Der Impfwahnsinn Einspruch: Nein, es gibt keine „ethische Verpflichtung“, sich impfen zu lassen

26. Juli 2021

Erwiderung auf Thomas Beschorners und Martin Kolmars Artikel „Eine Diskriminierung von Ungeimpften ist ethisch gerechtfertigt“

von Axel B.C. Krauss

Beschorner und Kolmar haben Lehrstühle für Wirtschaftsethik und Volkswirtschaftslehre inne. Beide sind also nicht „vom Fach“ und haben sich angesichts ihrer in medizinhistorischer Hinsicht erschreckend faktenfremden Behauptungen in oben genanntem Artikel, erschienen in der „Zeit“ am 23. Juli 2021, offenbar auch nicht die Mühe gemacht, die heute verfügbaren Informationen rund um das Thema Impfen zu recherchieren.

Es ist klar, dass ich im Rahmen eines Online-Artikels nicht sämtliche Fachpublikationen oder Bücher aus den medizinischen Wissenschaften zitieren kann, in denen Impfungen oder Massen-Impfkampagnen mit wissenschaftlicher Methodik untersucht wurden – mit zuweilen alarmierenden Ergebnissen. Ich beziehe mich deshalb hier nur auf drei Aussagen in Beschorners und Kolmars Text, die nachgewiesenermaßen schlicht falsch sind, und werde sie abschließend mit einem Auszug aus einem Artikel des amerikanischen Arztes Dr. med. Gary G. Kohls kontrastieren.

Zunächst die Falschbehauptungen Beschorners und Kolmars: „Die wissenschaftliche Evidenz zu diesen drei Bedingungen ist deutlich: Die zugelassenen Impfstoffe sind gegen die derzeitigen Virusvarianten hocheffektiv, die Nebenwirkungen sind – obwohl vorhanden – in der überwältigenden Zahl der Fälle tolerierbar, und die Impfstoffe reduzieren auch die Ansteckung Dritter signifikant.“

Erstens: Es ist eben noch nicht eindeutig nachgewiesen, dass die „zugelassenen“ Impfstoffe gegen die Varianten beziehungsweise „Mutanten“ angeblich „hocheffektiv“ wären. Entsprechende Untersuchungen und per „Peer-Review“ überprüfte Studien et cetera stehen noch aus. Ich habe „zugelassen“ deshalb in Anführungszeichen gesetzt, weil die „Covid-19-Impfstoffe“ eben nicht wirklich zugelassen wurden, sondern lediglich eine Notfallzulassung (!) erhielten. Sie wurden im Eilverfahren entwickelt und produziert, zuverlässige Langzeitstudien gibt es bislang keine. Dieser politisch erklärte „Notfall“ aber ist ebenfalls fragwürdig, da zu seiner Verkündung zweifelhafte Methoden wie zum Beispiel falsch verwendete Tests zur Anwendung kamen (dazu gleich mehr).

Zweitens: Ob die Nebenwirkungen tolerierbar sind, wird sich künftig noch erweisen müssen. Allein die Tatsache, dass eine Mehrheit von bislang Geimpften keine schweren Schäden durch die Impfung davontrug, beweist a) noch keine Zuverlässigkeit beziehungsweise Wirksamkeit und b) gab es in der Vergangenheit tatsächlich Fälle, in denen Langfrist-Folgen von Impfstoffen sich erst nach vier oder sogar sechs Jahren (!) zeigten. Ich empfehle Beschorner und Kolmar dazu vor allem die Lektüre des Buches „Impfen – das Geschäft mit der Angst“ von Dr. med. Gerd Buchwald, einem deutschen (und leider schon verstorbenen) Fachmann zu dieser Thematik. Der in seiner Karriere übrigens heftigen Angriffen ausgesetzt war, weil er der Impfpropaganda von „Big Pharma“ widersprach – und zwar wissenschaftlich fundiert. Ich empfehle außerdem „Virus-Wahn“ von Torsten Engelbrecht, Dr. med. Claus Köhnlein, Dr. med. Samantha Bailey sowie Dr. Stefano Scoglio.

