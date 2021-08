Denkwürdige Alltagsbegegnungen Wenn der „BUND“-Mann einmal klingelt

05. August 2021

… und sich guten Argumenten nicht ganz verschließen kann

von Martin Moczarski

Ihr kennt das ja, diese kleinen Highlights des Tages, die sich einem für immer in das Gedächtnis einbrennen, von denen man dann auch in Zukunft, in schlechteren Zeiten, zehren kann. Gerade eben hatte ich wieder so einen Moment.

Ich sitze also gerade in der Redaktion, schneide meine neueste Folge „Läuft doch“ zusammen, als es an der Tür klingelt. Ich gehe runter, öffne die Tür und siehe da: Ein junger Mann, mit Maske, vom BUND steht vor mir. Er sammele Spenden, und er akquiriere neue Mitglieder. Es gehe hier um ein Neubaugebiet, schreckliche Sache, müsse unbedingt verhindert werden, wegen der – Achtung – Flächenversiegelung!!!!

Ich höre ihm geduldig zu, lasse ihn ausreden und frage ihn dann, ob ihm denn bewusst sei, dass wir hier gerade ein massives Problem mit fehlendem Wohnraum hätten. Er selbst komme aus Berlin und wisse wohl, wovon ich rede. Ich fragte weiter, ob er denn wisse, wie viel Fläche ein einziges Windrad beanspruche. Er wusste es nicht. Circa 400 bis 500 Quadratmeter. Er staunte. Ich fragte ihn, ob er denn wisse, wie viele Windkrafträder benötigt würden, um die Leistung nur eines Kernkraftwerkes zu liefern. Ihr ahnt es, er wusste es nicht. 200 war die Antwort. Und das auch nur, wenn man die Nennleistung vergleicht. Tatsächlich dürften es eher 1.000 sein. Ich will euch jetzt echt nicht mit den Details meines an ihn gerichteten viertelstündigen Vortrages langweilen, aber ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass der junge Mann ins Denken gekommen ist. Zumal er sich ja sehr geduldig angehört hat, was ich ihm zu erzählen hatte.

Fast hätte ich ihm noch ein ef-Abo aufgeschwatzt, aber leider war ich etwas in Eile, wie gesagt, ein Video wollte noch zusammengeschnitten und hochgeladen werden. Vielleicht beim nächsten Mal ...