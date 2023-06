Verlorene Seele Meine Liebe war Deutschland

16. Juni 2023

Die Abenteuer einer ungarischen Schriftstellerin in der Bundesrepublik

von Anna Büky

Foto (Anna Büky) von www.bukyanna.com

Ich erinnere mich noch ganz genau, als ich mit 19 Jahren das erste Mal nach Deutschland, genauer gesagt, direkt nach Heidelberg kam. Als ich die Stadt sah, habe ich sofort den Satz „Ich hab’ mein Herz in Heidelberg verloren“ verstanden. Tatsächlich besiegelte dies mein Schicksal, denn ich wusste, wenn es eine Stadt, ein Land gibt, in dem ich leben wollte, konnte das nur Heidelberg beziehungsweise Deutschland sein.

Dann habe ich Deutsch gelernt, Deutsch als Fremdsprache an der Universität studiert, und so hat sich meine Liebe zu allem, was für mich „deutsch“ bedeutet, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen fortgepflanzt.

Nicht aus Geschichtsbüchern, nicht aus den Geschichten anderer Menschen, sondern aus der Art und Weise, wie ich dieses Land und die dort lebenden Menschen erlebt habe. Es hat etwas unglaublich Charmantes, wie sich die Deutschen immer so sehr bemühen, gute Menschen zu sein. Und natürlich gelingt es ihnen, wie allen anderen auch, nur teilweise. Ich liebe es. Ich liebe sogar die ständigen Schuldgefühle der Deutschen, wenn sie etwas falsch machen, und den ständigen Drang, die Welt zu retten. Und weil es auch ihnen nur teilweise gelingt, wagen sie nur heimlich, glücklich zu sein.

Die Frage ist natürlich: Will die Welt überhaupt, dass die Deutschen sie retten?

Ich liebe auch ihre überschäumende Begeisterung für alles, was nicht deutsch ist, während man ihnen natürlich ansieht, dass alles Fremde für sie auch unglaublich anstrengend sein kann.

Es war eine Schicksalswendung, dass ich mich nach fast 20 Jahren in Deutschland wieder in meiner Heimat niederließ, genauer in Budapest, und so die nächsten zehn Jahre nur aus den Nachrichten von Deutschland hörte. Nach zehn Jahren beschloss ich: genug der Medienberichte. Ich werde selbst sehen, was die Realität ist!

Ich muss hinzufügen, dass mich die berühmte deutsche Pünktlichkeit immer beeindruckt hat, dass die Uhren an den Kirchen immer auf die Minute stimmten und die Straßenbahnen und Busse pünktlich ankamen. Ungarn ist auch in dieser Hinsicht ganz anders ...

Nun, die erste Überraschung erwartete mich am Budapester Flughafen. Die Lufthansa hatte Verspätung. Ich war ein paar Wochen vor meiner Reise nach Deutschland aus Indien zurückgekommen. Das erwähne ich nur deshalb, weil in Südindien alles funktioniert hat. Und ich war überrascht, dass ich in Asien auf die Minute genau hin und her fliegen konnte, aber nicht so bei der Lufthansa.

Aber ich war nicht unzufrieden. Endlich kam ich in meinem geliebten Heidelberg an. Doch hatte ich dort plötzlich das Gefühl, gar nicht in Deutschland zu sein. Nicht nur am Bahnhof, sondern auch in der Stadt traf ich während meines Aufenthaltes fast ausschließlich auf Menschen, die nur gebrochenes Deutsch sprachen. Ich habe für meinen Teil immer versucht, die Sprache richtig zu sprechen, auch wenn es mir leider nie gelungen ist. Um sich in eine Gemeinschaft integrieren zu können, ist es natürlich nicht notwendig, eine Sprache perfekt zu sprechen. Die Ungarn freuen sich schon, wenn ein Ausländer, der sich vor 20 Jahren in Ungarn niedergelassen hat, auf Ungarisch sagen kann: „Jó napot! Hogy van?“ – „Guten Tag! Wie geht es Ihnen?“

Zum ersten Mal in meinem Leben konnte ich die Vorteile, die mit gebrochenem Deutsch verbunden sind, auf ganz besondere Weise erleben. Nämlich das, was ich auf „deutschem Boden“ noch nie zuvor erlebt hatte. Egal, mit welchem ​​Ausländer ich sprach, sei es der albanische Taxifahrer, der griechische Gastronom, der Manager des japanischen Sushi-Restaurants, der türkische Passant, mein afghanischer Nachbar, der mongolische Bauleiter, die französische Ärztin, der marokkanische Verkäufer, der polnische Busfahrer und natürlich die unzähligen Partygänger aus tausend verschiedenen Nationen in der Nacht in Heidelberg, die sich anscheinend in den letzten fünf oder zehn Jahren hier niedergelassen haben – all diese Menschen unterschiedlichster Herkunft sprachen dieselbe Sprache, ein besonderes, oft kaum verständliches gebrochenes Deutsch. Und dieses Wissen, das Wissen um dieses gebrochene Deutsch, bedeutet ein ganz besonderes Miteinander.

Ein Deutscher kann das nicht verstehen, er bleibt immer außen vor. Denn wer in der gleichen Mannschaft spielt, spricht gebrochenes Deutsch.

