Bürgerlicher Anarchismus Straftatbestand Querdenken

04. Juli 2021

Wenn der Staat seine allerletzte Legitimität verspielt

von David Dürr

Der Verfassungsschutz schützt die Verfassung, was anscheinend ziemlich viel zu tun gibt. Denn aus den knapp 100 Staatsbediensteten, die man zu diesem Zweck 1950 nach den Verfassungsverheerungen des Zweiten Weltkriegs einsetzte, sind mittlerweile ungefähr 4.000 Vollzeit-Verfassungsschützer geworden. Allein ein Viertel davon kam in den letzten fünf Jahren hinzu. Das kann entweder damit zu tun haben, dass die Schutzbedürftigkeit der Verfassung in den letzten fünf Jahren tatsächlich so dramatisch angestiegen ist, oder aber damit, dass der Verfassungsschutz eben dies einfach behauptet. Es spricht einiges für die zweite Variante.

So wie gerade zuletzt wieder geschehen mit der spektakulären Information über das Auftauchen eines für die Verfassung brandgefährlichen Phänomens, das man nun systematisch beobachten müsse, zu dessen Bekämpfung ein breit abgestütztes Abwehrdispositiv errichtet werde, einschließlich detaillierter Verhaltensempfehlungen an die Bürger für den Fall, dass sie mit diesem Phänomen in Berührung kommen sollten. Es ist abzusehen, dass der Bediensteten-Etat kräftig aufgestockt werden muss. Denn es geht um nichts Geringeres als um: querdenken!

Nun gab es allerdings Zeiten in Nachkriegsdeutschland, da war Querdenken eine Tugend. Da gehörte es zu intellektueller Unabhängigkeit, zu herrschaftsfreiem Diskurs und zu gelebter Demokratie, vor dem Staat nicht in Ehrfurcht zu erstarren, sondern ihm etwa „Sta-Mo-Kap“ vorzuwerfen oder ihm als Apo-Bewegung die Verfassungsrechte der Meinungs-, der Presse- und der Versammlungsfreiheit abzutrotzen. Vielfältiges Querdenken, nicht einheitliches Liniendenken, war gefragt: der viel-, nicht „der eindimensionale Mensch“. Also war damals das, wovor man heute die Verfassung schützen „muss“, ein Gut unter dem Schutz der Verfassung. Weshalb nun aber diese Metamorphose des Verfassungsschutzes?

Die Erklärung ist einfach: Der Verfassungsschutz hat die Fronten gewechselt. War sein Schützling ursprünglich der Bürger, den es vor dem Staat zu schützen galt, so ist es heute umgekehrt; sein Schützling ist der Staat, den er vor dem Bürger schützt. Er war als Organ des liberalen Verfassungsstaats angetreten, die Verteidigung von Recht gegen Macht zu führen, nun führt er den Angriff der Macht gegen das Recht. Er hatte die Aufgabe, Raum zum Querdenken freizuhalten, nun engt er den Raum auf Einheitsdenken ein.

Und was war denn eigentlich der aktuelle Anlass zu diesem auffälligen Wandel? Natürlich Corona, was denn sonst! Es gebe nämlich, so eben jetzt der Verfassungsschutz, gewisse „Querdenker“, die seien nicht einfach gegen die Corona-Maßnahmen des Staates (was ja schon schlimm genug sei), vielmehr nähmen diese Corona als Vorwand, um den Staat als solchen in Frage zu stellen. Diese Querdenker wagen es doch tatsächlich, nicht nur über Alternativen zu den staatlichen Corona-Maßnahmen nachzudenken, sondern auch über Alternativen zum Staat. Ja schlimmer noch: Sie denken darüber nach, dass der Staat nicht nur entbehrlich sein könne, sondern dass es ihm überhaupt an Legitimation fehle – eine ungeheuerliche Majestätsbeleidigung; beziehungsweise, wie das im Amtsdeutsch auf der offiziellen Website steht, eine „verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“.

Mochte es noch Gründe geben, so schwer sie auch zu finden waren, dem real gelebten Staat mit seinem permanenten und flächendeckenden Machtmissbrauch so etwas wie eine allerletzte Legitimität zuzubilligen, so hat er diese spätestens mit dieser neuesten Kampagne gegen das Querdenken verloren. Ein Staat, der das Verneinen seiner Legitimität verbietet, hat keine.

