Digitales Zentralbankgeld (CBDC) Die totalitäre Alternative

03. Juni 2023

Ein Albtraum, der bald Wirklichkeit wird?

von Joseph von Arx und N.S. Lyons

Bildquelle: Shutterstock / Panchenko Vladimir Zwei ganz unterschiedliche „Spiele“: Zentralbankgeld (CBCD) und ein dezentrales Netzwerk wie Bitcoin

Sie wachen auf und erfahren, dass heute etwas Besonderes ist: Es ist Stimulus-Tag! Wenn Sie sich umdrehen und auf Ihr Handy schauen, sehen Sie eine Benachrichtigung der BUND-Wallet, die Ihnen mitteilt, dass die EZB soeben weitere 2.000 Euro in elektronischer Form direkt auf Ihr Konto überwiesen hat.

Um ehrlich zu sein, würde ein Teil von Ihnen dieses Geld gerne langfristig sparen, da die Dinge in letzter Zeit ziemlich unsicher und verrückt geworden sind, wegen des Krieges und der Wirtschaft und alldem ... Aber das geht nicht, da diese eEuros so codiert sind, dass sie nur für Konsumkäufe verwendet werden können und in sieben Tagen verfallen und verschwinden. Also geben Sie sie lieber aus, solange Sie sie noch haben!

Tja, dann wird es wohl die neueste PlayBox-Spielekonsole werden. Alle sagen, dass „Elden Ring 3“ derzeit das heißeste VR-Spiel im Metaverse ist, und Sie wollten unbedingt mitmachen. Da Sie stur und altmodisch sind, beschließen Sie, es heute auf dem Heimweg von der Arbeit im BezosMarkt anzusehen, bevor sie es sich per Drohne in Ihr winziges Apartment liefern lassen.

Doch zunächst beginnen Sie Ihren Tag wie immer mit einem kurzen Halt am automatischen, kontaktlosen Drive-Through-Latte-Macchiato-Automaten des örtlichen StarCucks. Das Öffnen Ihrer BUND-App und das schwache Winken mit dem Smartphone am Automaten reichen aus, um die Transaktion abzuschließen. 14 eEuro werden sofort von Ihrem digitalen Konto bei der EZB gelöscht und auf dem Firmenkonto von StarCucks wiederhergestellt, noch bevor das süße Milchgetränk mit Kaffeegeschmack in Ihre gierigen Hände gelangt.

Ihr guter Morgen beginnt jedoch schnell zu kippen, als Sie feststellen, dass Ihr SUV fast kein Benzin mehr hat. Sie fahren die alte Klapperkiste mit dem veralteten Verbrennungsmotor in die nächste geöffnete Tankstelle – sie sieht ziemlich heruntergekommen aus – und rollen an die Zapfsäule. Ein stumpfäugiger Teenager mit FFP2-Maske führt eine Zapfpistole in Ihr Fahrzeug ein und wartet darauf, dass Sie im Voraus bezahlen. Sie winken mit Ihrem Handy an der Zapfsäule. Nichts passiert. Sie versuchen es erneut. Ihr Handy summt, und Sie schauen darauf. Da ist eine Nachricht von der Bundesklimabehörde: „Sie haben bereits mehr als die wöchentliche Höchstgrenze von 400 Euro für fossile Brennstoffe ausgegeben, die in der BUND-Wallet-Nutzungsvereinbarung festgelegt ist. Ihr verbleibendes Kontoguthaben kann nicht für den Kauf von nicht erneuerbaren Energieträgern verwendet werden. Bitte tätigen Sie einen alternativen Kauf. Haben Sie ein sauberes, kostengünstiges Fahrzeug mit Grün-Energie in Betracht gezogen? Danke, dass Sie Ihren Beitrag zu einer gerechteren und nachhaltigeren Welt leisten!“

Sie dachten tatsächlich schon über den Kauf eines sauberen, kostengünstigen Grün-Energie-Fahrzeugs nach. Aber diese sind immer noch nicht sonderlich günstig für Sie, was mit den Lieferkettenengpässen zu tun hat. Trotz des Sofortkredits, den Ihnen die EZB beim Kauf eines Elektroautos gewähren würde – plus der permanenten zehnprozentigen allgemeinen Subvention, die Sie als nicht weiße Person dank des EZB-Programms mit Namen „Reparationsausgleich sozial-solidarisch-ethnisch (RASSE)“ automatisch bei jedem Kauf erhalten, wäre die Anzahlung für ein neues Auto immer noch mehr, als Sie sich leisten können, selbst mit den neuen Stimulations-Münzen.

