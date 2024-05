Rauchverbote als Umerziehung Problem statt Lösung

26. Mai 2024

Replik auf den Beitrag „Einfache Lösungen“ von Burkhard Voß in ef 242

von Christoph Lövenich

Als erste von mehreren „einfachen Lösungen“ preist Burkhard Voß in ef 242 gesetzliche Rauchverbote in Deutschland an. Es gibt zwar nicht „das Nichtraucherschutzgesetz“, dafür aber gleich 17 solcher Regelwerke an der Zahl, die 2007 auf Bundesebene und in jedem Bundesland verabschiedet wurden. Gerade die Landesgesetze – alle inzwischen geändert, teils mehrfach – beinhalten ganze Litaneien von Details, um möglichst viele Lebensbereiche möglichst präzise abzudecken. Dabei geht es unter anderem um Museen, Gefängnisse, Hotels, manchmal um Einkaufszentren und immer um die Gastronomie. So stellt zum Beispiel Sachsen-Anhalt sicher, dass in Rauchernebenräumen von Diskos auf keinen Fall getanzt werden darf, während Brandenburg in einem Anflug von preußischer Liberalität das Rauchen auf der Theaterbühne gestattet, wenn es zum aufgeführten Stück gehört. In den kleinen Kneipen jener Bundesländer, wo man weiterhin Tabakwaren anzünden darf, dürfen „keine zum alsbaldigen Verzehr zubereiteten“ oder „lediglich kalte Speisen einfacher Art“ angeboten werden. Ein schwingendes Tanzbein und ein warmes Essen können mithin so gefährlich wie das Rauchen sein, was das Risiko einer Geldbuße betrifft.

Zum Vergleich: Ohne die Gesetze könnten die jeweiligen privaten und staatlichen Einrichtungen selbst bestimmen, wie sie diese Fragen in ihren Räumen handhaben. Oder es hätte, wenn denn obrigkeitliche Regulierung unbedingt irgendwas „lösen“ soll, auch eine reine Kennzeichnungspflicht für (Nicht-) Raucherbereiche (zur Information und Warnung) erlassen werden können. Was in der Gesamtbetrachtung die „einfachere Lösung“ wäre, mag jeder selbst beurteilen.

Passive Probleme

Vor der Frage, ob Rauchverbotsgesetze eine taugliche Lösung bieten, stellt sich eine andere: Worin besteht eigentlich das Problem, das gelöst werden soll? Ein Spruch lautet nicht umsonst: Wer eine Lösung verkaufen will, muss zuerst das Problem verkaufen. Dem Tabakrauchen wird inzwischen so viel in die Schuhe gestorben, dass man sich fast wundern muss, wie sich in den 150 Jahren nach Einführung der Industriezigarette die Lebenserwartung in Deutschland verdoppelt hat. Mit weltweit zunehmenden Aktivitäten im Bereich der Tabakbekämpfung (englisch „tobacco control“) widmete man sich ab Anfang der 1980er Jahre Versuchen, eine Gefährdung Dritter durch Umgebungsrauch (sogenannten Passivrauch) nachzuweisen. Zumeist ging es dabei um nicht rauchende Ehegatten, Gaststätten kamen nur am Rande vor. An Daten zu Kölner Kneipengängern oder Besuchern ostdeutscher Tanzlokale fehlt es sowieso.

Entgegen medial und politisch verkündeter „wissenschaftlicher Konsense“ kam dabei nichts Überzeugendes heraus: widersprüchliche Ergebnisse mit niedrigen Relativen Risiken (RR) und Odds Ratios (OR), die einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Umgebungsrauch und gesundheitlicher Unbill nicht gerade nahelegen. Zumal es den in Studien ermittelten Werten oft genug an statistischer Signifikanz mangelt – die man in seriöser Weise gar nicht ermitteln kann, da keine Zufallsstichproben vorliegen, die repräsentative Urteile über die Bevölkerung eines Landes (oder zum Beispiel auch nur die eines US-Bundesstaats) erlauben. Die Lifestyle-Epidemiologie neigt zur Junk Science – und die wiederum zur inflationären Medienpräsenz.

