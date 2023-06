Das etwas andere Hotel Zehn Gründe, Bitcoin zu akzeptieren

02. Juni 2023

Erfahrungen eines innovativen Unternehmers

von Marc Guilliard

Bildquelle: Marc Guilliard Überzeugt von seinem Konzept: Hotelier Marc Guilliard

Als das erste Bitcoin-Hotel der Welt haben wir im Hotel Princess in Plochingen täglich Erfahrungen mit der Verwendung von Bitcoin als Zahlungsmittel gemacht. Diese Erfahrungen möchten wir gerne mit Ihnen, verehrte Leser von eigentümlich frei, teilen – in zehn Argumenten dafür, dass auch andere Unternehmen Bitcoin akzeptieren sollten.

Erstens: Keine Intermediäre oder Zahlungsanbieter und keine Drittanbietergebühren

Einer der größten Vorteile von Bitcoin für Unternehmen ist, dass keine Intermediäre oder Zahlungsanbieter benötigt werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Zahlungsmethoden wie Kreditkarten oder Paypal, bei denen Unternehmen oft hohe Gebühren an Zahlungsanbieter zahlen müssen, ermöglicht Bitcoin direkte Transaktionen zwischen den Parteien ohne Zwischenhändler. Dadurch können Unternehmen Kosten senken und ihre Gewinnmargen verbessern. Viele Kunden sind sich nicht bewusst, dass Unternehmen diese Kosten auf Produkte aufschlagen. Wenn Transaktionsgebühren entfallen, können auch tendenziell die Produktpreise günstiger sein.

Zweitens: Sofortige Abwicklung

Eine weitere wichtige Eigenschaft von Bitcoin als Zahlungsmittel ist die sofortige Abwicklung von Transaktionen. Im Gegensatz zu traditionellen Zahlungsmethoden, bei denen es oft mehrere Tage dauern kann, bis eine Zahlung abgewickelt ist, ermöglicht es Bitcoin Unternehmen, Zahlungen in Echtzeit zu erhalten. Das erleichtert den Cashflow und ermöglicht, schneller auf Zahlungen zuzugreifen und somit die Liquidität zu verbessern.

Drittens: Lightning

Oftmals wird Bitcoin dennoch kritisiert, dass es langsam und teuer sei. Das mag für sogenannte On-Chain-Transaktionen stimmen. Mittlerweile ist es jedoch möglich, über einen zweiten Layer Transaktionen mit nahezu null Transaktionsgebühren und fast in Echtzeit zu tätigen – und das über die ganze Welt verteilt. Technische Details lassen wir für den Moment außen vor.

Viertens: Mehr Direktbuchungen und Unabhängigkeit von Buchungsplattformen

Als Hotel möchten wir vor allem Direktbuchungen generieren, da Buchungsplattformen oder Vermittler hohe Gebühren verlangen. Wenn Gäste mit Bitcoin bezahlen wollen, ist dies nur direkt über die Homepage des Hotels möglich, was mehr Direktbuchungen generieren kann. Die Kostenersparnis kann an den Kunden weitergegeben werden, zum Beispiel in Form eines Bitcoin-Inflationsrabatts, basierend auf der aktuellen Inflationsrate (derzeit acht Prozent Ersparnis bei BTC-Zahlung).

Fünftens: Bessere Bewertungen

Die Akzeptanz von Bitcoin als Zahlungsmittel kann auch das Google-Ranking verbessern. Bitcoin-Nutzer teilen gerne ihre Erfahrungen in sozialen Medien oder schreiben Referenzen, was zu einer höheren Bewertung in den Google-Rankings führen kann. Bei uns hat die Akzeptanz von Bitcoin als Zahlungsmittel zu einem Anstieg unserer Bewertung von 4,2 auf 4,4 geführt.

Sechstens: Bitcoin zieht Talente und Innovationen an

Bitcoin ist eine aufstrebende Technologie, die viele Menschen begeistert. Unternehmen, die Bitcoin akzeptieren, können als innovativ und modern wahrgenommen werden, was dazu beitragen kann, talentierte Mitarbeiter anzuziehen, die in einem innovativen und fortschrittlichen Unternehmen arbeiten möchten. Dies kann auch die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt verbessern. Heutzutage ist Geld für viele Menschen nicht mehr der einzige Anreiz, arbeiten zu gehen. Gute Arbeitsbedingungen sowie ein Unternehmen, mit dem man sich identifizieren kann, sowie ein ausgewogener Lebensstil sind oft wichtiger als nur das Gehalt. Vor allem, wenn dieses in einer zentralisierten Währung bezahlt wird, die ständig von Inflation betroffen und nicht zensurresistent ist. Da kann dann auch motivierend sein, an einem Projekt zu arbeiten, das größer ist als man selbst; in diesem Fall die Technologie Bitcoin.

