Klimagipfel in Glasgow Wo Politiker mal eben die Welt retten …

01. November 2021

… und dafür extraschnell mit Privatjet anreisen

von Johann A. Hellerich

Während sich in unseren Gefilden allmählich die Blätter der Gravitation ausliefern, um sich in Bodennähe grüppchenweise zu versammeln, tun dies auch rund 20.000 sogenannte Klimaaktivisten, -experten und führende Staatslenker samt Entouragen auf der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow. Der neu gewählte Volkskongress hat zwar noch nicht über die Einstellung entschieden, dennoch hat ...