Drittens: Auch die Frage, ob die Impfstoffe die Ansteckung Dritter „signifikant“ reduzieren, ist nicht geklärt. Hierzu gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich zitiere dazu aus dem Buch „Pseudopandemic. New Normal Technocracy“ von Iain Davis: „Für Kinder und junge Erwachsene stellt Covid-19 kein Risiko dar. Das Forscherteam in Wuhan fand keine Beweise, dass asymptomatische Kinder für andere Kinder oder Erwachsene ein Infektionsrisiko darstellen. Auch eine französische Studie fand heraus, dass asymptomatische Kinder kein Übertragungsrisiko darstellen“ (Iain Davis, „Pseudopandemic. New Normal Technocracy“, Seite 86, Übersetzung durch mich). Genau dasselbe gilt für Erwachsene: Asymptomatische Träger des sogenannten „SARS-CoV-2“-Virus sind deshalb noch lange nicht automatisch Überträger. Diese Behauptung wird vor allem deshalb verbreitet, um – noch einfacher und deutlicher kann man es wirklich nicht ausdrücken – Pharmaprofite aus den Impfstoffen zu erhöhen.

Damit der Text nicht zu lang wird, hier die wichtigsten bisher zusammengetragenen Punkte noch mal im Überblick:

Erstens: „Covid-19“ stellt für die meisten Menschen keine ernsthafte Lebensbedrohung dar. Es handelte und handelt sich um eine vor allem aus politischen Gründen massenmedial „überhypte“ Krankheit zur „Rechtfertigung“ eines umfassenden technokratischen Umbaus von Wirtschaft und Gesellschaft unter Vorspiegelung falscher Tatsachen. Diese Agenda firmiert derzeit unter dem Etikett „Großer Reset“ oder „Neues Normal“. Das sind keine „kruden Theorien“ – wer sich einen Überblick darüber verschaffen will, wo diese Reise hinführen soll, möge noch einmal das Buch „Covid 19: Der große Umbruch“ von Klaus Schwab und Thierry Malleret zur Hand nehmen. Dort lassen sich die dahinterstehenden Absicht Schwarz auf Weiß nachlesen. Damit soll selbstverständlich nicht gesagt sein, dass niemand an Covid-19 erkrankt oder gestorben wäre. Aus medizinischer Sicht kann von einer echten „Pandemie“ aber nicht die Rede sein.

Zweitens: Es handelte sich eher um eine „Falldemie“. Diese wurde durch falsche Anwendung beziehungsweise Einstellung des sogenannten RT-PCR-Tests herbeigeführt. Einfach erklärt: Bei diesem Test wird durch eine bestimmte Zahl von Replikationszyklen genetisches Material vervielfältigt, um es nachweisbar zu machen. Das Problem: Wird dieser Ct-Wert („Cycle Treshhold“, Zyklusschwelle oder Zykluswert) zu hoch eingestellt, werden die Ergebnisse zunehmend unzuverlässig. Empfohlen wird im Allgemeinen ein Ct-Wert von maximal (!) 25 bis 30. Bei einem Wert von 35 sind die Ergebnisse im Prinzip wertlos – dies wurde sowohl vom Entdecker der „Reverse Transkriptase“-Methode, Kary Mullis, und sogar vom nachgewiesenermaßen korrupten Dr. Anthony Fauci, der übrigens finanziell in die „Gain of Function“-Virusforschung im Wuhan Institute of Virology verwickelt war und der als „Virus-Zar“ und „wichtigster“ Berater der US-Regierung gilt, in Interviews bestätigt. Und nun halten Sie sich fest: In der Anfangszeit der „Pandemie“ wurden diese Tests oftmals bei einem Wert von 50 (!) durchgeführt. Bei einem so hoch eingestellten Wert sind die Ergebnisse – auf gut Deutsch – Müll. Oder in zwei Worten: Kann weg. Auf diese Weise wurden die „Infektionszahlen“ bewusst künstlich in die Höhe getrieben – ungeachtet der überaus wichtigen Frage, ob die Infizierten dann auch „symptomatisch“, also krank werden. Und genau deshalb sprachen bereits viele Kritiker aus den medizinischen Wissenschaften und aus aller Herren Länder auch schon von einer „Casedemic“ („Falldemie“).

