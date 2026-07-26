26. Juli 2026
Ostalgie und Retrofuturismus: Weg hier, einfach nur weg!
KI-Netzphänomene über die Zukunft einer Vergangenheit, die es nie gab
von Benno Ohm
Die Gegenwart hat ihren Reiz verloren. Zwar blüht immer noch der Flieder in den Vorgärten und die Tonnen stehen rechtzeitig zur Abholung draußen, manche mit kecken Aufklebern versehen, doch die Menschen sind müde geworden. Sie schleppen sich zur Arbeit und wissen, dass der Staat den von ihnen erwirtschafteten Wohlstand mittlerweile …
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