Nun, mit dem, was Sie im Tank haben, werden Sie es nicht mehr bis zur Arbeit im Lagerhaus schaffen. Wie konnten Sie nur so dumm sein? Sie werden keine andere Wahl haben, als hier zu parken und einen Haufen Geld dafür auszugeben, eines dieser eleganten, unglaublich teuren selbstfahrenden Elektro-Taxis zu mieten. Aber als Sie gerade auf den Bildschirm tippen wollen, fällt Ihnen auf, dass nebenan ein klassischer Fast-Food-Laden ist. Da kann man auch gleich hingehen und ein bisschen Geld abdrücken. Es gibt nichts Besseres als ein fettiges Frühstückssandwich.

Als Sie das Lokal betreten und Sie sich an den alten Touchscreen-Kiosk begeben, bestellen Sie einen McFett mit extra Speck. Aber als Sie mit dem Telefon für die Bezahlung winken, erscheint wieder eine Fehlermeldung. „Sie haben Ihr wöchentliches Kauflimit für komplexes tierisches Eiweiß überschritten, das in der BUND-Wallet-Nutzungsvereinbarung festgelegt ist. Haben Sie erwogen, eine leckere vegane oder Mehlwurm-Alternative zu kaufen? Danke, dass Sie Ihren Teil zu einer gerechteren und nachhaltigeren Welt beitragen!“

Das ist ein Sandwich zu viel für Sie, in einer besonders harten Woche. „Uff, die BUND-Wallet ist so behindert!“, posten Sie auf Twatter, während Sie hungrig vor dem Kiosk herumlungern. „Ihre Nachricht wurde zur Überprüfung markiert“, sagt eine sofortige Mitteilung. „Zur Erinnerung: Die Verwendung von ableistischen Hassreden kann sich auf Ihren ESG-Score und zukünftige Finanzierungsmöglichkeiten auswirken. Danke, dass Sie Ihren Teil dazu beitragen, eine gerechtere und integrativere Welt zu schaffen!“

„Oh mein Gott, das ist absurd, das Leben war so viel besser vor dem eEuro, als wir noch Bargeld hatten“, posten Sie wieder auf Twatter, unfähig, sich zu beherrschen. „Ihr Konto wurde bis zur Überprüfung der nationalen Sicherheit gesperrt“, heißt es in einer Mitteilung der BUND-Wallet. „Zur Erinnerung: Die Verbreitung falscher oder irreführender Nachrichten, die Zwietracht säen oder das Vertrauen der Öffentlichkeit in staatliche Institutionen untergraben, wird vom Ministerium für innere Sicherheit als potenzieller Terrorismus eingestuft. Wir schätzen Ihr Feedback.“

----

Sie wachen ruckartig auf und fummeln mit zitternden, verschwitzten Fingern an Ihrem Telefon herum. „Oh, Gott sei Dank, es war alles nur ein schrecklicher Traum!“ Sie sind nur eingenickt und können immer noch so viel Fleisch und Speck essen, wie Sie wollen. Es gibt nichts, worüber Sie sich Sorgen machen müssten ...

