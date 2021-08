Zerfall von Staaten Ist Europa kaputt?

04. August 2021

Jedes erfolgreiche System trägt den Keim seines Scheiterns schon in sich

von Axel R. Göhring

Die Geschichte ist voll davon: Beispiele großartiger Länder und Institutionen, die irgendwann ihre Kraft verloren und weggeweht wurden. Liberale, Konservative und Patrioten befürchten genau dieses Schicksal für Deutschland, die Schweiz, Österreich und seine westeuropäischen Nachbarn. Ein Grundgesetz des Universums oder nur die Wiederholung der immer selben Fehler?

Thomas Mann beschreibt das Phänomen sehr schön in seinen „Buddenbrooks“: Die erste Generation baut die Firma auf, die zweite erhält oder baut aus, und die dritte verjubelt die Grundlagen des Erfolges. Ob man das Bonmot wörtlich nimmt oder als Sinnbild ganzer Länder: Was ist der Grund für das Versagen der Erben großer Männer?

Oft genug passiert ist es ja allein in Europa: Wie der unvergessene Hanns Dieter Hüsch in einer seiner Nummern aufzählte: Das Römische Reich ist untergegangen, das Britische Reich ist untergegangen, das Russische Reich ist untergegangen, und das Deutsche Reich ist untergegangen … Man könnte nun vermuten, dass ein erfolgreiches Konzept irgendwann an Grenzen stößt oder antiquiert ist und dann die Institution oder das Land, das es hervorbrachte, abbaut oder sich selbst zerstört. Das mag es auch gegeben haben, aber gerade das Römische oder das Bismarck-Reich hatten diese Probleme eigentlich nicht.

Die alten Römer lebten das Prinzip „divide et impera“, „zer-teile und herrsche“, ohne die der kleine Staat Latium mit den Ausmaßen eines Landkreises kein Weltreich hätte begründen können. Die Römer eroberten mit ihrem Premium-Militär erst Latium und machten danach alle unterworfenen Nachbarstämme und Völker zu Gleichen, sogar italische Kelten, und später jeden, der das Bürgerrecht bezahlen konnte. Mit der Folge, dass am Ende selbst Nordafrikaner und Levantiner Kaiser werden konnten und wurden. Die Lateiner betrieben also „Nation Building“ nach Lehrbuch, da sie jedem Neubürger die eigene Identität überstülpten. Manche meinen, das Imperium Romanum sei im Westen durch die germanische Überlastung seiner eigentlich großen Integrationskapazität untergegangen; wahrscheinlicher ist aber die gewaltige Klima-Abkühlung nach 500, die Not und Seuchen auslöste und das fein austarierte System schon durch Einwohnerverlust zusammenbrechen ließ.

Beim Bismarck-Reich gibt es noch weniger Zweifel dahingehend, ob das erfolgreiche Prinzip verloren ging und man dadurch in den ruinösen Weltkrieg stolperte. Zwar wurde das diplomatische Genie Bismarck durch den Minderleister Wilhelm ersetzt; aber Deutschland drehte gerade nach dem Tod Bismarcks erst so richtig auf und wurde die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt mit den besten Wissenschaftlern, Ärzten und Erfindern. Die Prinzipien der freien Marktwirtschaft, bestens gefördert statt behindert, und die wissenschaftliche Meritokratie funktionierten 40 Jahre lang bestens.

Was sich aber geändert hatte, war eine ideologische Kehrtwende in Teilen der Elite. Das liberale Leistungsprinzip hatten viele abgestreift und durch den Wunsch nach dem „richtigen Leben“ ersetzt. Ergebnis war zum Beispiel die Lebensreform-Bewegung, deren Mitglieder nach Einklang mit der Natur strebten, sich gesund ernähren wollten und nackt durch den Wald liefen. Die Firma vergrößern, eine neue Technologie entwickeln oder akademische Grade erwerben wollten diese Leute nicht mehr. Und in den Weltkrieg zogen diese jungen Männer begeistert mit Literatur statt Konserven im Tornister.

Das Militärische ist heute natürlich weggefallen, aber der Geist des „richtigen Lebens“ kommt uns Heutigen bekannt vor. Die heutigen Lebensreformer schwänzen die Schule, um angeblich fürs Klima zu demonstrieren, fliegen um die Welt, um ihr Weltbürgertum zu beweisen und studieren Soziologie, Genderismus und ähnlich Nützliches. Unter ökonomischen Aspekten betrachtet kommt man schnell darauf, was der Sinn der Lebensreform ist: Selbstoptimierung, also mit möglichst wenig Anstrengung möglichst viel für sich herausholen – gern auf Kosten anderer. Annalena Baerbock ist eine Meisterin dieses Prinzips, sie ist ohne eigene Leistung wohlhabend und mächtig geworden.

Die Selbstoptimierung der Elitenkinder kann man in westlichen Ländern seit über 50 Jahren beobachten, wo sie zunächst nur wenig Schaden anrichtete. Ein paar Hippies und Uni-Maoisten konnten die Gesellschaften nicht destabilisieren, deren übergroße Mehrheit immer noch bodenständig war und im Falle der DACH-Länder an schwäbischen oder preußischen Prinzipien wie Fleiß, Leistung und Ordnungsbewusstsein festhielt. Da aber mittlerweile die alles Mögliche tolerierenden und rettenden Hippies in den meisten Institutionen mitbestimmen, kommen die deutschsprachigen Länder und ihre Nachbarn langsam in der dritten Generation aus dem Bonmot von den Buddenbrooks an. Ergebnis: Die die europäische Kultur bestimmenden Institutionen wie Universitäten und Kirchen werden zunehmend dysfunktional, da sie immer mehr die Interessen von Schnorrern bedienen, statt wie früher für Erkenntnis, Fortschritt und Zusammenhalt zu sorgen.