Wer sich genauer über die wissenschaftlichen Zusammenhänge und Hintergründe diesbezüglich informieren möchte, findet auf meiner Website (siehe Link am Ende des Artikels) zu diesem Themenkomplex über 400 Artikel, die ich im Zeitraum von nunmehr anderthalb Jahren zusammengetragen habe – die allermeisten darin enthaltenen Informationen sucht man in der Mainstream-Presse vergeblich, da hierzulande in puncto „Pandemie“ nicht mehr nach journalistischen Prinzipien und Berufstugenden berichtet wird, sondern größtenteils offizielle Regierungspropaganda bis zum Erbrechen wiederholt wird.

Nun zu Dr. Gary G. Kohls. Er steht mit seiner Meinung nicht allein – auch wenn diejenigen, die ihm beipflichten, im Mainstream natürlich nicht zu Wort kommen, sprich totgeschwiegen werden. Ich möchte die Aussagen Kohls jedoch nicht als Beweis für irgendetwas verstanden wissen, sondern als Kontrast zur erschreckend uniformen Impfpropaganda, mit der momentan eine aus meiner Sicht unverantwortliche, ja sogar schlicht kriminelle Spaltung der Bevölkerung in „Geimpfte“ und „Ungeimpfte“ vorangetrieben werden soll. Bis zu dem Punkt, da Ungeimpfte nicht mehr nur stigmatisiert, sondern fast schon kriminalisiert und vom „gesellschaftlichen Leben“ ausgeschlossen werden sollen. Das ist unerträglich, aber vor allem unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten unhaltbar. Diesem verbrecherischen Treiben gewisser Politiker sowie mit schweren Interessenskonflikten beladenen, sprich von „Big Pharma“ gekauften „Experten“ muss dringend der Riegel vorgeschoben werden – erst recht dann, wenn unschuldige Kinder zur Teilnahme an einer Impfkampagne mit experimentellen Impfstoffen möglicherweise auch noch verpflichtet werden sollen (!). Dies ist nicht nur nicht hinnehmbar, es ist tatsächlich unethisch.

Nachfolgend ein Auszug aus Gary G. Kohls Artikel „Die vertuschten Verbrechen des Impfstoffherstellers Pfizer – nur ein weiterer amerikanischer „Too big to fail“-Konzern“ vom 26. Juli 2021 (Übersetzung aus dem Englischen durch mich):

„Die medizinisch-rechtlichen Begründungen für die Ablehnung von experimentellen Impfstoffen, die noch nicht auf langfristige Sicherheit oder Wirksamkeit getestet worden sind.

Impfstoffe, die noch nicht an Labortieren getestet wurden, werden für den Einsatz bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen beworben!

Schande über die folgenden Gruppen von Impf-Unkundigen sowie von Konzernen finanzierten oder kontrollierten Personen, die so gut wie nichts über die vielen Gefahren von Impfstoffen wissen und dennoch darauf drängen:

Erstens: den aktuellen oder ehemaligen US-Präsidenten,

Zweitens: die Mitglieder des US-Kabinetts (einschließlich NIH, CDC, NIAID/Fauci, FDA),

Drittens: Bundes- oder Staatskongressabgeordnete,

Viertens: Gouverneure von Bundesstaaten,

Fünftens: Bürgermeister,

Sechstens: Stadtratsmitglieder (oder andere gewählte Beamte),

Siebtens: jeden Universitätsprofessor, dessen Institution Forschungsgelder von Big Pharma erhält,

Achtens: jeden Journalisten, der blind die Impfstoffagenda von Big Pharma vorantreibt, während er gleichzeitig nicht erwähnt, dass jeder Impfstoff, der (unethisch, endlos und auf ekelerregende Weise) beworben wird, immer noch experimentell ist (das heißt, es ist noch nicht bewiesen, dass er entweder sicher oder effektiv ist, weder langfristig noch kurzfristig).