----

Aber nein, Sie lesen die Nachrichten und sehen mit Schrecken, dass US-Präsident Biden gerade eine „weitreichende“ Durchführungsverordnung veröffentlicht hat, die die US-Regierung anweist, sofort mit der umfassenden Regulierung von Kryptowährungen zu beginnen und gleichzeitig einen von der Federal Reserve ausgegebenen digitalen Dollar zu entwickeln. „Die Regierung räumt den Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen im Hinblick auf die potenziellen Design- und Einsatzoptionen eines digitalen Dollar höchste Dringlichkeit ein“, erklärt er in einer Zeile, die wahrscheinlich in einem gruseligen Flüsterton gesprochen wurde. Sie werden von einer schrecklichen Vorahnung heimgesucht …

... zumindest sollten Sie das, denn alles, was mit der digitalen Zentralbankwährung (Central Bank Digital Currency) zu tun hat, ist der Stoff, aus dem totalitäre Albträume sind.

Aber fangen wir mit den Grundlagen an: Was ist ein CBDC?

Nun, wie der Begriff schon sagt, handelt es sich um digitales Geld, das direkt von einer Zentralbank ausgegeben wird. Sie können davon ausgehen, dass Sie bereits jetzt eine „digitale Währung“ verwenden, da man nur noch selten physisches Bargeld nutzt und stattdessen alles mit einer Kreditkarte oder einer digitalen Zahlungs-App kaufen kann. Sie tätigen einen Spontankauf bei Amazon, und dann macht die Bank ihr Ding – mit den Einsen und den Nullen und so weiter – über das Internet und bumm: Zahlen werden zwischen Konten bewegt.

In Wirklichkeit ist der Prozess des Geldtransfers von A nach B jedoch weitaus komplizierter als das. Es handelt sich um ein Wirrwarr von Zahlungsabwicklern, Banken, die Bundesschulden halten, Finanzverrechnungsstellen und, wenn Ihr Geld Grenzen überschreitet, internationalen Kommunikations- und Austauschsystemen wie der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Da das Geld selbst in der Regel nicht bewegt wird, muss jedes Institut Risiken eingehen, um Ihre Transaktion auszuführen, indem es Zusagen annimmt, Überweisungen tätigt, den Geldeingang überprüft und so weiter. Daher werden natürlich viele Gebühren für diese Dienstleistungen erhoben.

Ein CBDC-System würde radikal einfacher sein. Ein Kunde eröffnet ein Konto direkt bei der „unabhängigen“ Zentralbank eines Währungsraums (sagen wir der EZB), und die Zentralbank emittiert (erschafft) digitales Geld (ob in Euro oder eEuro oder was auch immer) auf dieses Konto. Dadurch wird das Geld zu einer direkten Verbindlichkeit der EZB und nicht einer privaten Bank. Mithilfe digitaler Werkzeuge (zum Beispiel einer „BUND-Wallet“-App) kann der Kunde direkte Transaktionen zwischen EZB-Konten veranlassen. Das digitale Geld wird auf einem Konto gelöscht und auf einem anderen Konto praktisch sofort wieder angelegt. Weder Versprechen noch Vertrauen sind nötig. Jede Transaktion wird permanent in einem digitalen kryptographischen Hauptbuch in Echtzeit festgehalten. Ähnlich wie bei Bitcoin, aber im Gegensatz dazu maximal zentral verwaltet. Die EZB behält die vollständige Aufsicht und Kontrolle über die Schöpfung, Vernichtung und „Bewegung“ von Geld, unabhängig davon, wer es „hat“ oder wo es „ist“.

Oder wie es Agustin Carstens, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), auf einem Gipfeltreffen des Internationalen Währungsfonds im Jahr 2020 treffend formulierte: „Wir wissen nicht, wer heute einen 100-Dollar-Schein benutzt, und wir wissen nicht, wer heute einen 1.000-Peso-Schein benutzt. Der Hauptunterschied beim CBDC besteht darin, dass die Zentralbank die absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften hat, die die Verwendung dieses Ausdrucks der Zentralbankhaftung bestimmen, und wir werden auch die Technologie haben, um dies durchzusetzen – und das macht einen großen Unterschied.“

Außerdem gibt es in einem solchen zentralisierten System keine Notwendigkeit mehr für Mittelsmänner wie Banken oder Kreditkartenunternehmen. Die EZB und ihre magischen Münzen regeln alles. In einigen Planungsdokumenten für CBDCs ist die Rede davon, private Banken in ein „öffentlich-privates Partnerschaftssystem“ einzubeziehen. Aber das ist nur so, weil die Kunden die Banken so sehr lieben und weil die Banken gerne so lange wie möglich Gebühren für die Verwaltung der Kundengelder verlangen würden, auch wenn sie in Wirklichkeit nur noch völlig überflüssige Hüllen für die Software der Zentralbank sind.

