland stattfinden würde, war so sicher wie das Amen in der Kirche. Nur das Wann und Wo ist jetzt amtlich. Die Tat fand am Montagabend nach dem vierten Advent 2016 am Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche statt. Der Terrorakt wird ...