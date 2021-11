Gesundheitskontrolle und -überwachung in den USA Widerstehen Sie der „eindeutigen Patientenkennung“!

02. November 2021

Die Vertraulichkeit von Krankenakten muss unbedingt gewährleistet bleiben

von Ron Paul

Wenn Menschen, die Tiere quälen, Psychopathen sind – was sind dann Regierungsbeamte, die mit Steuergeldern Tierquälerei finanzieren? Diese Frage stellen sich viele nach den Enthüllungen, dass das „National Institute of Allergy and Infectious Diseases“ unter der Leitung von Dr. Anthony Fauci – Hohepriester der Covid-Sekte – medizinische „Forschung“ finanziert hat, ...