Um die Verbote durchzudrücken, konstruierte man in Deutschland damals die Zahl von 3.301 jährlichen Passivrauchtoten. Eine aktualisierte Gesamtzahl, wie viel weniger es denn heute sein sollen, fehlt. Burkhard Voß behauptet, dass „bei Nichtrauchern die Rate an Lungentumoren und Herzinfarkten signifikant gesunken“ sei. Das ist beim Lungenkrebs zweifelhaft und bei Herzinfarkten sind diese vorgeblichen „Erfolgsmeldungen“ längst entlarvt.

In den Nullerjahren kamen nämlich allerhand Studien in die Medien, dass in Irland, Schottland, Italien oder Teilen der USA bereits unmittelbar nach Inkrafttreten entsprechender Rauchverbotsgesetze Herzinfarkte zurückgegangen sein sollen. Eine so schnelle behauptete Wirkung ließ damals den Journalisten Jochen Magnus in der „Rhein-Zeitung“ fragen: „Lässt der Anblick einer qualmenden Zigarette manchen Nichtraucher tot umfallen?“ Er kam, auch unter Verwendung einer Publikation des Netzwerks Rauchen, zu dem Schluss, dass ihn dieses „‚homöopathische Phänomen“ nicht überzeugen könne. Wie beim Netzwerk Rauchen in mehreren Ausarbeitungen im Detail nachzuvollziehen, basieren diese Zahlen auf Cherry Picking, Irreführung oder zufälligen Schwankungen. Solche Rückgänge sind oft auch ohne zeitlichen Zusammenhang zu einer einschlägigen Gesetzesänderung zu finden, teils stieg die Zahl der Herzinfarkte nach deren Inkrafttreten. Das „Infarktwunder“ blieb aus.

Globaler Korporatismus

Wie auch die Folgen der Corona-Politik vor Augen führen, sollte man sich nicht der Naivität hingeben, der Staat mache die Menschen gesünder. Wer die Freiheit aufgibt, um Gesundheit zu erzwingen, wird letztlich beides verlieren. Abgesehen davon hat die Obrigkeit nicht zu entscheiden, woran und in welchem Alter man stirbt.

Im Falle der Tabakbekämpfung arbeitet ein korporatistisches Amalgam aus Prohibitionspolitik, Gesundheitsbürokratie und Pharmakonzernen samt zugehöriger Medien, Wissenschaftler und Mediziner an ihrem Traum von der „tabakfreien Welt“. Das Interesse der auf diesem Terrain seit Jahrzehnten aktiven Pharmakonzerne besteht im Verkauf ihrer Nikotinprodukte (Kaugummis, Pflaster und Co), Entwöhnungspillen (wie dem umstrittenen Champix) und sicher auch im Versuch, Genussmittel generell durch Psychopharmaka zu ersetzen. Nicht zufällig sieht hierzulande ein aktueller Vorstoß des Bundesgesundheitsministers vor, dass die Krankenkassen solche Pharmazeutika verstärkt bezahlen sollen.

Rauchverbote haben wenig mit Nichtrauchern zu tun – die geben auf dem Brett höchstens die Bauern ab –, sondern dienen zur Verhaltenssteuerung von Rauchern, denen ihr Genuss möglichst unattraktiv gemacht werden soll. Sie vor die Tür zu jagen, zielt auf Herabsetzung ab, vor allem aber soll es sie zum Aufhören drängen. Da unterscheiden sich gesetzliche Rauchverbote nicht von den anderen Instrumenten aus dem Kasten der Tabakbekämpfung, wie der immer weiter steigenden, turmhohen Tabaksteuer, Ekelbildern auf Verpackungen, Aromaverboten und anderer Geschmacksregulierung sowie auch Werbeverboten, die die Markenkonkurrenz und damit letztlich die Angebotsvielfalt schädigen.