Hier ist eine Liste von kollaborativ generierten Aussagen unwiderlegbarer Wahrheiten, die in Betracht gezogen werden müssen, bevor irgendein „Regierungs“-Vertreter an Sie herantritt und Ihnen anbietet, Sie mit einer Mischung aus unbekannten Inhaltsstoffen zu impfen, die – selbst wenn sie bekannt und bestätigt sind – noch nicht als sicher oder wirksam erwiesen gelten:

Ich weiß nicht, was in Ihrem Impfstoff ist, und ich traue keinem globalen profitorientierten Unternehmen zu, die Wahrheit darüber zu sagen, was in irgendeinem von ihnen enthalten ist.

Ich glaube nicht, dass Ihr Impfstoff sicher ist – nur zum Teil, weil Sicherheits- oder Wirksamkeitsstudien an Labortieren bei diesen Produkten nie durchgeführt wurden (dank der von Präsident Trump genehmigten, von Big Pharma aufgezogenen und Präsident Biden unterstützten, gefährlich schnell durchgeführten „Operation Warp Speed“).

Ich weiß, dass sich bei vielen Impfstoffen herausstellte, dass sie inhärent unsichere, giftige Adjuvantien und giftige Fremdstoffe enthalten.

Ich weiß, dass toxische Verunreinigungen in Impfstoffen vorhanden sind, die mit der heutigen Technologie leicht zu vermeiden wären. Dies lässt auf eine absichtliche Verunreinigung von Impfstoffen mit toxischen Stoffen schließen.

Ich weiß, dass viele Impfstoffe nicht wirksam sind und tatsächlich das Leiden verursachen, das sie angeblich lindern sollen.

Ich weiß, dass Impfstoffen Adjuvantien hinzugefügt werden, um das Immunsystem in eine extreme Reaktion zu „schocken“ – und das verursacht biologische „Krisen“, Stress und Schäden am Immunsystem, am Blut und am ganzen Körper.

Ich weiß, dass Impfstoff-Todes- und Schadensstatistiken und Informationen von den Mainstream-Medien (einschließlich PBS und NPR!), die jährlich Milliarden von Dollar an Big-Pharma-Werbung erhalten oder tatsächlich finanziell von Stiftungen gesponsert werden, die Wurzeln in der Pharmaindustrie haben, unterdrückt/ignoriert werden.

Ich weiß, dass ehrliche Impfstoff-Todes- und Schadensstatistiken und Informationen von der Regierung, deren pharmazeutische Zulassungsbehörden größtenteils von Führungskräften, Loyalisten und Lobbyisten der Big-Pharma-Industrie geleitet und kontrolliert werden, unterdrückt werden.

Ich weiß von Berichten, dass Impfexperimente weltweit Zehntausende von Todesfällen, Sterilisation, Polio, Autismus und andere Krankheiten und Verletzungen verursacht haben.

Ich weiß, dass Impfstoffe so gefährlich sind und dass die Impfstoffindustrie Lobbyarbeit betrieb und (1986) von der US-Regierung rechtliche Immunität gegen die Schäden (einschließlich Todesfälle und Behinderungen), die Impfstoffe bekanntermaßen verursachen, erhielt.

Ich weiß, dass die Steuerzahler Milliarden von Dollar an Familien gezahlt haben, deren Mitglieder durch Impfstoffe geschädigt oder getötet wurden.

