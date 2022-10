Der Einkommensinvestor Innovative Industrial Properties

03. Oktober 2022

Auf Achterbahnfahrt mit einem Schaufelverkäufer

von Luis Pazos

Artikel aus ef 226, Oktober 2022.

Dass Minoritäten in demokratisch verfassten Gemeinwesen der Mehrheit ihren Willen aufzwingen können, ist beileibe kein zeitgenössisches Phänomen. Der Finanzmathematiker Nassim Taleb führt dies in seinem Buch „Skin in the Game“ auf asymmetrische, sich selbst durchsetzende (Minderheiten-) Regeln zurück, die dazu führen, dass „der Intoleranteste gewinnt“. Bisweilen mit fatalen Folgen, die den ursprünglichen Zweck in toto konterkarieren. Das wohl bekannteste Beispiel hierfür ist die Prohibition in den Vereinigten Staaten zwischen 1920 und 1933.

Getrieben von einer puritanischen Minderheit im Land und getragen von der Absicht, den seinerzeit grassierenden Alkoholmissbrauch zu unterbinden, wurde mit dem 18. Zusatzartikel und dem darauf fußenden National Prohibition Act ein Gesetzeswerk erlassen, das ausnahmslos alle Ziele verfehlen sollte und dessen Neben- und Spätfolgen bis in die Gegenwart jährlich Abertausende von Menschenleben kostet:

Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert.

Nach Angaben des Bielefelder Historikers Thomas Welskopp schlugen alleine die direkten Kosten für das selbst erklärte „noble Experiment“ mit 19 Milliarden US-Dollar und damit annähernd dem doppelten Betrag zu Buche, den die USA die Beteiligung am Ersten Weltkrieg gekostet hatte. Weitaus höher sind die indirekten Kosten zu veranschlagen. Schwarzmärkte führen zu steigenden Preisen bei abnehmender Qualität. Gepanschter Alkohol kostete Tausende von Amerikaner das Leben und Zehntausende die Gesundheit, die gigantischen Margen erwiesen sich als das vermutlich größte Mafiaförderprogramm aller Zeiten.

Institutionell entfaltete der Ratscheneffekt nach dem Ende der Prohibition seine Wirkung, denn selbstverständlich bedurfte das Ministerium für Prohibition nebst nachgelagerten Behörden eines neuen Betätigungsfeldes. Sie fanden es in den bis heute kriminalisierten Drogen, deren gleichnamiger Krieg allein in Mexiko zwischen 2006 und 2020 circa 300.000 Tote und über 70.000 Vermisste forderte; in Summe mehr, als Bochum Einwohner hat. Zumindest in einem Segment kam es in den vergangenen Jahren jenseits des Atlantiks aber zu partiellen Entkriminalisierungen. Mittlerweile sind in 38 Bundesstaaten der Anbau, die Verarbeitung und der Verkauf von Cannabisprodukten zu medizinischen Zwecken erlaubt, in 19 Bundesstaaten auch zum sonstigen „Gebrauch für Erwachsene“. Die damit verbundene Goldgräberstimmung, in Kombination mit dem Damoklesschwert des unberechenbaren Regulierers, führte zu kryptoähnlichen Kurskapriolen, sodass die Branche aktuell eines der volatilsten Börsensegmente überhaupt repräsentieren dürfte.

Wie bei jedem Goldrausch lohnt der Blick auf die sogenannten Schaufelverkäufer. Ein solcher ist Innovative Industrial Properties, mit einer Marktkapitalisierung von 2,7 Milliarden US-Dollar ein Schwergewicht der Branche. Das Unternehmen besitzt bundesweit mehr als 60 Farmen, bestehend aus für den Cannabis-Anbau optimierten Gewächshäusern. Die Größe der Anlagen schwankt zwischen mehreren Tausend und zehntausend Quadratmetern, vermietet sind sie komplett an Produktionsbetriebe. Aus diesem Grund kann Innovative Industrial Properties als Real Estate Investment Trust (REIT) und damit körperschaftssteuerfreies Immobilienunternehmen firmieren.

Aktuell watet der Cannabis-Sektor mal wieder knietief im Blut eines ein Jahr währenden Kursmassakers. Dem konnte sich auch Innovative Industrial Properties nicht entziehen, der Anteilspreis notiert zwei Drittel unter dem Allzeithoch. Betriebswirtschaftlich erweist sich das Unternehmen jedoch als Fels in der Brandung. Gewinn und Cashflow sind deutlich positiv, Letzterer sogar durchgehend seit dem Börsengang im Jahr 2016. In der Bilanz stehen den 2,1 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten gerade einmal 300 Millionen US-Dollar langfristige Schulden gegenüber.

Zuletzt wurde die Quartalsdividende sogar erneut erhöht, die Ausschüttungsrendite beläuft sich nun auf 5,3 Prozent pro Jahr. Handelbar ist die Aktie über das Kürzel IIPR an der NYSE, die ISIN lautet US45781V1017. Alternativ kann der Titel auch an deutschen Börsenplätze über die Wertpapierkennnummer A2DGXH geordert werden.

