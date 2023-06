Der Einkommensinvestor Omnicom Group

04. Juni 2023

Public Relations around the World

von Luis Pazos

Wenn die letzten drei Jahre eines boten, dann reichlich Gelegenheit, die Inhalte klassischer Texte sowohl der Belletristik als auch aus dem Sachbuchbereich mit der „neuen Normalität“ abzugleichen. Stefan Zweigs zunehmende Entwurzelung in „Die Welt von gestern“ beispielsweise erfuhr einen Hauch von Greifbarkeit, während Gustav Le Bons aus den Exzessen der Französischen Revolution destillierte „Psychologie der Massen“ eine zeitgenössische Wiederauflage in abgeschwächter Form durchlief. Das Hauptwerk des französischen Mediziners war es wiederum, das maßgeblich Edward L. Bernays, den Begründer der Propaganda, beeinflusste. Sein gleichnamiges Buch aus dem Jahr 1928 lieferte in der jüngsten Vergangenheit reichlich Blaupausen für den politisch-medialen Komplex.

Seine Meriten konnte Bernays, dessen Eltern Wien Anfang der 1890er Jahre in Richtung der Vereinigten Staaten verlassen hatten, im Ersten Weltkrieg als Mitarbeiter im Committee on Public Information erwerben. Die Behörde hatte den Auftrag, die öffentliche Meinung an der Heimatfront zu beeinflussen, wozu Bernays mit einem legendären Slogan maßgeblich beitrug: „Make the world safe for democracy.“ Nach dem Krieg ging der Neffe von Sigmund Freud dazu über, seine Erfahrungen auf den kommerziellen Bereich zu übertragen und die – später in Public Relations umbenannte – Propaganda als Steuerungsmittel des Kaufverhaltens einzusetzen. Sein vermutlich bekanntester Leitsatz lautet: „Die beste PR ist jene, die nicht als solche erkannt wird.“

Einer seiner gelehrigsten Adepten war die Werbelegende Maxwell Dane (1906 bis 2004). Der kreative Kopf gründete im Jahr 1944 eine Werbeagentur in New York, fünf Jahre später schloss er sich gemeinsam mit James Doyle und William Bernbach zum Public-Relations-Unternehmen Doyle Dane Bernbach (DDB) zusammen. Bereits in den 1960er Jahren gehörte es zu den zehn größten Werbeagenturen der Welt. Im Jahr 1986 fusionierte DDB mit dem Wettbewerber Needham Harper Worldwide zur Omnicom Group.

Die Unternehmensgruppe ist als Holding organisiert und aktuell an Dutzenden von (Fach-) Firmen rund um den Globus beteiligt. Damit zählt die Omnicom Group zu den global führenden Unternehmen für Unternehmenskommunikation beziehungsweise Public Relations, Werbung und Marketing. In Deutschland betreut der hiesige, bereits 1962 gegründete Ableger von DDB Kunden wie die Deutsche Telekom, Ebay, Henkel, Ikea, Lufthansa, Sony oder Volkswagen – ist also omnipräsent.

Damit handelt es sich bei der Omnicom Group faktisch um einen Oligopolisten in einer lukrativen Dienstleistungsnische mit vergleichsweise tiefem Burggraben. Beides schlägt sich in der Kurs- wie Dividendenentwicklung der Aktiengesellschaft nieder. So stiegen die Ausschüttungen von 0,26 US-Dollar im Jahr 1998 auf geplante 2,97 US-Dollar im laufenden Jahr, wobei die Payout Ratio zuletzt bei knapp 48 Prozent lag. Das entspricht einem Dividendenwachstum von 4,5 Prozent pro Jahr. In den vergangenen 25 Jahren wurde die Ausschüttung 21-mal erhöht, lediglich viermal blieb sie konstant. Gezahlt wird in guter US-amerikanischer Tradition viermal im Jahr.

Dass die Dividendenrendite aktuell dennoch „nur“ bei gut drei Prozent liegt, ist dem parallelen Kursanstieg geschuldet, der unter marktüblichen Schwankungen von links unten nach rechts oben verläuft. Knapp 60 Prozent beträgt das Plus auf Sicht von zehn Jahren. Den höchsten Dämpfer gab es mit minus 54 Prozent im Rahmen der Weltfinanzkrise. Aktuell notiert der Titel bei etwa 90 US-Dollar, was einer Marktkapitalisierung von etwa 18 Milliarden US-Dollar entspricht. Im vergangenen Jahr erwirtschafteten die gut 74.000 Mitarbeiter der Gruppe über 14 Milliarden US-Dollar, das operative Ergebnis belief sich auf knapp 2,2 Milliarden US-Dollar.

Der jüngste Jahresabschluss weist eine Bilanzsumme von 27 Milliarden US-Dollar bei gut vier Milliarden US-Dollar Eigenkapital aus – das ist nicht gerade üppig. Im Gegenzug handelt es sich bei den Schulden allerdings ganz überwiegend um kurzfristige Verbindlichkeiten, im Wesentlichen also um Durchlaufposten des Geschäftsbetriebs. Handelbar ist die Aktie der Omnicom Group, die übrigens im marktbreiten US-amerikanischen Index S&P 500 vertreten ist, an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel OMC, die ISIN lautet US6819191064.

Information