In der Gastronomie herrscht aktuell ein massiver Personalmangel, und dennoch bewerben sich fast täglich Menschen bei uns, da wir Werte vertreten, mit denen sich viele identifizieren möchten. Unternehmen müssen heutzutage hohe Kosten für die Mitarbeitersuche ausgeben, die wir sparen können – „Bitcoin fixes this“.

Siebtens: Neues Kundenspektrum

Durch die Akzeptanz von Bitcoin als Zahlungsmittel können Unternehmen ein neues Kundenspektrum ansprechen. Bitcoin wird von einer wachsenden Zahl von Nutzern weltweit verwendet, darunter gerade auch technikaffine und zahlungsbereite Kunden. Indem Unternehmen Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren, können sie potenziell neue Kunden gewinnen und ihre Umsätze steigern. Wir sind ein voll digitalisiertes Hotel und wollen vor allem digitalaffine Hotelgäste akquirieren. Für dieses Zielpublikum eignet sich Bitcoin perfekt.

Achtens: Bitcoin ist gutes Marketing (der „El Salvador Effekt“)

In El Salvador ist Bitcoin offizielles Zahlungsmittel und viele Menschen reisen dorthin, um Bitcoin zu nutzen und auszuprobieren. Dadurch sind die Tourismuszahlen und das Bruttoinlandsprodukt im Land gestiegen. Bitcoin weckt großes Interesse. Nicht nur in Bezug auf El Salvador, sondern auch über unser Hotel erschienen mittlerweile zahlreiche Zeitungsartikel, Blogbeiträge, Social-Media-Posts, Podcasts, Videos und sogar ein TV-Beitrag. Früher mussten wir für Marketing bezahlen, heute übernimmt das die Relevanz der Bitcoin-Community. Wir haben mittlerweile eine eigene Abteilung, die nur für Presseanfragen zuständig ist.

Neuntens: Weniger Stornierungen und Retouren

Bitcoin-Nutzer sprechen oft von dem Konzept der Zeitpräferenz. Da Bitcoin ein Spar-Tool ist, das nicht inflationiert und auf 21 Millionen begrenzt ist, sind wir nicht mehr getrieben, unser Geld möglichst schnell auszugeben, um uns vor Geldentwertung zu schützen. Deshalb sind Bitcoin-Nutzer oft bewusster in ihrem Konsum und haben eine niedrigere Zeitpräferenz. Dies führt dazu, dass sich Menschen auch bewusster machen, was sie kaufen. Und das führt zum Beispiel zu weniger Stornierungen bei Bitcoin-Zahlungen im Vergleich zu Fiat-Zahlungen. Onlineshops wie Shopinbit oder Copiaro können dies anhand ihrer ebenfalls niedrigeren Retouren-Rate bestätigen.

Zehntens: „First Mover Advantage“

Indem man sich frühzeitig mit der Technologie Bitcoin beschäftigt, kann man einen massiven Wissensvorsprung aufbauen. Wir sind davon überzeugt, dass Bitcoin nicht verschwinden wird und sich früher oder später jedes Unternehmen mehr oder weniger damit auseinandersetzen muss.

Wissen Sie, wer der zweite Mensch auf dem Mond war? Vermutlich nicht. Genauso wird das zweite Bitcoin-Hotel der Welt wohl nicht so markant sein wie das erste. Der First Mover brennt sich immer in die Gehirnzellen der Menschen ein und wird von diesen als etwas Besonderes wahrgenommen. Also haben Sie Mut, Pionierarbeit zu leisten! Es lohnt sich.

Quintessenz

Alle hier genannten Argumente sind natürlich gefärbt von unserer eigenen Erfahrung und müssen sich nicht zwangsläufig bei anderen Unternehmen widerspiegeln. Natürlich ist nicht alles nur positiv, es gibt durchaus auch Hürden bei der Akzeptanz von Bitcoin.

Ein gewisses Grundwissen ist unerlässlich. Man muss sich mit der Technologie beschäftigen und lernen (Verwahrung, Transaktionen senden und empfangen und so weiter). Das eigene Node-Management kann durchaus schwierig sein, vor allem für Neulinge. Dafür gibt es BTC-Payment-Provider wie Lipa oder Opennode, die dabei helfen, Bitcoin im Unternehmen zu akzeptieren. Außerdem gibt es viele Menschen in der stark wachsenden Community, die sehr hilfsbereit sind.

Wenn Sie auch einmal Bitcoin-Zahlungen ausprobieren möchten, freuen wir uns über Ihren Besuch im Number one Bitcoin Hotel / Hotel Princess Plochingen. Darüber hinaus gibt es bei uns viele weitere Dinge rund um das Thema Bitcoin zu entdecken, wie zum Beispiel eine Satoshi-Bar, Bitcoin-Events, Bitcoin-Themenzimmer, einen Bitcoin-Automaten und so manches mehr.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 26. Mai erscheinenden Juni-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 233.