Neben ihren vielen Annehmlichkeiten könnten die CBDCs auch den grenzüberschreitenden Geldverkehr erheblich vereinfachen. So etwas Komplexes wie SWIFT wäre nicht mehr nötig. Wenn Sie von Ihrem Büro in Dubai aus digitale eEuro auf Ihr Anlagekonto überweisen, wäre das so einfach wie der Erhalt des digitalen Segens der EZB. Der Umtausch von Dollar in Euro wäre dagegen etwas komplizierter, würde aber nur ein bereits bestehendes Abkommen zwischen der Federal Reserve und der EZB erfordern, um dies zu ermöglichen. Wenn eine der beiden Parteien nicht möchte, dass Sie Ihr Geld umtauschen, haben Sie natürlich Pech gehabt.

Da diese digitalen Münzen aus einem Digitalcode heraus geprägt werden, sind sie leicht „programmierbar“, um zu funktionieren oder nicht zu funktionieren, wie oder wann immer die Zentralbank es wünscht – ein kleines Detail, auf das wir später noch eingehen werden. Aber zunächst einmal: Wie sind wir überhaupt hierhergekommen? Bargeld funktioniert seit ein paar Tausend Jahren zumindest einigermaßen gut. Warum ist es für die EZB jetzt plötzlich eine Angelegenheit von „höchster Dringlichkeit“, eine technologische Revolution des Geldes voranzutreiben?

In Wahrheit hat die Entwicklung von Zentralbankgeld schon seit Jahren an Dynamik gewonnen, seit Bitcoin aufkam und zeigte, dass digitale Währungen jetzt machbar sind. Sobald sie sich durchgesetzt hatten, begannen die Zentralbanken, selbst zu untersuchen, wie sie am besten auf den Krypto-Zug aufspringen könnten.

In den letzten Jahren hat eine Zentralbank nach der anderen Berichte darüber veröffentlicht, wie dies aussehen könnte. In einem zusammenfassenden Bericht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hieß es kürzlich: „Das Interesse der Zentralbanken an CBDC hat als potenzielles Mittel zur Erreichung ihrer politischen Ziele zugenommen“, während es ihnen gleichzeitig ermöglicht, „sich im Gleichschritt mit der umfassenderen Digitalisierung des täglichen Lebens der Menschen weiterzuentwickeln“. Und: „Tiefgreifende, anhaltende Veränderungen im Finanzwesen, in der Technologie und in der Gesellschaft sowie die anhaltende Covid-19-Krise bieten einen zusätzlichen Anreiz“, dies jetzt zu tun, wo sich die Gelegenheit für eine Art Reset oder Ähnliches zu bieten scheint.

Und so haben acht der größten Zentralbanken (unter anderen die Federal Reserve, die Europäische Zentralbank, die Bank of England, die Bank of Japan und die Bank of Canada) beschlossen, mit Unterstützung der BIZ ein vorläufiges Konsortium zu bilden, um „Interoperabilität und grenzüberschreitende Transaktionen zwischen ihren nationalen Zentralverwahrern“ zu ermöglichen, während sie die Entwicklung vorantreiben.

In ihren öffentlichen Berichten führen diese Zentralbanken in der Regel alle die gleichen Gründe an, warum die Einführung eines CBDC von Vorteil wäre. In einem Bericht der Federal Reserve vom Januar 2022 wird ein CBDC beispielsweise als Möglichkeit dargestellt, „schnellere und billigere Zahlungen zu unterstützen“ und „der breiten Öffentlichkeit einen Zugang zu digitalem Geld zu bieten, das frei von Kreditrisiken ist“. Vorzugsweise wird argumentiert, dass „die Förderung der finanziellen Eingliederung – insbesondere für wirtschaftlich schwache Haushalte und Gemeinschaften – eine hohe Priorität für die Federal Reserve ist“.