Zur Verdeutlichung ein Beispiel: Der albanische Taxifahrer begrüßte mich mit einem breiten Lächeln, nachdem er mich sprechen gehört hatte: „Willkomme in Deutschland, woher kommst du? Ungarn? Ich liebe dich, Bro! Komm‘, Bruder, nach Albanien, wunderbares Land, Küste schön!“

Wie bitte? Bruder?! Wie lange bin ich schon der Bruder des albanischen Taxifahrers? Ich weiß nichts darüber, dachte ich mir. Aber ich erlebte dasselbe im Dönerladen, im Restaurant und überall, wo mich das gleiche gebrochene Deutsch begrüßte. So etwas hatte ich vor zehn Jahren nicht erlebt!

Als ich in den 90er Jahren nach Deutschland eingewandert bin, wollten wir uns alle (zumindest viele) den Deutschen anpassen, und jetzt wurde ich plötzlich zum Bruder der Albaner, Afghanen, Franzosen, Chinesen, Vietnamesen, Mongolen, Schweden und Japaner, mit denen ich stundenlang plauderte. Während wir im Bus fuhren, lachten wir herzhaft über unsere kleinen besonderen Abenteuer, mit denen „die Deutschen“ nichts zu tun haben und die sie nie verstehen werden. Es dauerte keine zwei Tage, bis ich die Vorteile der Parallelgesellschaft spürte, in der ich sofort akzeptiert wurde, nur weil ich gebrochenes Deutsch sprach.

Als ich ihnen sagte, dass ich bald nach Ungarn heimfahre, waren viele bedrückt, dass diese besondere Gemeinschaft, die nur dadurch zusammengehalten wird, dass sie nicht deutsch ist, eines ihrer Mitglieder verliert …

Warum wandert man heutzutage nach Deutschland ein? Was zieht die Menschen an? Die grüne Revolution? Das auf 19 Grad gekühlte Kino? Schiller oder Kleist? Novalis? Ein gemeinsamer Glaube? Woran? Oder ist es vielleicht eine neuere Ideologie, die all jene Clowns ständig herumschreien lässt, die von sich behaupten, das ultimative Rezept zu haben, wie man ein guter Mensch wird? Kein fehlbarer, sondern ein „guter“.

Aber ich sage dir, mein Herz tut weh. Hier und jetzt. Weil ich meine liebste, meine motivierende Kraft verloren habe, das Ziel, das ich erreichen wollte …Ich wollte, dass mein Land nach 40 Jahren kommunistischer Diktatur all die Schönheit erreichen kann, die Deutschland für mich verkörperte. Aber jetzt, im Frühjahr 2023, finde ich „mein Deutschland“ nicht mehr. Tatsächlich muss ich sagen: Es sieht sich nicht einmal mehr ähnlich!

Wie trügerisch das Bild ist! Trotz der Tatsache, dass die Häuser, Schlösser, Landschaften und sogar die schönen Autos dieselben sind, kann man nicht vergessen, dass das Einzige, was fehlt, die Essenz des Ganzen ist, die Seele, die spirituelle Ladung, die bedeutet: das „Deutsche“. Oder darf man das gar nicht mehr so sagen? Jeder soll es für sich beantworten.

Noch ein paar Anekdoten

Ich wollte eine liebe deutsche Freundin von mir in der Innenstadt treffen. Als ich ihr das Restaurant nannte, sagte sie erschrocken, dass sie dann 20 Minuten durch die Innenstadt laufen müsse, was sie nicht wolle.

„Warum?“, fragte ich sie. „Weil ich Angst habe“, hat sie geantwortet. Mein Herz weinte. Wie ist das möglich? Ich war schon seit einer Woche mit den vielen unbekannten Ausländern durch die Stadt gelaufen und wusste, dass ich mich mit meinem gebrochenen Deutsch nur zu Wort melden musste und schon hatte ich einen Schutzschild. Aber für die Deutschen? Kann man so leben? Morgens ins Auto steigen, zur Arbeit fahren, dann wieder ins Auto steigen und dann am liebsten nur zu Hause unter sich zu sein, weil das am sichersten ist?

Ein anderer lieber deutscher Freund hat mir gesagt, dass, wenn in einer Schulklasse von 30 Kindern 25 Ausländer sind, dann würden die fünf deutschen Kinder positiv diskriminiert. Ich denke nicht, dass es so ist. Die Entwicklung der Situation hängt zum einen von der Persönlichkeit der Kinder ab, zum anderen aber ist die Mehrheit (allein schon aufgrund ihrer Körperkraft) immer stärker. Deswegen kann es passieren, dass diejenigen, die in der Minderheit sind, ausgegrenzt werden. Wir hoffen es nicht.

Warum wurden die Deutschen zu solchen Häschen? Warum muss ein Deutscher immer ein guter Mensch sein? Jedenfalls kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass es wirklich unangenehm ist, wenn man das Gefühl hat, nur deshalb gelobt zu werden, weil man Ausländerin ist. Konstruktive Kritik ist viel mehr wert. Würde hat mit Wahrheit zu tun. Wahrheit hat mit Würde zu tun.

Warum können Ausländer nicht einfach nur Menschen sein, genauso fehlbar und sterblich wie die Einheimischen?

Deshalb möchte ich fragen, warum der Deutsche es erlaubt, dass andere auf seinem Kopf sitzen? Sicherlich nicht aus Liebe, oder? Aber ich beschäftige mich nicht mit Politik, die Frage sollte anders beantwortet werden.

Um gut, also psychisch gesund und zufrieden zusammenleben zu können, braucht man keine Ideologien, sondern diesen einen besonderen Blick, wenn man den anderen anschaut. Man sieht sich selbst in seinen Augen, und plötzlich ist das Gefühl der Liebe stärker als der Selbsthass.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 26. Mai erscheinenden Juni-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 233.