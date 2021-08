Wissenschaftsleugnung und totalitärer politischer Terror Wie lange werden offene Drohungen gegenüber Selberdenkern noch akzeptiert?

02. August 2021

Eine Erwiderung auf Olaf Gersemanns Falschbehauptungen in der „Welt“, um den Anfängen zu wehren

von Axel B.C. Krauss

Man kann sicher nicht erwarten, dass taufrische wissenschaftliche Erkenntnisse sich über Nacht verbreiten und zum Bildungs-Allgemeingut werden. Schon aufgrund der Vielzahl hochspezialisierter Wissenschaftszweige ist es einem einzelnen Menschen unmöglich, alles im Blick zu behalten und stets auf dem allerneuesten Stand zu sein. Nicht umsonst kam es in der Vergangenheit regelmäßig vor, dass es mitunter sogar viele Jahre dauerte, bis neue Erkenntnisse ihren Siegeszug durch die „Welt der Wissenschaft“ antraten und alte revisionsbedürftige Theoreme oder Dogmen von ihrem unverdienten Thron stießen.

Es gibt aber auch Fälle, in denen solche „Lehrsätze“ nicht etwa wissenschaftlich legitimiert wären, sondern aus politischen Motiven durchgesetzt und zur „öffentlichen Sichtweise“ gemacht werden sollen – so wie im Falle der „Corona-Politik“. Es ist nämlich – um nur ein Beispiel zu geben – beileibe nicht so, dass unumstößlich feststünde, Lockdowns wären der einzige Weg zur Eindämmung einer „Pandemie“. Im Gegenteil sogar: Zahlreiche medizinische Studien widersprechen vehement und haben diese Falschbehauptung bereits widerlegt. Sehr viel ausführlichere Informationen dazu finden Sie zum Beispiel in folgenden Artikeln:

„Lockdowns, ein Jahr später – Es funktioniert nicht, es hat nie funktioniert & es sollte auch nicht funktionieren“

„Noch mehr Beweise, dass Lockdowns eine gefährliche Lüge sind“

„Warum Lockdowns nicht funktionieren und die Schwächsten verletzen“

„Lockdowns bringen das Coronavirus nicht unter Kontrolle: Die Beweise“

„AAPS warnt vor noch verheerenderen, ungerechtfertigten Lockdowns – Association of American Physicians and Surgeons“

Dies war nur eine kleine Auswahl an Artikeln, die ich aus dem Englischen übersetzt und auf meiner Website der Öffentlichkeit zugänglich gemacht habe – kostenfrei. Aus zwei Gründen: Weil die „Mainstream-Presse“ ihren journalistischen Kernaufgaben nicht mehr nachkommt, sondern bereits widerlegte Behauptungen aufrechterhält, die keine medizinische beziehungsweise wissenschaftliche, sondern eindeutig und nachweislich eine politische Grundlage haben. Es gibt dafür keine Entschuldigung mehr. Denn wie eingangs bereits erwähnt, handelt es sich nicht um brandneue Informationen, sondern solche, die seit fast einem Jahr zugänglich sind. Was die berechtigte Frage aufwirft, ob hier wirklich nur journalistisches Versagen vorliegt oder böswillige Täuschungsabsicht aus politischen Motiven. Letzteres wäre kriminell.

Dasselbe gilt für die vermeintlich nachgewiesene Wirksamkeit der bislang verfügbaren Impfstoffe gegen Covid-19. Die klinischen Studien zur Überprüfung dieser Behauptung werden erst im Jahre 2023 (!) abgeschlossen sein. Mit anderen Worten: Es steht selbstverständlich jedem frei, sich impfen zu lassen, jedoch sollte man dabei im Hinterkopf behalten, dass man dadurch an einem Experiment mit Stoffen teilnimmt, die lediglich eine Notfallzulassung erhielten und zu denen es noch keine wirklich soliden Langzeitstudien gibt.

Trotzdem ließ es sich Olaf Gersemann, Redakteur der „Welt“, nicht nehmen, in seinem Artikel „Warum ich jetzt für eine Impfpflicht bin“ (29. Juli 2021) nicht nur weiterhin wissenschaftliche Arbeiten und Erkenntnisse beharrlich zu leugnen, die dem offiziellen Narrativ widersprechen und es sogar widerlegen, sondern „Delinquenten“ in einem offensichtlichen Anfall von Größenwahn auch noch offen zu drohen: „Die Impfkampagne in Deutschland ist gescheitert. Ohne Sanktionen für Impfverweigerer drohen Lockdowns zur Dauereinrichtung zu werden – doch auch diese Aussicht und gutes Zureden werden nicht reichen. Inzwischen sind nämlich weit drastischere Mittel gerechtfertigt.“

Dies ist aus den bereits erwähnten Gründen falsch: Die Lockdowns waren politisch motiviert, ihnen fehlte die medizinische/wissenschaftliche Legitimation. Deshalb ist es natürlich blanker Unsinn, in dieser – absichtlichen? – oder vielleicht auch „nur“ grob fahrlässigen Weise, die jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrt, Stimmung gegen „Impfverweigerer“ zu machen dahingehend, wegen ihnen drohten Deutschland dauerhafte Lockdowns. Herr Gersemann gibt sich den Anspruch, Journalist zu sein und für eine „führende“ Zeitung Deutschlands zu schreiben. Dann sollte er auch die Fähigkeit besitzen, die von mir in dieser Erwiderung genannten Informationen selbst zu recherchieren. Punkt.