In Großbritannien soll jetzt sogar ein totales Verbot des Tabakwaren-Verkaufs an alle Menschen ab Geburtsjahrgang 2010 gelten, und zwar lebenslang. Also Jahr um Jahr näher an die Vollprohibition. In Neuseeland, einem Staat mit besonders extremer Anti-Tabak-Politik war dieser Vorstoß im letzten Jahr zwar ebenfalls beschlossen, aber nach einem Regierungswechsel gleich wieder rückgängig gemacht worden. In Deutschland ist man davon noch entfernt, aber weltweit geht es in ein und dieselbe Richtung.

Kein Wunder, handelt es sich bei Tobacco Control doch um ein globalistisches Projekt mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Spinne im Netz. Die WHO hat sich längst zum Spielball von Pharmakonzernen, prohibitionistisch orientierten Gesundheitsministerien der Mitgliedsstaaten und ihres auch vehement gegen das Rauchen tätigen Großspenders Bill Gates entwickelt. Während die WHO derzeit an einem Pandemievertrag arbeitet, gibt es seit 20 Jahren schon einen Anti-Tabak-Vertrag (FCTC) als Vorreiter für gesundheitspolitische Weltsteuerung. Apropos Pandemie: Zwischen den Akteuren der Corona-Transformation und der Tabakbekämpfung bestehen große Überschneidungen, ob nun global bei der WHO, dem Pfizer-Konzern und Gates oder auch vor Ort bei speziellen Figuren wie Lauterbach, Spahn oder Montgomery. Von den grünen Volkserziehern ganz zu schweigen.

Baustein des Sanitarismus

Die Corona-Transformation brachte eine Beschleunigung mit sich: Während das Framing des Rauchens über einen langen Zeitraum in die Köpfe gehämmert wurde, gelangten Unmaskierte und Ungeimpfte viel schneller auf die Abschussliste. Vorher musste man, um einen ins Grab zu bringen, in seiner Nähe rauchen, ab 2020 genügte dafür schon bloßes Atmen. (Und da ist der CO2-Ausstoß noch gar nicht mitberücksichtigt.) Das Ganze kann man mit Günter Ropohl unter den Oberbegriff des Sanitarismus packen. Ropohl: „Dürfen Gesundheitspolitiker wirklich um der Gesundheit willen den Wert der persönlichen Freiheit hintanstellen? Das ist die Kernfrage, der man in einem liberalen Rechtsstaat nicht ausweichen darf. Bejaht man sie, begibt man sich im Grunde auf den Weg zur Gesundheitsdiktatur.“

Zu deren vielen Erscheinungsformen gehören gesetzliche Rauchverbote. Davon zu unterscheiden sind natürlich dezentrale, von den Verantwortlichen, Eigentümern beziehungsweise Betreibern der entsprechenden Räumlichkeiten selbst erlassene. Die Zuständigen können flexibel auf Bedarfe, Interessen und Nachfrage reagieren. Innovative Belüftungstechnik, räumliche Trennung, Raucherlaubnisse an bestimmten Tagen oder ab einer bestimmten Uhrzeit – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Schließlich konnte man auch vor 20 Jahren längst nicht „überall“ rauchen und es hat ohne Zwang von oben funktioniert. Mit diesem Zwang funktioniert es weniger – staatliche Rauchverbote haben sich als ein Sargnagel beim Kneipen- und Diskothekensterben erwiesen. Immerhin: In 13 deutschen Bundesländern – allen außer Bayern, NRW und dem Saarland – können getränkegeprägte Gaststätten mit bis zu 75 Quadratmetern Fläche weiter rauchen lassen. Wenn es sie denn noch gibt, die Corona-Politik hat vielen Lokalen den Garaus gemacht.

Noch problematischer: Diese Gesetzgebung gewöhnt seither die Menschen an Umerziehung. Die einfachste und beste Lösung ist und bleibt dagegen: die Selbstbestimmung.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 24. Mai erscheinenden Juni-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 243.