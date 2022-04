Freiheit im Dialog 01 (ef-TV)'Entweder Kapitalismus oder Sozialismus - ein Mittelding gibt es nicht' ( Mises)

18. April 2022

Gespräch mit Thorsten Polleit

In der Reihe "Freiheit im Dialog" trafen sich Prof. Dr. Polleit und Hartmut Haase am 16. März 2022 in Frankfurt am Main. Der Ökonom Prof.Dr. Thorsten Polleit erklärt im Gespräch mit Hartmut Haase, warum ein sozialistisch-planwirtschaftliches Wirtschaftssystem nicht funktionieren kann und nur der Kapitalismus Wohlstand, Sicherheit und Freiheit gewährleisten kann und bezieht sich hier auf die entsprechenden wissenschaftlichen Arbeiten der beiden bedeutenden Vertreter der Österreichischen Schule der Nationalökonomie Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek.

Auch wichtige geldpolitische Fragen wie Goldstandard, Fiat-Geld und die Bestrebungen zur Implementierung eines digitalen Zentralbankgeldes erläutert Thorsten Polleit.



Eine Einordnung der ganz aktuellen geopolitischen Geschehnisse um den Ukraine-Krieg erfolgt ebenfalls hinsichtlich möglicher politischer und wirtschaftlicher Folgen für uns alle.



Nötiger denn je sollten liberale Aspekte in politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen Berücksichtigung finden, um eine Zukunft in Frieden, Freiheit und Wohlstand gestalten zu können.