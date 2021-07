Mises Karma 96 (ef-TV)Die Freiheitsvermutung – Im Gespräch mit Burkhard Sievert

20. Juli 2021

Der freiheitliche Podcast

In dieser Ausgabe spreche ich mit Burkhard Sievert über den Liberalismus nach Anthony de Jasay. Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede gibt es zu den Österreichischen Ökonomen Hayek und Mises? Was bedeutet überhaupt „Liberalismus“? Und was hat es mit der Freiheitsvermutung auf sich?

