Der Einkommensinvestor Southern Company

17. August 2024

„The grand old power supplier of the south“

von Luis Pazos

Am Morgen des 8. November 2018 bricht an einem einsamen Strommast im nordkalifornischen Butte County eine Halterung ab. Der dadurch verursachte Funkenflug setzt ein vertrocknetes Grasbüschel am Fuß des Mastes in Brand. Aufgrund der sehr trockenen Witterungsbedingungen und starken Winde steht alsbald die umliegende Vegetation in Flammen. Innerhalb weniger Stunden …