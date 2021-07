US-Bildungssystem „Ed-Exit“ zum Schutz der Kinder vor der „Critical Race Theory“

20. Juli 2021

Wie kann dieses Verlassen des staatlichen Bildungswesens gelingen?

von Ron Paul

Eltern im ganzen Land kämpfen darum, die staatlichen Schulen davon abzuhalten, ihre Kinder mit der „Critical Race Theory“ zu indoktrinieren. Die Kritische Rassentheorie ist eine Form des Marxismus, die sich auf die „Unterdrückung“ von rassischen Minderheiten konzentriert. Im Mittelpunkt der Kritischen Rassentheorie steht der Glaube, dass freie Märkte ein Werkzeug der Rassenunterdrückung seien, das abgeschafft und durch Sozialismus ersetzt werden müsse.

Das ist gefährlicher Unsinn. Die Geschichte zeigt, dass Regierungen, nicht freie Märkte, die Instrumente der Rassenunterdrückung sind und immer waren. Zum Beispiel verabschiedete der Gesetzgeber die Jim-Crow-Gesetze, weil private Unternehmen sich weigerten, ihre Kunden freiwillig zu trennen.

Zahlreiche Wissenschaftler haben dokumentiert, wie der Wohlfahrtsstaat und der Krieg gegen Drogen sowie Mindestlohngesetze, Berufszulassungsgesetze und andere freiheitsfeindliche Gesetze Minderheiten unverhältnismäßig stark schädigen. Einige dieser Gesetze wurden mit dem ausdrücklichen Ziel verabschiedet, weiße Arbeiter vor dem Wettbewerb mit Minderheiten zu schützen.

Die öffentliche Empörung darüber, dass Kindern beigebracht wird, der einzige Weg zur Überwindung des Rassismus bestehe darin, die Freiheit zu opfern, hat dazu beigetragen, dass Gesetze verabschiedet wurden, die den Unterricht der Kritischen Rassentheorie verbieten. Einige dieser Bestrebungen gehen einher mit dem Vorantreiben des Mandats, dass Schulen eine „positive“ oder „patriotische“ Sicht auf Amerika fördern sollen. Damit kann eine Form der Indoktrination durch eine andere ersetzt werden.

Ein „patriotischer“ Lehrplan könnte Kindern beibringen, dass der Wechsel von einer konstitutionellen Republik zu einem Wohlfahrtsstaat ein Sieg der Freiheit gewesen sei. Er könnte auch lehren, die amerikanische Regierung sei moralisch gerechtfertigt und dazu fähig, die Wirtschaft im Inland zu verwalten und die Demokratie im Ausland zu verbreiten. Er könnte Kindern Lügen lehren, wie zum Beispiel, dass der Kapitalismus die Große Depression verursacht habe.

Anstatt sich darüber zu streiten, mit welcher Form des Etatismus staatliche Schulen die Kinder indoktrinieren sollten, sollten Freiheitsaktivisten daran arbeiten, die staatliche Kontrolle der Bildung durch die elterliche Kontrolle zu ersetzen.

Der Schlüssel dazu ist die Wiederherstellung der elterlichen Kontrolle über die Bildungsgelder durch Steuergutschriften für Bildung und steuerfreie Bildungssparkonten. Dadurch könnten Eltern es sich leisten, die staatlichen Schulen zu verlassen, indem sie ihre Kinder auf Privatschulen schicken. Es kann Eltern auch helfen, sich die Kosten für Heimunterricht leisten zu können. Erhöhte Wohltätigkeitsabzüge können helfen, private Bildung für Familien mit geringem Einkommen zu finanzieren. Steuergutschriften können umgesetzt werden, ohne das Defizit zu erhöhen, indem sie an die Gesetzgebung zur Schließung des Bildungsministeriums gebunden werden.

Homeschooling ist eine zunehmend attraktive Option für viele Eltern. Eltern, die daran interessiert sind, ihren Kindern eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu bieten, sollten mein Homeschooling-Curriculum in Betracht ziehen. Der Ron-Paul-Lehrplan bietet den Schülern eine gut abgerundete Ausbildung, die strenge Programme in Geschichte, Mathematik und den physikalischen und natürlichen Wissenschaften beinhaltet. Der Lehrplan bietet auch Unterricht in persönlichen Finanzen. Die Schüler können durch intensive Schreib- und Redekurse hervorragende Kommunikationsfähigkeiten entwickeln. Ein weiteres Merkmal meines Lehrplans ist, dass er den Schülern die Möglichkeit bietet, ihre eigenen Unternehmen zu gründen und zu führen.

Die Regierungs- und Geschichtsabschnitte des Lehrplans betonen die österreichische Wirtschaft, die libertäre politische Theorie und die Geschichte der Freiheit. Im Gegensatz zu staatlichen Schulen stellt mein Lehrplan jedoch niemals ideologische Indoktrination über die Bildung.

Interaktive Foren stellen sicher, dass die Schüler sich mit ihrer Bildung beschäftigen und die Möglichkeit haben, sich außerhalb eines formalen Rahmens mit Gleichaltrigen auszutauschen.

Ich ermutige alle Eltern, die nach Alternativen zu staatlichen Schulen suchen – Alternativen, die Kindern eine gut abgerundete Ausbildung bieten, die sie in die Geschichte und die Ideen der Freiheit einführt, ohne Bildung für Indoktrination zu opfern – RonPaulCurriculum.com zu besuchen, um mehr Informationen über mein Homeschooling-Programm zu erhalten.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.