25. November 2025

Die echte Matrix hat keine Maschinen – sie wird von Menschen und deren Ideologien betrieben

Die echte Matrix hat keine Maschinen – sie wird von Menschen und deren Ideologien betrieben »Du fühlst schon dein ganzes Leben lang, dass mit der Welt etwas nicht stimmt …« Neo kannte den 2. Hauptsatz der Thermodynamik nicht – sonst hätte er gemerkt, dass Menschen als Batterien Unsinn sind. Die wahre Matrix funktioniert anders:

Sie wird nicht von Computern, sondern von Menschen mit Ideologien gesteuert. In meinem 18-minütigen »TED-Video« erkläre ich die zwei größten Illusionen unserer Zeit: → Die linke Matrix: Das Baby kommt als „leeres Blatt“ (Tabula rasa) – alles ist nur Erziehung und Umwelt → Die rechte Matrix: Das Baby ist ein kleines Raubtier – nur Dressur und Disziplin können es zähmen Beide Seiten wollen dich erziehen oder umerziehen. Beide verkaufen dir eine Brille – und behaupten, sie sei die einzig richtige. Ich war selbst jahrelang in der linken Matrix gefangen (ÖDP-Mitglied, Öko-Sozialist). Heute sehe ich: Beide Erzählungen sind motiviert von Wohlwollen, aber unwahr. Das Video zeigt dir: Warum der Glaube an den freien Willen und an die formbare Menschennatur beide falsch sind Wie Moral, Schuld und Scham dich klein halten Warum links/rechts, Opfer/Täter, autoritär/antiautoritär alles falsche Dichotomien sind Und vor allem: Wie du wirklich aus der Matrix aussteigst – ohne neue Ideologie, ohne neue Regeln Die Lösung ist kein neues »besser«, sondern ein radikales Verstehen: Der Empathiekompass: vier grundlegende menschliche Triebe, die jeder in sich trägt (Erneuern, Bewahren, Individualität, Bindung). Statt Moral zeigt er dir nur eins: Was fehlt dir gerade? Was fehlt dem anderen? Am Ende des Videos kannst einen kostenlosen Test machen. In nur 10 Minuten erfährst du vielleicht mehr über dich selbst als in den letzten 10 Jahren. Wenn du genug hast von politischem Geschrei, Moralpredigten und ewiger Selbstoptimierung – das hier ist deine rote Pille. Schau jetzt bis zum Ende. Und dann entscheide selbst. Glaub mir aber nichts. Ich will dir keine neue Moral verkaufen. Prüfe alles selbst und verwirf es, wenn es aus deiner Sicht keinen Sinn ergibt.

Oliver Heuler