Vollends unhaltbar, aus meiner Sicht sogar kriminell wird es allerdings, wenn er auf Basis seiner offenbar sehr limitierten persönlichen Sachkenntnis auch noch „drastischere Mittel“ fordert.

Geehrter Herr: Eine Impfung stellt streng genommen eine Körperverletzung dar. Das ist nicht meine persönliche Ansicht, das ist in diesem Land rechtlich so geregelt. Nicht umsonst müssen Patienten einer Impfung im Vorfeld freiwillig zustimmen. Holt ein Arzt diese Zustimmung nicht ein oder unterlässt es, seine Patienten über die möglichen Risiken und Nebenwirkungen zu informieren, macht er sich strafbar und kann verklagt werden.

Ich habe mich aus den genannten Gründen nicht impfen lassen: Da es sich um eine „Pandemie“ und eine Krankheit (Covid-19) handelt, die an den meisten Menschen spurlos vorübergeht beziehungsweise von ihnen nach einer Infektion noch nicht mal bemerkt wird (sie bleiben symptomfrei) und von der nur Risiko- oder Hochrisikogruppen betroffen sind, ist eine Massenimpfkampagne aus medizinischer Sicht unnötig. Weshalb hier – aber das nur am Rande – zu fragen wäre, warum gewisse Herrschaften eigentlich so sehr erpicht darauf sind, „alle sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten“ (Zitat Bill Gates aus einem Interview mit den ARD-Tagesthemen) impfen zu lassen. Warum, wenn ich fragen darf? Wieso mit aller Macht und auf Biegen und Brechen diese Impfungen durchsetzen? Noch mal: Das gibt die „Schwere“ dieser „Pandemie“ nun mal eindeutig nicht her.

Zweitens: Aufgrund der Tatsache, dass es sich um noch nicht langzeiterprobte Pharmazeutika handelt, die nur eine „Notfallzulassung“ erhalten haben, basierend auf einem lediglich politisch und massenmedial erzeugten „Notfall“, werde ich bei jedem Versuch, mich mit Gewalt beziehungsweise zwangsweise zu impfen, von meinem guten Recht auf Notwehr beziehungsweise Selbstverteidigung Gebrauch machen.

Drittens: Eine Zwangsimpfung verstieße außerdem gegen die Nürnberger Gesetze, da niemand gezwungen werden darf, an einem medizinischen Experiment teilzunehmen. Die amtierende Bundesregierung handelt ferner auch dadurch gegen diese Nürnberger Gesetze, eben nicht „nach bestem Wissen und Gewissen“ zu handeln, wie im Nürnberger Rechtstext gefordert, sondern auf der Grundlage höchst selektiver (politischer) Auswahl sogenannter (zudem teilweise mit schweren Interessenskonflikten beladener) „Experten“, die von willigen Bückdienern einer Presse, die sich um ihre Berufstugenden offenkundig keinen Dreck mehr schert, der Bevölkerung seit über einem Jahr als „einzige“ nennenswerte Fachleute präsentiert werden (Drosten, Lauterbach, Wieler et al.) – unter bewussstem Verschweigen bis hin zur direkten Zensur anderer Fachleute, die verzweifelt versuchten, sich auf anderem Wege Gehör zu verschaffen, beispielsweise in alternativen Medien.

Viertens: Gewisse bauernschlaue Politlümmel glauben anscheinend, durch unethische Mittel wie „indirekten Zwang“ – mit anderen Worten: „moralische Erpressung“ – Menschen zur Impfung „motivieren“ zu müssen. Ich spreche natürlich vom bereits vieldiskutierten gesellschaftlichen Ausschluss der „Ungeimpften“, der, um es abschließend noch mal zu wiederholen, medizinisch nicht zu rechtfertigen ist.

Es liegt jetzt an der Bevölkerung – so einfach ist das. Wer sich das alles noch länger bieten lassen will, wer sehenden Auges nur danebenstehen will, wenn eine politische Kaste verheerende wirtschaftliche und psychologische Schäden anrichtet, vor allem bei unschuldigen Kindern (über die Folgen der Lockdowns vor allem für Kinder wurde bereits berichtet), braucht sich hinterher wirklich nicht zu beschweren. Es ist eine Tatsache, dass diese Politik weder der Bekämpfung einer „Pandemie“ gilt noch dem „Schutz der öffentlichen Gesundheit“, sondern der Durchsetzung eines „Umbaus“ beziehungsweise „großen Resets“ von Wirtschaft und Gesellschaft.

Menschen haben heute mehr Möglichkeiten als je zuvor in der Geschichte, sich zu informieren. Sie sollten sie ausgiebig nutzen.