Präsident Bidens Durchführungsverordnung ruft auch dazu auf, „den gleichberechtigten Zugang zu sicheren und erschwinglichen Finanzdienstleistungen zu fördern, indem sie den kritischen Bedarf an sicheren, erschwinglichen und zugänglichen Finanzdienstleistungen als ein nationales Interesse der USA bekräftigt, das unsere Herangehensweise an die Innovation digitaler Vermögenswerte einschließlich des Risikos ungleicher Auswirkungen bestimmen muss.“ Und die EZB geht davon aus, dass ein digitaler Euro nicht nur „die Auswahl, den Wettbewerb und die Zugänglichkeit im Hinblick auf digitale Zahlungen erhöhen und die finanzielle Eingliederung fördern“ könnte, sondern auch „eine Option zur Verringerung der Gesamtkosten und des ökologischen Fußabdrucks der Geld- und Zahlungssysteme darstellt“. Die Bank of Canada ist überzeugt, dass eine „CBDC in Zukunft notwendig sein könnte, um eine wettbewerbsfähige digitale Wirtschaft zu gewährleisten“ und auch „Marktversagen“ in sozialen und wirtschaftlichen Fragen zu beheben. „Unter welchen Bedingungen würde eine Zentralbank die Ausgabe einer digitalen Währung für notwendig erachten?“, fragt die Bank rhetorisch. Nun, „die Antwort auf die Frage ist ziemlich trivial: Wenn eine Zentralbank erwartet, dass eine CBDC den Wohlstand erhöht, dann sollte sie eine ausgeben.“ Ah, so einfach!

Das hört sich ja alles sympathisch an, aber trotzdem: Warum die neue Dringlichkeit? Schließlich ist es noch nicht allzu lange her, dass der Fed-Vorsitzende Jerome Powell sagte, dass es in Bezug auf CBDCs „wichtiger sei, es richtigzumachen, als der Erste zu sein“, angesichts der „potenziellen Risiken“ und „wichtigen Kompromisse, die sorgfältig durchdacht werden müssen“.

Nun, glücklicherweise kann man sich immer darauf verlassen, dass die Amerikaner den leisen Teil laut aussprechen: „Die Vereinigten Staaten ziehen erhebliche wirtschaftliche und sicherheitspolitische Vorteile aus der zentralen Rolle, die der US-Dollar und die Finanzinstitute und -märkte der Vereinigten Staaten im globalen Finanzsystem spielen“, heißt es in Bidens neuer Durchführungsverordnung. Daher „haben die Vereinigten Staaten ein Interesse daran, bei der verantwortungsvollen Entwicklung und Gestaltung von digitalen Vermögenswerten und der Technologie, die neue Formen des Zahlungsverkehrs und der Kapitalflüsse im internationalen Finanzsystem untermauert, an vorderster Front zu stehen“.

Oder wie Brian Deese, ehemaliger Global Head of Sustainable Investing bei BlackRock und jetzt Direktor des U.S. National Economic Council, es noch direkter ausdrückte: „Der in der Exekutiv-Anordnung skizzierte Ansatz wird die Führungsrolle der USA im globalen Finanzsystem stärken und die langfristige Wirksamkeit wichtiger nationaler Sicherheitsinstrumente wie Sanktionen und Anti-Geldwäsche-Regelungen sicherstellen.“

Ach ja, richtig! Es hat sich nämlich herausgestellt, dass es die Chinesen sind, die bei der Entwicklung eines CBDC (des digitalen Yuan) Pionierarbeit geleistet und sogar damit begonnen haben, ihn in begrenztem Umfang in Umlauf zu bringen und seine grenzüberschreitende Funktionalität zu testen.

