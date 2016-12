Zwei Tage danach: Für wie dumm halten die uns eigentlich? Und wie blöd reagieren wir auch noch?

21. Dezember 2016

Was mir heute in einer Minute so durch den Kopf geht

Soso, der nette Terrorist von heute: Reicht immer gleich seine Papiere am Tatort durch, die zwei Tage später auch schon von den Behörden gefunden werden. Schon nach den 9/11-Anschlägen von New York fand man unversehrt in der Asche der Hochhäuser die Ausweise der Täter. Weil das so schön war ...