Was tun? Die Selbstoptimierer sind nur die oberen zehn Millionen; die anderen 50 Millionen (Importe exklusive) haben also ein reges Interesse, die Umverteilung von unten nach oben zu begrenzen oder ganz zu beenden. Apokalyptiker, die es auch im libertären und rechten Lager gibt, meinen im Facebook-Kommentar (et cetera) häufig, durch Islamisierung, Genderisierung, Klimasozialismus sei „der Drops gelutscht“, „Deutschland ist verloren“ et cetera. Da zeigt sich, dass die jahrzehntelange mediale Panikmache mit „Gift in der Umwelt, Waldsterben, Atomtod, Corona“ und so weiter auch bei Dissidenten ihre Wirkung hatte, da die Weltuntergangsangst tief in den Köpfen sitzt. Nüchternere Kritiker meinen, dass der elitäre Umverteilungssozialismus mit Leistungsverweigerung und Industrieabbau zwangsläufig in den Wirtschaftskrach führe und somit auch die Eliten und ihre „Geschäfte“ ruiniere. In der Tat: Im Ersten Weltkrieg fielen die fanatischen Jungsoldaten mit der Literatur im Tornister als Erstes; und nach dem Zweiten Weltkrieg war der totalitäre Irrsinn der braunen und roten Kollektivisten in den Staaten westlich des Eisernen Vorhangs diskreditiert.

Man kann nun argumentieren, dass die enormen Bevölkerungsverluste in den Weltkriegen historisch nichts Neues seien und die Substanz daher nicht wirklich gefährdeten. Im Gegensatz zu den historisch völlig neuen Wohlstandsproblemen unserer Zeit, die sozusagen von innen wirken wie ein bösartiger Tumor. Aber das wissen wir noch nicht.

Erste Gegenmaßnahmen zum Abbau der westlichen Institutionen und Länder zeigen sich schon: Die abschmierenden staatlichen Universitäten, in denen mittlerweile selbst Physikinstitute schon Gendertheoretiker durchfüttern müssen, bekommen zunehmend Konkurrenz von privaten, nicht unbedingt örtlich gebundenen Bildungsinstituten, wo man meist zahlen muss und daher Pseudowissenschaften gar nicht erst angeboten werden. Es läuft also wie in der biologischen Evolution: Die nicht mehr „fitten“ Institutionen werden von neuen avantgardistischen Institutionen verdrängt und somit wegselektiert – in der Wirtschaftswissenschaft nennt man das „Kapitalismus“.

Auch die Kirchen müssen heuer darwinistische Erfahrungen machen: Die grünen Staatskatholiken und -lutheraner verscheuchen ihre Gläubigen mit Genderklimamultikulti-Geschwafel und sorgen so für einen Zulauf bei den kleinen freien Kirchen, die es bislang aber fast nur in Protestantisch gibt.

Ein anderer, eher Sorge bereitender Selektionsprozess ist die Abwanderung gut gebildeter Europäer, vor allem Deutscher, in Länder, in denen man nicht mit mehr als 50 Prozent Abgaben und Steuern Opportunisten durchfüttern muss, während der Staat zuschaut, wie Brücken und Schulen bröckeln und Bürger im angekündigten Hochwasser ersaufen. Vielleicht ist die Abwanderung der Kompetenten aber mittelfristig sogar von Vorteil, weil die übrig bleibenden Minderleister den Bürgern dann besonders ins Auge fallen. Wird dann durch unverzeihliche Wahlstimmen und unerlaubte Widerstandsmaßnahmen genügend Druck auf die Minderleister und Schnorrer aufgebaut, kommen die Auswanderer zurück in die Heimat, wo die Familie wohnt, die Muttersprache gesprochen wird und einst die Wiege stand.

Sind genügend Minderleister und Lebensreform-Anhänger aus den Entscheidungspositionen der Gesellschaft verdrängt, könnten die Kompetenten dafür sorgen, dass das politische System von der gerade herrschenden politischen Kultur beziehungsweise von der politischen Korrektheit der elitären Schnorrer unabhängig gemacht wird. Die demokratische Konstruktion der Schweiz weist in die richtige Richtung, obwohl es auch hier eine Menge Arbeit gibt, um das Land vor den Kollektivisten zu schützen. Als ein Königsweg der Demokratie der Zukunft darf die scharfe Kontrolle jeglicher Macht und der Geldflüsse auf allen Ebenen angesehen werden. Dafür muss man die entscheidenden Institutionen wie die Universitäten stärken, indem man sie nach innen mit strengen Revisionsmechanismen und nach außen mit starker Konkurrenz versieht. Das kann unter anderem dadurch verwirklich werden, dass die Bürger des Landes nur geringe Steuern für einen schlanken Staat zahlen müssen und ansonsten auf keinen Fall zu monopolistischen Gebühren wie der GEZ-Zweitsteuer gezwungen werden dürfen – alle Zahlungen der Bürger sollten auf der freien Wahl konkurrierender Anbieter beruhen. Die erwähnten unabhängigen Privat-Hochschulen zeigen bereits, wie es aussehen könnte.