Weltweiter nicht enden sollender Corona-Spuk Warum die Abfrage des „Impfstatus“ durch Arbeitgeber überflüssig ist

02. September 2021

Folge der Wissenschaft …!

von Axel B.C. Krauss

Welcher? Nun, wenn es nach der qualitativ arg fragwürdigen Journalismus-Simulation namens „Mainstream-Presse“ geht, muss jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten geimpft werden, um die Statistrick-Pandemie endgültig in den Griff zu bekommen. Deshalb wird momentan diskutiert, ob Arbeitgeber das Recht haben sollten, den „Impfstatus“ ihrer Mitarbeiter zu überprüfen.

Im derzeitigen turbototalitären Diskussions- beziehungsweise Exerzierplatz-Klima, in dem so mancher „hässliche Deutsche“ in Politik und Presse mal wieder sein Haupt erhebt und „die Ungeimpften“ mehr oder weniger als Unglück für unsere Gesellschaft bezeichnet, die doch bitte verstehen mögen, dass mit Infizierten nun mal kein entseuchtes Reich der von Covid-19 ungetrübten neunormalen Freude zu haben ist, ist man natürlich dankbar, abseits der vermeintlich „erledigten“ Wissenschaft auch andere Stimmen zu hören und lesen, die dem ganzen verlogenen „Pandemie“(lies: Reset-)-Narrativ widersprechen. Erst recht dann, wenn es um die Lösung der Frage nach den Ungeimpften geht: Darf man sie sozial und ökonomisch ghettoisieren? „Müssen“ diese Impfleugner Benachteiligungen akzeptieren? Der Mainstream sagt (abgesehen von einigen wenigen bei Trost verbliebenen Stimmen): Ja! Natürlich nicht offen, das wäre ja rechts. Stattdessen setzt man auf moralische Erpressung und indirekten Zwang: Ach, dir passen die Einschränkungen deiner Rechte und Freiheiten nicht? Wo liegt das Problem? Akzeptiere doch einfach die Impfung, dann klappt’s auch wieder mit dem politmedial gehirngewaschenen Nachbarn! Du hast doch die „freie Wahl“!

Ganz Ähnliches gilt für die Frage nach dem „Impfstatus“ (lies: Covid-19-Blauschein für resetwichtige Berufe), mittels derer eine ja nun ganz offensichtlich restlos durchgeknallte technokratische „Elite“ ganz machtergriffen unter dem Deckmantel des „Gesundheitsschutzes“ darüber zu entscheiden gedenkt, wer an der Gesellschaft teilhaben „darf“ und wer nicht; wer reisen „darf“ und wer nicht; wer in Restaurants speisen „darf“ und wer nicht; und wer, es sei noch einmal wiederholt, einen Covid-Blauschein für neunormalwichtige Berufe vorzeigen und somit unbehelligt seiner Arbeit nachgehen kann und wer den Rest seines Arbeitslebens im „fensterlosen Kellerbüro“ als „Infektionsrisiko“ fristen „muss“, um nur einige Beispiele zu nennen.

Doch zurück zur Frage: Sollten Arbeitgeber den „Impfstatus“ abfragen dürfen? Diese Frage ist nicht nur arbeitsrechtlich heikel. Sondern auch medizinisch/wissenschaftlich – sofern man unter „Wissenschaft“ etwas anderes versteht als die monotonen Propagandafloskeln von Jens-Markus Lauterspahn-Söderbach.

Die „Doctors for Covid Ethics“ beispielsweise haben kürzlich ein lesenswertes Dokument auf ihrer Website online gestellt. Ich habe das PDF ins Deutsche übersetzt und auf meiner Website der geneigten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt (Titel: „Sachverständigengutachten zum Comirnaty(Pfizer) -Covid-19-mRNA-Impfstoff für Kinder“, siehe Link unter diesem Beitrag). Die Autoren – Dr. Michael Palmer, Dr. Sucharit Bhakdi und Dr. Stefan Hockertz – kommen zu ernüchternden Schlüssen, und das nicht nur mit Blick auf eine Impfung von Kindern und Jugendlichen. Ein kurzer Auszug aus der einleitenden Zusammenfassung mag genügen:

„In Abschnitt 1 wird gezeigt, dass die Impfung von Jugendlichen gegen Covid-19 unnötig ist, weil

- in dieser Altersgruppe die Krankheit fast immer mild und gutartig verläuft;

- für die seltenen klinischen Fälle, die eine Behandlung erfordern, diese leicht verfügbar ist;

- eine Immunität gegen die Krankheit aufgrund einer früheren Infektion mit dem Virus (SARS-CoV-2) oder mit anderen Coronavirus-Stämmen inzwischen weit verbreitet ist; und

- asymptomatische Jugendliche die Krankheit nicht auf andere Personen übertragen, die einem größeren Infektionsrisiko ausgesetzt sein könnten.