Derzeit bedeutet die überwältigende Verwendung des Dollars bei denjenigen, die weltweite Handelsgeschäfte abwickeln, dass die Vereinigten Staaten eine Menge Einfluss haben, um Banken oder das gesamte SWIFT-Netzwerk unter Druck zu setzen, damit sie keine Geschäfte mit jemandem machen, mit dem sie keine Geschäfte machen sollen – das heißt, sie können Sanktionen verhängen. Gäbe es jedoch eine einfachere, schnellere, weniger von den Yankees zu kontrollierende Alternative, etwas, das Geld über Grenzen hinwegbewegen und sofort zum Nulltarif umgetauscht werden könnte wie zum Beispiel ein digitaler Yuan, dann könnten einige Menschen auf der ganzen Welt versucht sein, diesen anstelle des Dollars zu verwenden – tatsächlich könnten viele mit der Zeit feststellen, dass sie den Dollar überhaupt nicht mehr brauchen.

Langfristig scheint nur die Entwicklung einer ähnlich schnellen, bequemen, konvertierbaren, weitverbreiteten und leicht zu kontrollierenden digitalen Architektur dem Westen die Möglichkeit zu geben, seine kollektive Dominanz über die globalen Finanzströme aufrechtzuerhalten und die Feinde Amerikas und seiner Verbündeten daran zu hindern, dem langen Arm des Sanktionssystems der angeblich liberalen internationalen Ordnung zu entkommen.

Und mit Feinden meine ich natürlich die Russen. Es ist also wirklich schwer, zu erkennen, wer gegen CBDCs sein könnte; ich meine, sind Sie pro Russland oder so?

Sobald die Amerikaner ihre patriotische Pflicht erfüllen und einen FedCoin einführen, um Putin zu stoppen, wird es einige andere potenzielle Wege geben, auf denen die Federal Reserve ihre Wünsche durchsetzen will. Sie könnte versucht sein, die Digitalmünze der Macht bei sich zu Hause einzusetzen. Die einzigartige „Programmierbarkeit“ von CBDCs eröffnet eine riesige Bandbreite an faszinierenden Möglichkeiten, die Sie und ich, und vielleicht sogar die Zentralbanken, noch nicht ganz durchdacht haben.

Als bekannt wurde, dass die People´s Bank of China „Verfallsdaten getestet hat, um die Nutzer zu ermutigen, das Geld schnell auszugeben, wenn die Wirtschaft eine Starthilfe braucht“, spuckten westliche Geldpolitiker – die jahrelang versucht hatten, die Menschen mit Negativzinsen vom Sparen abzuhalten – wahrscheinlich Milchgetränke mit Kaffeegeschmack über ihre Bildschirme. Aber das ist immer noch ziemlich kreatives Denken auf Durchschnittsniveau.

Wir könnten natürlich bei jeder Transaktion oder jedem Gehaltsscheck direkt und in Echtzeit Steuern und Gebühren von jedem Konto abziehen, wenn wir das wollten. Und es gäbe auch keine Steuerhinterziehung mehr, da wir eine vollständige Aufzeichnung über jede Transaktion eines jeden Menschen hätten.

Und verabschiede dich von nicht staatlicher Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Finanzkriminalität im Allgemeinen. Mit einem CBDC sind alle Transaktionen saubere und transparente Transaktionen.

Wir könnten sogar in Echtzeit Bußgelder erheben, sofern wir bis dahin das Internet der Dinge angeschlossen haben – Geschwindigkeitsübertretungen und Überholmanöver werden dann zu den Geißeln einer unzivilisierten Vergangenheit!

Wenn wir großzügiger wären, bräuchten wir auch keine Stimulusschecks mehr zu verschicken, da das Geld direkt auf Konten eingezahlt werden könnte. Das Gleiche gilt für die Sozialhilfe oder das angeblich bedingungslose Grundeinkommen – wie praktisch für die kleinen Leute!

