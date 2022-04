Der Einkommensinvestor F&C Investment Trust

30. April 2022

Der älteste Investmentfonds der Welt

von Luis Pazos

Artikel aus ef 222, Mai 2022.

Zu einer der skurrilsten Episoden der Militärannalen dürfte der Sieg einer Kavallerieeinheit über einen Flottenverband zählen. Ereignet hat sich diese beispiellose Operation im Jahr 1795 in der Meerenge vor Den Helder. Hier umstellten in der Nacht zum 23. Januar französische Husaren die niederländische Flotte und zwangen sie wenige Tage später zur kampflosen Übergabe. Die statische Gefechtsführung war den ungewöhnlich tiefen Temperaturen geschuldet. Sowohl das IJssel- als auch weite Teile des Wattenmeeres waren vollkommen zugefroren, die dicke Eisschicht widersetzte sich den Sprengversuchen der festgesetzten Niederländer ebenso wie den Hufen der französischen Reittiere.

Die an sich unspektakuläre historische Fußnote markierte symbolträchtig das Ende der knapp 200 Jahre währenden niederländischen Dominanz zur See. Dem Abschütteln der „buntscheckigen Feudalbande“ und Übergang zur kapitalistischen Bürgergesellschaft im späten 16. Jahrhundert folgte ein beispielloser Aufschwung der Finanz- wie Realwirtschaft. In dessen Windschatten stellten die Niederlande etwa die Hälfte der weltweiten Schifffahrtskapazitäten, errichteten rund um die Welt Handelsposten, dominierten den Gewürzhandel und brachten Künstler wie Wissenschaftler vom Rang eines Rembrandts, Vermeers und Spinozas hervor. Bereits 1602 gab mit der Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) die erste moderne Aktiengesellschaft ihr Börsendebüt und legte den Grundstein für das niederländische Kolonialreich. Parallel dazu stieg Amsterdam zum größten und innovativsten Finanzzentrum der Welt auf. Ein gewiefter Holländer namens Abraham van Ketwich war es dann auch, der 1774 den ersten Investmentfonds auflegte; Näheres hierzu in dieser Kolumne in ef 188.

Das Erbe der Niederländer sowohl zur See als auch an den Finanzmärkten erfocht letztlich aber nicht Frankreich, sondern England. So wurde denn auch die London Stock Exchange (LSE) alsbald von einem Kolonialisierungs- und Technologieboom erfasst, der den gigantischen Kapitalbedarf der Seeschifffahrt als auch den industriellen Einsatz der Dampfmaschine zu stillen half. Ihren Teil dazu steuerte die aufstrebende Mittelschicht bei, die auch jenseits des Ärmelkanals mehr und mehr die Vorzüge von Investmentfonds zu schätzen wusste. Um die ungebrochene Kaufwilligkeit des Publikums zu befriedigen, verfielen findige Fondsemittenten schließlich auf die Idee, die Risikodiversifikation von Investmentfonds mit der Handelbarkeit von Aktien zu kombinieren. Im Jahr 1868 wurde mit dem Foreign & Colonial Government Trust der erste Investmentfonds direkt über die Börse handelbar gemacht. Namensprägend war der seinerzeit durchaus typische Anlageschwerpunkt, investiert wurde vor allem im Schwellenland Nummer eins, in den USA.

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Tatsächlich kann der unter der modernisierten wie traditionswahrenden Bezeichnung F&C Investment Trust und dem Börsenkürzel FCIT an der LSE gehandelte Fonds auf eine ungebrochene 154-jährige Geschichte zurückblicken. Das verwaltete Vermögen umfasst aktuell etwa 5,4 Milliarden Pfund, das Portfolio über 400 Aktien aus 35 Ländern, von denen etwa die Hälfte in den USA domiziliert ist. Ausgeschüttet wird viermal im Jahr, wobei die seit Jahren konstant steigende Dividende auf relativ niedrigem Niveau erfolgt – die aktuelle Dividendenrendite beträgt etwa 1,5 Prozent pro Jahr.

Dafür hat sich allerdings der Preis des Papiers in den letzten 37 Jahren – ältere Daten standen ad hoc nicht zur Verfügung – mehr als verfünfzigfacht. Die annualisierte Kursrendite betrug über den betrachteten Zeitraum mehr als elf Prozent pro Jahr. Dazu beigetragen hat sicherlich auch die vorteilhafte Gebührenstruktur. Der von der Bank of Montreal (BMO) verwaltete Fonds begnügt sich mit einer Gesamtkostenquote von weniger als 0,5 Prozent pro Jahr. Aktuell ist das Papier mit einem Abschlag zum inneren Wert von knapp zehn Prozent zu haben.

Der F&C Investment Trust ist nicht nur der älteste handelbare Fonds der Welt, durch die Börsennotiz begründete er auch die Anlageklasse des Closed-end Funds (CEF), die heute vor allem im ehemaligen britischen Kolonialreich weit verbreitet ist, in Kontinentaleuropa jedoch ein Schattendasein führt. Um dieses in ein wenig mehr Licht zu tauchen, erlaube ich mir abschließend auf mein neues Buch „Closed-end Funds verstehen und bewerten“ zu verweisen, das im März 2022 im Finanzbuch-Verlag erschienen ist.

