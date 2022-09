24. September 2022

.

Die AfD hat ihr Verhältnis zu ihrem politischen Vorfeld noch nicht geklärt. Während einige ihrer Funktionäre den Gedanken einer Mosaik-Rechten verinnerlicht haben, tun andere das politische Vorfeld der AfD als ,,Szene’’ ab und gehen auf Distanz: Um dem Mainstream zu gefallen, sind sie mehr mit dem Kampf gegen rechts als mit dem politischen Gegner beschäftigt. Ein Fehler, findet Benedikt Kaiser. Die AfD müsse durch Neujustierung ihres Verhältnisses zu ihrem politischen Vorfeld mit diesem ein rechtes Mosaik formen, um sich gegen den politischen Gegner behaupten und eigene Positionen effektiver in die Gesellschaft tragen zu können. Linke und Grüne tun das und wissen die Kulturhegemonie längst auf ihrer Seite. Aufgabe der AfD ist es, eine Gegenhegemonie aufzubauen. Dafür muss sie von Linken lernen und einige ihrer Strategien adaptieren. Etwa: Ausbildung künftiger Funktionäre und organischer Politiker, politische Grundsatzbildung, Verzahnung und Vernetzung mit dem Vorfeld und Aufbau und Ausbau eigener Strukturen. So entsteht eigene Stärke und ein Selbstbewusstsein, mit dem man nicht, wie teils der Fall, einen politisch instrumentalisierten Verfassungsschutz zum Maßstab eigener Entscheidungen erklärt. Das Vorfeld der AfD könnte im Sinne der Partei noch stärker auf sie einwirken: Denn durch den Druck, den es im eigenen Milieu erzeugt, behindert es eine programmatisch-strategische Entkernung der Partei, schwächt so Oligarchisierungstendenzen, treibt den Preis für Assimilation mit der Herrschaft als Lohn für den Verzicht auf Opposition hoch und bietet der AfD in Zeiten, in denen stärkere Geschütze gegen sie aufgefahren werden, Schutz. Benedikt Kaiser schaut gerne über den eigenen Tellerrand. Er kennt die politische Linke, hat die Mechanismen ihres Erfolgs studiert und leitet daraus kluge Handlungsempfehlungen für die AfD ab: Linke Parteien und Vorfeldstrukturen spielen sich die Bälle zu und verzeichnen so politische Geländegewinne. Die AfD wäre gut beraten, dasselbe zu tun.

