Der Einkommensinvestor Burberry Group

29. April 2024

Trenchcoat und Karomuster vor der Übernahme?

von Luis Pazos

Humphrey Bogart in „Casablanca“, Audrey Hepburn in „Frühstück bei Tiffany“ oder Peter Falk alias Columbo in der gleichnamigen Kriminalfilm-Reihe – zahllose Hollywood-Ikonen haben ihn zur textilen Legende und zum zeitlosen Klassiker aszendieren lassen: den Trenchcoat. Und das, obgleich schon der Name des kapuzenlosen Kleidungsstücks in höchstmöglichem Kontrast zur popkulturellen Glitzerwelt …