In Abschnitt 2 wird aufgezeigt, dass die von Pfizer behauptete Wirksamkeit seines Impfstoffs – nämlich 95 Prozent bei Erwachsenen und 100 Prozent bei Jugendlichen – nicht stimmt. Aus folgenden Gründen:

- Die Zahlen sind irreführend, weil sie sich auf eine relative, nicht auf eine absolute Wirksamkeit beziehen, wobei Letztere in der Größenordnung von nur einem Prozent liegt;

- Sie sind fadenscheinig, weil sie sich auf einen willkürlich definierten, klinisch bedeutungslosen Bewertungsendpunkt beziehen, während keinerlei Wirksamkeit gegen schwere Krankheiten oder Sterblichkeit nachgewiesen wurde;

- Sie sind höchstwahrscheinlich insgesamt betrügerisch.“

Die Autoren kommen schlussendlich zu folgendem Fazit: „Da eine wirksame Behandlung zur Verfügung steht, gibt es keinen Grund mehr für den Notimpfstoffeinsatz bei allen Altersgruppen, auch bei Jugendlichen.“

Sie argumentieren weiter: „Die asymptomatische Übertragung von Covid-19 ist nicht real. Ein häufig angeführter Grund für die Impfung von Personen, die selbst nicht dem Risiko einer schweren Erkrankung ausgesetzt sind, ist die Notwendigkeit, eine ‚Herdenimmunität‘ zu erzeugen: Die wenigen, die einem hohen Risiko ausgesetzt sind, sollten geschützt werden, indem die Ausbreitung des Virus in der allgemeinen Bevölkerung verhindert wird. [...] Es wurde jedoch eindeutig festgestellt, dass eine solche asymptomatische Übertragung nicht stattfindet.“

Wenn dem so ist, gibt es weder einen Grund, alle Menschen auf Teufel kommen raus impfen zu lassen, und erst recht keinen, Ungeimpfte, also solche ohne Covid-Blauschein, in irgendeiner Weise zu diskriminieren.

Eine andere Untersuchung kommt zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Dr. Paul E. Alexander, Dr. Howard C. Tenenbaum, Dr. Parvez Dara und Liesel Marie Alexander kommen in ihrem Artikel „Covid-19-Pflichten werden für die Delta-Variante nicht funktionieren“ (ursprünglich auf der Webseite des AIER (American Institute for Economic Research) veröffentlicht, die deutsche Übersetzung finden Sie ebenfalls auf meinem Blog, siehe Link) zu folgenden bitteren Schlüssen: „Unsere Kernposition seit dem Beginn der Covid-19-Reaktion im Februar 2020 (und die weiterhin feststeht, was die Pandemiemaßnahmen der USA, Kanadas, Großbritanniens, Australiens, der karibischen Nationen, der europäischen Nationen und aller anderen globalen Nationen auf die derzeitige Delta-Variante/-Mutation betrifft) ist, dass wir die Gesellschaft nicht abriegeln, Schulen schließen oder Maskenpflichten auferlegen und so weiter. Diese Maßnahmen galten nicht für diesen Notfall und schon gar nicht nach den ersten drei bis vier Wochen. […] Sogar bei der ersten Variante wurde schon sehr früh in der Pandemie klar, dass sie wahrscheinlich nicht tödlicher ist als die jährliche Grippe, und dennoch hielten wir an drakonischen, verheerenden Lockdownmaßnahmen fest, die den Menschen nur schadeten. Diese restriktiven Maßnahmen haben (direkt und indirekt) mehr Menschen ruiniert und getötet als SARS-CoV-2 selbst.“

Bezüglich der „Impfpässe“ heißt es: „Keine dieser restriktiven Maßnahmen wie Lockdowns und Schulschließungen haben in der Vergangenheit bei Covid-19 funktioniert, und sie werden auch jetzt angesichts der mediengesteuerten Hysterie über die Delta-Variante nicht funktionieren. Sollten sie wieder eingeführt werden, werden sie aufgrund der Kollateraleffekte erneut verheerende Schäden und Todesfälle verursachen. […] Die führenden Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens und die Regierungssprecher sowie die korrumpierten Medien sind schnell dabei, die Registrierung von Personen unter dem Deckmantel eines gesundheitlichen Notstands zu befürworten und umzusetzen. Dass unsere Regierungen sogar die Ausstellung von sogenannten Covid-19-Impfpässen in Erwägung ziehen, ist in vielerlei Hinsicht sehr beunruhigend. […] Die Impfpässe werden von verschiedenen staatlichen Stellen in Erwägung gezogen und/oder eingeführt, um die Rechte der Bürger unter dem fragwürdigen Deckmantel der Sicherheit einzuschränken. Diese Pässe sind in keiner Weise zu rechtfertigen, nicht zuletzt durch die Tatsache, dass SARS-CoV-2 auf Bevölkerungsebene nicht tödlicher ist als die Grippe. Angeblich sollen die Pässe es dem Einzelnen ermöglichen, am täglichen Handel und am ‚Leben‘ in Freiheit teilzunehmen.“

Abschließende Bemerkung: Meiner Meinung nach ist es allerhöchste Zeit, diesem kriminellen und totalitären Spuk ein Ende zu setzen. Ich habe mich ganz sicher nicht deshalb mein halbes Leben lang mit der Frage beschäftigt, wie Diktaturen entstehen, um jetzt tatenlos zusehen, wie eine weitere installiert werden soll.

„Sachverständigengutachten zum Comirnaty-(Pfizer)-COVID-19-mRNA-Impfstoff für Kinder – Dr. Michael Palmer, Dr. Sucharit Bhakdi, Dr. Stefan Hockertz“

„COVID-19-Pflichten werden für die Delta-Variante nicht funktionieren – Dr. Paul E. Alexander, Dr. Howard C. Tenenbaum, Dr. Parvez Dara, Liesel Marie Alexander, AIER“