Ich traue weder der profitorientierten Impfstoffindustrie noch den Regierungsbehörden (oder internationalen Agenturen), die scheinbar im Interesse der Impfstoffverkäufe, des Aktienkurses, der Werbung und der Unterdrückung von Informationen über Impfstoffgefahren handeln.

Ich weiß, dass die meisten Impfstoffe nicht getestet wurden oder sich als sicher erwiesen – weder kurzfristig noch langfristig.

Ich weiß, dass nach geltendem Recht alle Ärzte und Mitarbeiter des Gesundheitswesens meine vollständig informierte Zustimmung benötigen, um mir Medikamente oder Impfstoffe zu verabreichen. Meine Zustimmung wird hiermit verweigert und abgelehnt.

Ich weiß, dass Nicht-Ärzte (insbesondere gewählte Beamte oder Bürokraten) keine Medikamente oder Impfstoffe verabreichen dürfen, geschweige denn medizinische Behandlungen für die allgemeine Bevölkerung „anordnen“ dürfen.

Ich weiß, dass es möglich ist, alle ansteckenden Krankheiten mit sichereren und effektiveren Mitteln zu lindern und zu kontrollieren als mit Impfstoffen, deren Sicherheit nicht erwiesen ist.

Jeder, der die Autorität beansprucht oder mir gegenüber eine „Pflicht“ behauptet, Materialien ohne meine voll informierte Zustimmung in meinen Körper zu injizieren, ist mein Feind und versucht, eine kriminelle Handlung zu begehen – und macht sich somit strafbar.

Ich werde jeden, der damit droht, meinen Körper zu verletzen, wie einen kriminellen Angreifer behandeln.

Nein, Sie dürfen mich oder meine Kinder nicht impfen. Wenn Sie es versuchen, werde ich von meinem Recht auf Selbstverteidigung gegen Sie und Ihre Komplizen in dem Maße Gebrauch machen, wie ich es für notwendig erachte, um uns zu schützen.

Zwangsimpfungen sind nach dem Grundgesetz weder erlaubt noch zulässig.

Wenn es einen Kodex oder eine gesetzliche „Pflicht“ für Zwangsmedikation gibt, so sind diese verfassungswidrig, ungesetzlich und nicht durchsetzbar.

Sie dürfen keine nicht einvernehmliche Impfung versuchen oder androhen, und wenn Sie es doch tun, wird mit Ihnen auf eine Weise verfahren, die die Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit wiederherstellt und unser Recht auf persönliche körperliche Sicherheit schützt.

Ihre Unkenntnis über Impfgefahren und medizinische Rechte und Ihre Unfähigkeit, die oben genannten Fakten zu verstehen, geben Ihnen keine Immunität oder eine Lizenz, das Verbrechen der erzwungenen, nicht einvernehmlichen Medikation zu begehen.

Können Sie jeden Inhaltsstoff Ihres Impfstoffes nennen? Vermutlich nicht.

Können Sie die körperlichen Auswirkungen jedes dieser Inhaltsstoffe vorhersagen? Nein.

Können Sie die Folgen der Kombination dieser Inhaltsstoffe vorhersagen? Nein.

Haben Sie angeboten, persönlich die volle Verantwortung zu übernehmen und für jeden Schaden, den Ihr Impfstoff verursacht, zu zahlen? Nein.

Daher haben Sie nicht die geringste Autorität oder das Privileg, Impfstoffe zwangsweise zu verabreichen.“

Sich nicht impfen lassen zu wollen, hat nichts mit „unethischem Verhalten“ zu tun und auch nichts mit „mangelnder Solidarität“. Und erst recht nichts mit „Wissenschaftsleugnung“ – ganz im Gegenteil. Es sei denn, man möchte pharmafinanzierte und -korrumpierte Wissenschaft als Ultima Ratio anerkennen.

www.axelkra.us