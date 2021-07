„Schöne neue Corona-Welt“ Man kann die Realität ignorieren, aber nicht die Folgen der ignorierten Realität – oder?

15. Juli 2021

Manchen scheint das mühelos zu gelingen – willkommen in der postfaktischen Villa Kunterbunt von Hannes Stein

von Axel B.C. Krauss

Da gibt es sicher irgendeinen Trick. Einen besonderen Kunstgriff, vielleicht auch neurochirurgischen Eingriff, der es einem Menschen ermöglicht, Informationen, die im Zeitraum von etwas über einem Jahr zusammengetragen wurden, samt und sonders zu ignorieren. Vielleicht ist es auch nur eine Fernsteuerung mit Kurzschluss.

Was auch immer der Grund sein mag. Es ist mir völlig unbegreiflich, wie man selbst heute noch –obwohl selbst der ansonsten hörige Mainstream bereits die eine oder andere kritische Frage stellte, und das hat wirklich was zu heißen – einfach alles komplett auszublenden vermag, was sich nicht in das offizielle Narrativ fügt. Oder alternative Daten mit aller unfreiwillig komischen Gewalt so hinbiegen kann, dass selbst das altbekannte „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ vor Neid platzt. „Was nicht passt, wird passend gemacht“ – und wenn es noch so absurd wirkt.

So schrieb Hannes Stein in einem Artikel der „Welt“ vom 12. Juli 2021 (Originalzitat, ich habe nichts verfälscht oder hinzugefügt): „Im Prinzip kann sich jetzt jeder Amerikaner gegen Covid impfen lassen – aber die meisten Trump-Anhänger wollen nicht. Republikaner haben die Lüge verbreitet, Covid sei eine harmlose Krankheit. Das Tragen von Masken wird als unmännlich gesehen. Die Folgen sind fatal.“

Sollten Sie nun den Wunsch verspüren, diesen unfassbaren Quatsch noch mal zu lesen, um ihn glauben zu können: Vergessen Sie’s. Denn ein Versuch wird nicht reichen. Ich brauchte zehn, und selbst dann war ich noch unschlüssig, wie so was möglich ist. Wie man auf dermaßen krude Gedanken kommen kann, ist mir unbegreiflich. Es interessiert mich auch nicht. Ich weiß jedenfalls Folgendes: Erstens sind es beileibe nicht nur „Trump-Anhänger“, die den experimentellen Covid-Impfstoffen, die zudem gar nicht wirklich zugelassen sind, sondern lediglich eine Notfallzulassung erhielten (ein Notfall, der zudem massenmedial-politisch konstruiert wurde), skeptisch gegenüberstehen. Aber sagen wir’s mal so: Hier hülfe sicher eine Umfrage unter all denjenigen Ärzten und Wissenschaftlern weiter (die im deutschen Presse-Mainstream natürlich nicht zu Wort kommen und auf Youtube oder von „führenden“ wissenschaftlichen „Fachzeitschriften“ bereits zahlreich zensiert wurden), ob man ihnen wirklich unterstellen kann, Wackeldackel Donald Trumps zu sein. Wenn sogar der Chefredakteur einer der dienstältesten medizinischen Zeitschriften, des „British Medical Journal“, sich offen und teils sehr bitter über das erschreckende Ausmaß an Korruption im medizinisch-industriellen und Pharma-Komplex beklagt, und das übrigens nicht nur in Sachen Covid, kann man ruhig mal die Ohren aufstellen. Einen Stein scheinen solche „Details“ nicht anzufechten.

Zweitens – ist das eigentlich noch zu fassen? – haben nicht nur „Republikaner“ die Tatsache angesprochen, dass Covid-19 im Vergleich zu anderen Pandemien der Menschheitsgeschichte tatsächlich eine vergleichsweise harmlose Krankheit ist, die nur in (bezogen auf die Gesamtbevölkerung) sehr wenigen Fällen schwere Symptome und Todesfälle zeitigt. Vielleicht hätte Stein sich vorher mit dem Zahlenmaterial befassen sollen. Dem unverfälschten, versteht sich, also nicht demjenigen, das mithilfe ziemlich billiger statistischer Milchmädchentricks aufgeblasen wurde. Zu denen unter anderem gehörte, die Erfassung beziehungsweise Zählung der Grippe im Laufe der „Corona-Pandemie“ einfach auszusetzen, als wäre sie völlig verschwunden, oder die Tatsache, dass Krankenhäuser in den USA sogar Geld von der Regierung dafür erhielten (!), alle möglichen Todesfälle, unabhängig von der wahren Ursache, einfach als „Corona-Tote“ zu führen.

Drittens hat es nichts mit „Männlichkeitsidealen“ zu tun, das Tragen von Masken infrage zu stellen. Auch hierzu gibt es in der medizinischen Fachwelt divergierende Ansichten. Die Folgen sind angeblich fatal? Fragt sich nur, für wen. Jedenfalls durfte ich hier in Berlin ja regelmäßig beobachten, wie „fatal“ es sein kann, wenn Menschen in der Innenstadt teilweise keine Maske in der Öffentlichkeit tragen, aber trotz des (gezielt geschürten) politmedialen Alarmismus doch tatsächlich einfach nicht krank werden und sterben wollten. In der Tat: Das ist fatal. Für das offiziöse Narrativ. Oder wenn Menschen in großer Zahl gegen die „Corona-Politik“ demonstrieren, ganz ohne Maske und „Abstand“ – und die Krankheitsfälle einfach nicht vor die aktuelle Kamera treten wollen.

Die Behauptungen in diesem Kommentar sind nicht aus der Luft gegriffen. Es dürfte klar sein, dass ich nicht ein ganzes Jahr – mittlerweile sogar mehr als das – in einen einzigen Artikel packen kann, weshalb ich interessierten Lesern – gerne auch Herrn Stein – empfehle, sich vielleicht einmal durch die Hundertschaften (!) an Artikeln zu wühlen, die ich seit Beginn dieser „Pandemie“ in knochenharter Arbeit zumeist aus dem Englischen übersetzt und veröffentlicht habe (siehe Link am Ende des Artikels)

Des Weiteren möchte ich das neu erschienene Buch „Pseudopandemic. New Normal Technocracy“ von Iain Davies wärmstens empfehlen. Auch er hat sich der nicht unbeträchtlichen Mühe unterzogen, vor allem die Hintergründe dieser „Pandemie“ in leicht verständlicher Form aufzudecken. Es liegt bislang leider nicht auf Deutsch vor (ISBN 9798524850812).

Und was den Themenkomplex des Impfens betrifft, können Bücher wie „Impfen – das Geschäft mit der Angst“ von Dr. med. Gerhard Buchwald oder „Impfungen – Der Großangriff auf Gehirn und Seele“ von Harris L. Coulter augenöffnend wirken …