Aber warum nicht noch weitergehen: Wie wäre es mit gezielten Mikrofinanzierungszuschüssen, die direkt auf die Konten derjenigen Menschen und Unternehmen eingezahlt werden, die es besonders verdient haben? Wir brauchen nicht auf jährliche Steuergutschriften und Schlupflöcher zu warten, denn diese sind inzwischen veraltet.

Google und Yelp kennzeichnen bereits, welche Unternehmen in Besitz von Schwarzen oder LGBTQ-freundlich sind und welche nicht, vermutlich, damit die Öffentlichkeit ihre Werbekunden bevorzugen kann – warum also nicht gelegentlich einen kleinen Schubs geben? Oder wir könnten auch in die andere Richtung gehen und den Preis aller Güter anhand der Identität des Käufers anpassen.

Ein CBDC könnte die Beseitigung jeglicher Art von systemischen Ungleichheiten sehr viel vereinfachen, und zwar mit marktfreundlichen Mitteln. Und wie die Federal Reserve Bank of San Francisco uns daran erinnert hat, ist es schließlich nicht genug, „rassenneutral“ zu sein, wenn es um Geld- und Finanzpolitik geht. Die Zentralbank könnte im Allgemeinen wirklich mehr (Schlimmes) tun: Diskriminierende Praktiken durch Banken würden sicherlich der Vergangenheit angehören; es sei denn natürlich, wir wollten ein wenig Diskriminierung betreiben, um die Dinge vielleicht etwas gerechter zu machen, was wir in diesem Fall ganz einfach tun könnten.

Die Abschaffung von Gefängnissen hat sich als schwierig erwiesen. Aber ein CBDC könnte helfen: Man muss nur den Verwendungsort, an dem das Geld von der Zielperson ausgegeben werden kann, eingrenzen, da sonst das Geld von allein verschwindet – der Hausarrest hätte nie einen besseren Anreiz gehabt! Dies würde auch hervorragend funktionieren, wenn wir Menschen aus anderen Gründen in ihren Wohnungen festhalten wollten.

Sollten die Menschen dazu angehalten werden, die Lebensmittel zu essen, von denen wir glauben, dass sie für sie am besten seien? CBDCs können das tun. Sollen die Menschen dazu gebracht werden, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern? Auch dabei können CBDCs helfen.

Aber warum nur auf Einzelpersonen konzentrieren? Warum sollte man Unternehmen und Investoren, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele (ESG) virtuos erfüllen, nicht eine Vorzugsfinanzierung gewähren? Dies kann fein abgestuft werden, je nachdem, wie gut sie die Standards einhalten.

Und wir könnten dazu beitragen, dass sich die Verbraucher von Organisationen und Unternehmen fernhalten, die ebenfalls unerwünscht sind. Warum nicht zusätzliche Gebühren für Transaktionen mit „riskanten“ Unternehmen oder Wohltätigkeitsorganisationen erheben, die eine niedrige ESG-Bewertung haben? Oder die Transaktionsgeschwindigkeit verlangsamen, um eine bessere „Überprüfung“ zu ermöglichen. Natürlich nur als Anstoß; die Menschen hätten „natürlich“ immer noch die freie Wahl.

Warum sollte man nicht umfassende Kreditwürdigkeitsprüfungen auf der Grundlage des Verhaltens und der Anzahl der Verbindungen zu gefährlichen, riskanten Personen und Organisationen erstellen? Das ist nur logisch der nächste Schritt.

Sollte es jedoch jemals wirklich notwendig sein, zum Beispiel, wenn Sie zu oft hintereinander hupen, könnten wir den gefährlichsten Einzelpersonen oder Organisationen einfach per Knopfdruck ihre digitalen Vermögenswerte vorübergehend löschen oder ihre Konten einfrieren lassen, um sie aus dem kommerziellen System auszuschließen und die Bedrohung, die sie für „unsere Demokratie“ darstellen, erheblich zu mindern – ganz ohne Notstandsbefugnisse, um die zwischengeschalteten Finanzinstitute zur Zusammenarbeit zu zwingen!

Aber das ist nur ein Anfang. Den innovativen Möglichkeiten sind wahrscheinlich keine Grenzen gesetzt.

