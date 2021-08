Mises Karma 100 (ef-TV)Eigentümlich frei – Im Gespräch mit André F. Lichtschlag

01. August 2021

Der freiheitliche Podcast

Zum Jubiläum der 100sten Folge spreche ich mit Publizist und Verleger André F. Lichtschlag über seinen Weg zum Libertarismus und der Österreichischen Schule sowie die Entstehungsgeschichte seines Magazins „eigentümlich frei“. Ebenfalls zum Thema machen wir uns die aktuellen Ein- und Fehlgriffe des Staates – von der Coronakrise bis zur Hochwasserkatastrophe.

Weiterführende Links zu dieser Episode:

Website „eigentümlich frei“: https://ef-magazin.de

Buch „20 Jahre eigentümlich frei: Das Buch“: https://amzn.to/2V1Aj8P

Buch „Libertarianism – Eine (anti-)politische Bewegung in den USA“: https://amzn.to/3ydXmM6

Website zum Sommercamp „Liberty Sunrise“: https://libertysunrise.de

Mit dieser Ausgabe verabschiede ich mich in eine Sommerpause und bin ab September unter dem Label „mises.at“ wieder mit neuen Ausgaben und spannenden neuen Hörbuch-Projekten da. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an André Lichtschlag und „eigentümlich frei“ für die Möglichkeit, meinen Podcast 50 Folgen lang im YouTube-Kanal von „ef“ veröffentlichen zu dürfen.