Zugegeben, so viele Eingriffe könnten selbst für ein stark vergrößertes EZB-Personal ziemlich komplex werden, aber eines Tages könnten wir vielleicht die gesamte Wirtschaft in die Blackbox eines KI-Supercomputers stecken und ihn alles bis ins kleinste Detail für uns verwalten lassen, indem er die Preisdaten perfekt überwacht, um politische Anpassungen in Echtzeit vorzunehmen. Werden wir in der Lage sein, alles zu verstehen, was geschieht oder wie der Algorithmus Urteile fällt? Nein, aber wen interessiert das schon – genießen Sie nicht bereits TikTok? Gelobt sei der Geist der EZB, denn er wird großzügig und allwissend sein!

Verzeihung, ich habe mich ein wenig von dem bürokratischen Nervenkitzel mitreißen lassen, wenn ich mir vorstelle, dass jede verbleibende mildernde Schranke zwischen dem Privatmann und dem allwissenden, alles kontrollierenden Staat in ein warmes, patriotisches Plasma perfekter Effizienz und sozialer Harmonie zerfällt.

Es ist nur so, dass die CBDCs das Potenzial haben, der feuchte Traum eines technokratischen Zentralplaners zu sein. Und angesichts der politischen Zusammensetzung der Federal Reserve oder der EZB scheint die Richtung, in die dieser Traum gehen wird, bereits ziemlich festzustehen.

In den Vereinigten Staaten gibt es kein verfassungsmäßiges Recht, das die Freiheit von Eigentumstransaktionen garantiert. Das ist sehr praktisch, um all die anderen lästigen Rechte zu umgehen, wenn ihre Träger dem Allgemeinwohl im Wege stehen. Freiheit der Rede? Sicher, aber das nützt nicht viel, wenn niemand die Bücher dieser Hetzer kaufen kann und sie keine Tinte kaufen können, geschweige denn Webhosting-Dienste. Versammlungsfreiheit? Sicher, aber nur, wenn Sie bereit sind, zu Fuß zu gehen! Es spricht eigentlich nichts dagegen, dass die US-Notenbank darauf hinarbeitet, „dass die Vertrauenswürdigen überall unter dem Himmel umherwandern können, während es den Diskreditierten schwer gemacht wird, auch nur einen einzigen Schritt zu tun.“

Tatsächlich könnte die Einführung eines CBDC die größte Ausweitung der totalitären Macht in der Geschichte der Menschheit bedeuten. Noch nie gab es ein Regime, das einen so allmächtigen Einblick in und eine solche Kontrolle über jede Transaktion seines Volkes hatte, wie es die CBDCs bald möglich machen könnten. Kein Xerxes, kein Caligula, kein Stalin, kein Kim Jong-un hat jemals eine solche Macht gehabt. Und doch ist es das, was bald im Namen von Bequemlichkeit, sozialer Gerechtigkeit und Patriotismus in unsere Gesellschaften eingeschmuggelt werden wird.

Jetzt, wo ich darüber nachdenke, sollten wir vielleicht einfach auf CBDCs verzichten.

In eigener Sache (Ergänzung von Joseph von Arx)

Es steht an jeder Ecke: EZB verrecke!

Nutzen Sie, wo Sie nur können, Bargeld, Edelmetalle, Naturalien, seriöse Kryptowährungen wie Bitcoin und Monero und verbreiten Sie Informationen über den kommenden Angriff des Staates auf das Vermögen jedes Einzelnen.

In manchen Ländern ist diese Thematik schon in den Hauptstrom vorgedrungen. So ist zum Beispiel in meiner geliebten Schweiz bereits eine Initiative mit dem Aktionsnamen „Bargeld ist Freiheit“ zur Wahl bereit. Eine zweite unterstützende Initiative „Ich zahle bar“ wurde ebenfalls lanciert. Wenn Sie Freunde mit Schweizer Pass haben, sprechen Sie diese doch bitte auf diese Abstimmung an. Denn es gilt weiterhin: Freies Geld für eine freie Welt.